Boris Johnson bude dnes čelit hlasování o nedůvěře, desítky poslanců toryů ho vyzývají k odchodu

6. 6. 2022

čas čtení 5 minut





Podle předsedy příslušného parlamentního výboru bylo dosaženo hranice 54 dopisů od konzervativních poslanců požadujících premiérův odchod, jichž je zapotřebí k hlasování o důvěře premiérovi





Boris Johnson potřebuje 50 % nebo více hlasů poslanců Dolní sněmovny ve svůj prospěch, aby zůstal v čele Konzervativní strany





Boris Johnson bude v pondělí večer čelit hlasování o nedůvěře poté, co bylo dosaženo hranice 54 dopisů od konzervativních poslanců žádajících jeho odchod.



V prohlášení Grahama Bradyho, předsedy výboru tzv. 1922 Committee, který zastupuje řadové konzervativní poslance, se uvádí, že bylo dosaženo hranice 15 % poslanců žádajících o hlasování o důvěře, tedy 54 poslanců.

"V souladu s předpisy se hlasování uskuteční dnes, v pondělí 6. června, mezi 18:00 a 20:00 hodinou," pokračovalo prohlášení.



Aby Johnson zůstal ve funkci, musí získat podporu alespoň 50 % všech konzervativních poslanců plus jednoho, celkem 180. Pokud zvítězí, je teoreticky před novým hlasováním o nedůvěře rok v bezpečí - ačkoli předpisy mohou být změněny.



Skutečnost, že se koná tak rychle, je pravděpodobně volbou premiérského úřadu Borise Johnsona, který doufá, že nesourodé skupiny rebelů nebudou schopny koordinovat svou činnost nebo vést kampaň.



Mluvčí Downing Street uvedl: "Dnešní večer je šancí ukončit měsíce spekulací a umožnit vládě udělat tlustou čáru a jít dál a plnit priority lidí.



"Premiér vítá příležitost přednést poslancům své argumenty a připomene jim, že když jsou jednotní a soustředí se na otázky, na kterých voličům záleží, není mocnější politické síly, než jsou konzervativci."





Poslanci toryů, kteří se postavili proti Johnsonovi, byli přesvědčeni, že překonali hranici 54 písmen, ale stále si nejsou jisti, zda by hlasování o důvěře vyhráli. To se koná osobně, ale jako tajné hlasování.





Johnson je zdiskreditován mejdany v Downing Street, které se konaly v době covidového lockdownu a opakovaným lhaním o něch a o dalších věcech.





Během oslav královnina platinového jubilea po 70 letech na trůně

Během oslav královnina platinového jubilea po 70 letech na trůně bučel dav roajalistů, čekajících v londýnských ulicích, při příchodu Borise Johnsona na ceremonii v katedrále St Paul's i při jeho odchodu a při dalších akcích. Komentátoři poukazují na to, že to je pro něho vážné, protože lidé, kteří jdou do ulic čekat na oslavy královny po mnoho hodin, nejsou žádní levičáci, ale typičtí stoupenci konzervativců, kteří by Johnsona měli milovat. Vládnou obavy, že veřejnost bude bučet a pískat kdekoliv se nyní Johnson objeví.





Zdá se, že se v Británii trochu mění i postoj ke katastrofě, jíž je brexit. Společnost BBC a ultrapravicový bulvární tisk dlouhé měsíce až léta zamlčovaly ekonomický dopad brexitu na Británii, nyní se to láme. I pravicový bulvární tisk nyní píše o obrovských frontách u pasové kontroly ve Španělsku, v nichž v důsledku brexitu musejí nyní dlouhé hodiny čekat britští občané jedoucí do Španělska na dovolenou, zatímco například Irové ze země, která je v Evropské unii, procházejí pasovou kontrolou zcela bez čekání.







Minulý týden byly v Británii školní prázdniny a po tříleté pauze způsobené covidem se pokusily statisíce britských občanů s dětmi letět na dovolenou. Mnohým z nich to selhalo: Letecké společnosti nemají zaměstnance, protože je během covidu propustili a ti si našli lukrativnější zaměstnání. V důsledku brexitu nesmějí zaměstnávat občany ze zemí Evropské unie. Proto byly letecké společnosti nuceny v minulých dnech zrušit stovky letů a po mnohahodinovém čekání na letiští poslat své potenciální cestující opět domů. Kupodivu, navzdory snahám BBC to potlačit, se v jejím vysílání otevřeně začalo mluvit o tom, že to všechno způsobil brexit. Ministr dopravy Grant Shapps dokonce se v neděli v televizi bránil: "Já jsem pro brexit nehlasoval, to lidi."







Jeden z nejúpornějších stoupenců brexitu David Hannan, napsal o víkendu, že Británie měla zůstat v jednotném evropské trhu: vyloučilo by to trvalé padesátikilometrové fronty u jihoanglických přístavů, jako je Dover, a vyřešilo by to neřešitelný problém Severního Irska,kde tamější protestantští fundamentalisté ze strany DUP protestují proti celní hranici mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem.



V předchozím takovémto hlasování o nedůvěře v prosinci 2018 zvítězila Theresa Mayová poměrem hlasů 200 ku 117, ale to, že se proti ní postavila více než třetina poslanců, přinutilo Mayovou o pět měsíců později odejít z premiérské funkce.









Podrobnosti v angličtině ZDE

