Nebezpečná závislost Moskvy na západních zbraňových technologiích

8. 6. 2022

Experti zkoumali ukořistěnou ruskou vojenskou techniku. Zbrojní průmysl Moskvy je ve všech produktech závislý na součástech ze zemí NATO. Nyní dovoz vysychá. Pro Ukrajinu to ale není důvod k oddechu – naopak, napsal Pavel Lokšin.

Ruská hlava státu to dala jasně najevo na jednání vlády v listopadu 2014. Ruský zbrojní průmysl by se měl stát nezávislým na dovozu zahraničních součástek, požadoval Vladimir Putin. Komponenty z naší vlastní výroby by neměly být v žádném případě horší než výrobky dříve zakoupené v zahraničí, vlastní vývoj Ruska by měl být "vysoké kvality".

Dmitri Rogozin, jeden z nejagresivnějších zahraničněpolitických jestřábů v Putinově systému a tehdejší vicepremiér, pak slíbil úplnou náhradu za dovoz během pouhých tří let.

Téměř o osm let později se na bojišti ukrajinské války objevuje jiný obrázek. Ruská armáda je stále beznadějně závislá na západních dovozech. Na rozdíl od války na Donbasu v letech 2014-2015 Rusko nasazuje své nejmodernější zbraně. Tisíce vozidel a raketových systémů již byly zničeny nebo ukořistěny v boji. Zkoumali je specialisté z Ukrajiny a Západu.

Palubní počítač řízené střely Kh-101 používané Ruskem se skládá z 35 mikročipů, které byly vyrobeny v USA. Odborníci našli britské vysokofrekvenční tranzistory v mobilním rádiovém rušicím systému Borisoglebsk-2. A technickým srdcem nejmodernějšího průzkumného dronu Orlan-10 se ukázal být termovizní senzor od francouzského výrobce LYNRED.

Čím modernější zbraň, tím větší pravděpodobnost, že se bez západních komponentů neobejde. Pro průběh války to znamená, že ruské zásoby high-tech zbraní docházejí. Čím déle válka trvá, tím pravděpodobně budou zbraně starší – protože zásobování západními součástkami je stále složitější.

Pro odborníky to není nic nového. Před lety se podíl zahraničních komponentů v ruských zbraňových systémech odhadoval až na 85 procent. Zdá se, že se v tomto ohledu změnilo jen málo. Nepřímo to přiznávají i ruští výrobci zbraní. Z výroby má obavy například zbrojařská společnost Kalašnikov, která kromě notoricky známých ručních zbraní vyrábí i rakety pro bojová letadla a systémy protivzdušné obrany. Některé značky se skládají z 80 procent ze zahraničních komponentů. Kalašnikov je na sankčním seznamu EU od dubna.

Rusko nemůže vyměnit některé komponenty

Do problémů se dostal i výrobce tanků Uralvagonzavod. Do tanků T-72 byly do roku 2019 instalovány termovizní systémy od francouzského výrobce Thales, smlouva nebyla obnovena. Uralvagonzavod chtěl nahradit komponenty srovnatelnými komponenty vyrobenými v Bělorusku. Zda však Minsk dokáže dodat požadované množství, není známo.

Některé komponenty nelze vůbec nahradit alternativami z ruské výroby nebo ze spřátelených zemí. Podle výzkumníků z britského Royal United Forces Institute mezi ně patří klíčové součásti řízené střely 9М727, kterou odpaluje obávaný ruský systém Iskander-K. Zbraň využívá speciální tepelně odolné materiály a elektronické konektory, které jsou vyrobeny v USA.

V mnoha případech se jedná o tzv. komponenty dvojího užití, které se používají v civilní i vojenské technice a jejichž vývoz lze zastavit pouze komplexními sankcemi. Jiné by mohly být nahrazeny čínskými součástkami horší kvality, říká anonymní průmyslový expert v rozhovoru pro ruskou investigativní platformu iStories. Rusko má stále na skladě mnoho klíčových komponentů, které nelze získat z Číny, jako jsou mikročipy od amerického výrobce Texas Instruments. Bez západních komponentů by podle experta mohl ruský zbrojní průmysl přežít několik let bez obětování kvality. Skutečné problémy by měly začít až poté.

Některé jsou ale již patrné. Již několik týdnů je zřejmé, že Rusko používá stále méně řízených střel a balistických střel. To říká ministerstvo obrany v Kyjevě. Ministerstvo obrany ve Washingtonu v březnu uvedlo, že ruské zásoby vysoce přesných řízených střel docházejí. Pokud jde o "prestižní zbraně", jako je Iskander-K, Rusko stejně může na Ukrajině použít jen malou část arzenálu, protože potřebuje rezervy pro mimořádné události – jako je válka proti NATO.

Nové sankce EU a USA znesnadňují získání požadovaných součástek. Dokonce i s krycími společnostmi a šedým dovozem zboží dvojího užití se pořízení západních komponentů pravděpodobně zdrží na neurčito, což snaze Ruska využít moderní zbraně ve válce na Ukrajině klade další bariéry. Pro Ukrajinu to ale nutně neznamená úlevu.

Když jsou moderní zbraně vzácné, Moskva se uchýlí k osvědčenému: V případě pochybností používá ruská armáda brutálním způsobem své nepřesné raketomety Grad a dělostřelectvo. V Severodoněcku na východě země ukrajinská armáda dlouho mluví o "plošném bombardování".

