"Německo se musí vypořádat s koloniálním pohledem na východní Evropu"

8. 6. 2022

čas čtení 5 minut

Zelený politik Hofreiter říká, jak po ostré kritice vidí kancléřův kurz na Ukrajině. Dluhová brzda by neměla bránit v zajištění kybernetické obrany. Chce debatu o "paternalistickém" německém postoji ke střední a východní Evropě. Zelený politik Hofreiter říká, jak po ostré kritice vidí kancléřův kurz na Ukrajině. Dluhová brzda by neměla bránit v zajištění kybernetické obrany. Chce debatu o "paternalistickém" německém postoji ke střední a východní Evropě.

Die Welt: Pane Hofreitere, kancléř Olaf Scholz (SPD) minulý týden uvedl v Bundestagu seznam německých dodávek zbraní na Ukrajinu a přislíbil další pomoc. Často jste kancléřství kritizoval. Jste nyní spokojeni?

Anton Hofreiter: Projev kancléře byl dobrým krokem. Ukrajina je pod tlakem palebné síly ruské armády. Je proto klíčové, aby byla oznámení provedena co nejrychleji.

Welt: Přímo z Německa na Ukrajinu zatím nebyla dodána ani jedna těžká zbraň. Těžké zbraně uvedené Scholzem budou Ukrajině k dispozici pravděpodobně až v létě nebo na podzim. Nemohou ovlivnit dosavadní průběh války.

Hofreiter: V současné době probíhá výcvik na Panzerhaubitze 2000. Musejí být dodány co nejrychleji, stejně jako protiletadlové kanóny Gepard. Aktuálně hrozí, že Ukrajině dojde munice.

Musíme okamžitě zajistit, aby Ukrajina měla dostatek munice na svou obranu. Nyní potřebuje rychlé a velké zásilky munice.

Welt: S lehkými zbraněmi Německo dodává jen malá zařízení teprve od konce března. Je správný dojem, že Scholze je třeba tlačit ke každému kroku značným tlakem?

Hofreiter: Než jsme na konci dubna rozhodli o žádosti o dodávku těžkých zbraní, bylo zapotřebí velkého tlaku. Nyní přibylo byrokratických a organizačních překážek. Spolkové kancléřství by mělo rychle realizovat návrh Marie-Agnes Strackové-Zimmermannové (FDP) na jmenování zvláštního koordinátora pro dodávky zbraní na Ukrajinu.

Welt: Spolková bezpečnostní rada má více než měsíc na stole žádosti obranného průmyslu o exportní povolení tanků a obrněných transportérů na Ukrajinu. Mělo by to kancléřství schválit?

Hofreiter: Kancléř by měl umožnit export tanků a obrněných transportérů na Ukrajinu. Je třeba zvýšit obranyschopnost Ukrajiny. Rusko bude ochotno jednat o příměří pouze tehdy, když se Rusku méně vyplatí ve válce pokračovat, než ji ukončit. Ukrajina k tomu potřebuje těžkou techniku, se kterou může osvobodit území již dobytá Ruskem.

Welt: Kancléř říká, že ruský prezident Putin by neměl vyhrát válku. Je to jasný závazek vůči Ukrajině v hranicích letošního ledna?

Hofreiter: Předseda SPD Lars Klingbeil to tak vykládá a já se řídím jeho výkladem. Německo chce, aby se Ukrajina dokázala bránit tak, aby si nakonec mohla vybudovat potřebnou vyjednávací sílu pro skutečně fungující mír v hranicích ještě před začátkem války. Ukrajina musí válku vyhrát.

Welt: Ztráty Ukrajiny jsou vysoké, prezident Volodymyr Zelenskij si stěžuje na mnoho mrtvých a zraněných vojáků. Ruské jednotky na východě země postupují.

Hofreiter: To mě hodně znepokojuje. Vyzývám, abychom zvýšili naše diplomatické úsilí, přijali další sankční balíky a urychlili dodávky zbraní. Z mezinárodního platebního systému Swift by mělo být vyloučeno více ruských bank.

Při dovozu ruské ropy by Evropská unie měla vytvořit kartel kupujících, který by zastropoval platby do Ruska. Spolková vláda by k tomu měla zapracovat, protože tímto návrhem italského premiéra Draghiho bychom mohli Rusko výrazně oslabit.

Welt: Váš parlamentní klub musel udělat velké kompromisy, pokud jde o zvláštní fond pro Bundeswehr. Posílení kybernetické obrany požadované Zelenými nebude financováno 100 miliardami eur. Bojíte se, že se vaše požadavky v příštích letech v době napjatých rozpočtů ztratí?

Hofreiter: Nemělo by jít pouze o požadavek Zelených, abychom chránili kritickou infrastrukturu, jako jsou dodávky vody a energie nebo nemocnice, před skutečným nebezpečím kybernetických útoků. Je třeba zajistit dostatečné financování naší kybernetické bezpečnosti. Je důležité, aby byly provedeny nezbytné investice. Nesmí se stát, že kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu jsou umožněny kvůli dluhové brzdě.

Welt: V současné době cestujete po pobaltských státech a setkáváte se s lotyšskými, estonskými a litevskými politiky. Jaký je jejich pohled na německou politiku?

Hofreiter: Pobaltské státy očekávají, že Ukrajina obdrží ještě výraznější a rychlejší podporu. Pokud Rusko uspěje na Ukrajině, zaútočí na další země. Obavy jsou zde velké.

Musíme si být vědomi toho, že Rusko se stalo imperiální, revizionistickou mocností. Zdejší lidé mají ze 100 miliard eur pro Bundeswehr velkou radost – v kombinaci s nadějí, že se Německo ještě více zapojí na východním křídle NATO.

Welt: Polsko a pobaltské státy mnoho let varovaly před ambicemi Ruska stát se velmocí. Jejich obavy často v Berlíně nebrali vážně.

Hofreiter: Přál bych si, aby němečtí politici jasně přiznali své minulé chyby. Taky jsem se mýlil. Po ruské anexi Krymu jsem si myslel, že je ještě možné s Putinem vyjednávat. Měli bychom vést debatu o tom, proč jsme se mýlili. Německo se musí intenzivněji vypořádat s koloniálním pohledem na střední a východní Evropu.

Welt: Co tím myslíte?

Hofreiter: Dlouho jsme se dívali svrchu na země mezi Německem a Ruskem, jako bychom byli vševědoucí. Podle hesla "Víme lépe, co je pro vás dobré. Známe se dobře. Neboj se a nebuď takový. Putin nebude takový blázen, ekonomicky se nám s ním velmi dobře spolupracuje."

S tímto paternalistickým postojem jsme se mýlili. Lidé ze střední a východní Evropy, kteří nás varovali, měli pravdu.

Zdroj v němčině: ZDE

0