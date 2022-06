Cílem Západu na Ukrajině je pomoci uhájit existenci Ukrajiny. Tečka

8. 6. 2022 / Karel Dolejší

Ruský prezident Putin skutečně nemá nejmenší zájem na diplomacii. Člen bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, kdysi falešná naděje ruských liberálů, dokonce přetéká genocidní protiukrajinskou propagandou.



Mezitím co se ruští propagandisté rozplývají nad perspektivou světového jaderného konfliktu, appeaserské kruhy na Západě sní o míru, který od 8. května 1945 nebyl v Evropě nikdy více vzdálen.

More apocalyptic predictions and nuclear threats on Russian state TV. Some of the Kremlin's propagandists argue that the world is descending into a nuclear abyss, but the Russians should be happy about it. Others seem borderline delirious. Are they cracking under pressure? Watch: pic.twitter.com/1HhLZhxGGY

Skutečnost není třeba komplikovat více, než jak zašmodrchaná už je. Rusko podepsalo celou řadu smluv garantujících ukrajinskou bezpečnost a nedotknutelnost hranic. Od Bělověžských dohod přes Budapešťské memorandum až po Smlouvu o přátelství a spolupráci s Ukrajinou. Všechny tyto závazky bezohledně porušilo a na Ukrajině doslova nikdo nevěří, že by mělo smysl uzavírat s Kremlem nějaké další smlouvy, dokud okupanti nebudou poraženi a vyhnáni.

Západ dává současně jasně najevo, že to bude jedině Kyjev, kdo rozhodne o tom, jak chce válku ukončit.

Kyjev ví, že ukrajinští voliči nepřijmou nic jiného než přinejmenším návrat před stav z noci na 24. únor 2022. I kdyby velice populární prezident Zelenskij chtěl Moskvě v něčem více ustoupit, ukrajinští občané by mu to nedovolili.

Takže jaké jsou "cíle" Západu, poté co naprosto selhala veškerá diplomacie s Ruskem? Podporovat Ukrajinu ekonomicky a vojensky tak, aby se ubránila a postupně získala nazpět okupovaná území.

Kromě toho je vedlejším cílem Západu pošramotit ruskou armádu natolik, aby nejméně na dekádu až dvě přestala být hrozbou pro sousedy v postsovětském prostoru.

Většina vojenských expertů na Západě a ti rozumnější v Rusku se shodují, že Ukrajina při dostatečném odhodlání a motivaci má na to, aby se západní pomocí okupanty vyhnala.

A to je také všechno, na čem teď reálně záleží. Fantazírování o diplomacii a míru uprostřed brutálního útoku Rusů na Donbasu rozhodně není na pořadu dne.

Jako vždy, když jde o konfliktní "diplomacii" s Ruskou federací, se u zeleného stolu nakonec pouze stvrdí výsledky vojenských operací.

Ti, jimž zásadní zkušenost posledních měsíců a let ani na sto osmdesátý pokus ještě nedošla, jsou jako užiteční idioti v Rusku terčem otevřeného výsměchu.

Meanwhile on Russian state TV, they're making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it's just another day in Moscow. They couldn't care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus. pic.twitter.com/r9XmuqgHvi