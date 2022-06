Nejvyšší poradci Trumpovi opakovaně říkali, že tvrzení o volebních podvodech jsou neopodstatněná

14. 6. 2022

čas čtení 7 minut



Slyšení o útoku na americký Kapitol dne 6. ledna 2021: William Barr řekl, že exprezidentova obvinění jsou "nesmysly", zatímco několik poradců ho varovalo, aby o volební noci nevyhlašoval vítězství



Výběrová komise Sněmovny reprezentantů vyšetřující povstání z 6. ledna 2021 v pondělí podrobně zkoumala konspirační teorie, které vedly skupinu příznivců Donalda Trumpa k útoku na Kapitol, a přinesla pro b usvědčující svědectví tohoto bývalého amerického prezidenta.







Během dvouhodinového slyšení členové výboru pečlivě zdokumentovali, jak několik Trumpových vysokých poradců naléhalo, aby během volební noci, kdy se ještě sčítaly hlasy, Trump nevyhlašoval vítězství.



Když Trump začal šířit lži o rozsáhlých podvodech ve volbách, někteří z jeho nejvyšších poradců, včetně bývalého generálního prokurátora Williama Barra, mu opakovaně říkali, že tato tvrzení jsou nepodložená.



"Budeme vyprávět příběh o tom, jak Donald Trump prohrál volby a věděl, že volby prohrál, a v důsledku své prohry se rozhodl provést útok na naši demokracii," řekl v pondělí předseda výboru, demokratický kongresman z Mississippi Bennie Thompson.



Výbor doufal, že v pondělí bude osobně vypovídat Bill Stepien, bývalý manažer Trumpovy kampaně, ale ten se nemohl zúčastnit, protože jeho manželka začala rodit. Místo toho se v jeho zastoupení dostavil Stepienův advokát Kevin Marino.



Výbor se opíral o dříve zaznamenané výpovědi Stepiena a dalších Trumpových spojenců - včetně jeho nejstarší dcery a hlavní poradkyně Ivanky Trumpové a jeho volebního právníka Rudyho Giulianiho -, aby prokázal, že bývalému prezidentovi bylo během volební noci opakovaně sděleno, že nemá dostatek hlasů na to, aby vyhrál.



Kongresmanka z Wyomingu Liz Cheneyová, republikánská místopředsedkyně výboru, uvedla, že Trump odmítl pokyny několika poradců, aby počkal na sečtení dalších hlasů o volební noci. Trump se místo toho řídil radou "zjevně opilého" Giulianiho, aby falešně vyhlásil vítězství dříve, než byl znám vítěz, uvedla Cheneyová na pondělním slyšení.



Chris Stirewalt, bývalý politický redaktor televize Fox News, vypověděl, že Trump neměl žádný podklad k tomu, aby o volební noci vyhlásil vítězství.



Tváří v tvář realitě své porážky se Trump rozhodl šířit nepodložená tvrzení o údajných rozsáhlých podvodech ve volbách. Ve dnech po volbách se v Trumpově kampani vytvořily frakce, protože někteří asistenti podporovali Giulianiho a jeho lži o volbách, zatímco jiní podporovali Stepiena a jeho prosby o rozumné chování.



"Říkali jsme jim tak trochu můj a Rudyho tým," řekl Stepien v předtočení výpovědi. "Nevadilo mi, že jsem byl zařazen do 'normálního týmu'."



Barr, který se začátkem tohoto měsíce zúčastnil rozhovoru s vyšetřovateli za zavřenými dveřmi, se opakovaně snažil bývalého prezidenta přesvědčit, že volby zfalšovány nebyly.



"Řekl jsem mu, že ty věci, které jeho lidé pouštěli na veřejnost, jsou nesmysly," řekl Barr v klipu, který výbor zveřejnil "Byl jsem poněkud demoralizován, protože jsem si pomyslel, panečku, jestli těmhle věcem opravdu věří ... tak se úplně odtrhl od reality."



Podle Barra se Trump "rozhořčil", když byly jeho lži o volbách vyvráceny. "Prezident byl tak naštvaný, jak jsem ho ještě nikdy neviděl, a snažil se ovládat," řekl Barr. "Řekl: 'No, tohle mě, víte, ubíjí. Nemusel jste to říkat. Řekl jste to jen proto, že Trumpa nenávidíte.""



Trump měl podle Thompsona povinnost podat soudní námitky, pokud se domníval, že došlo k volebnímu podvodu, a akceptovat rozhodnutí soudů - prakticky všechny případy prohrál -, ale místo toho se rozhodl zaútočit na "právní stát".



Členka parlamentního výboru Zoe Lofgrenová také ukázala, jak Trump a republikánský politický aparát využili těchto nepodložených tvrzení o podvodech k tomu, aby shrábli miliony dolarů od nic netušících Američanů prostřednictvím finanční sbírky, a jak byl útok na Kapitol podnícen tvrzeními, která šířill Trump.





Mezi dnem voleb a útokem ze 6. ledna rozeslala Trumpova kampaň miliony e-mailů pro získání finančních prostředků, v nichž své příznivce vyzývala, aby přispěli do "Fondu na obranu voleb".







Pondělní slyšení se konalo čtyři dny poté, co komise uspořádala své první slyšení v hlavním televizním vysílacím čase.Na tomto prvním zasedání zveřejnil parlamentní výbor šokující a místy emotivní výpovědi klíčových svědků, kteří s vyšetřovateli hovořili v průběhu uplynulého roku, kdy ve Washingtonu za zavřenými dveřmi prováděli první fázi svého vyšetřování.Členové Trumpova nejbližšího okolí vypověděli, že bývalému prezidentovi bylo opakovaně řečeno, že jeho tvrzení o rozsáhlých podvodech ve volbách v roce 2020, které ho prý připravily o vítězství nad Bidenem, jsou zcela nepodložená, ale on tyto lži šířil i v týdnech předcházejících vzpouře.Slyšení z minulého týdne položilo základy pro argumentaci výboru, že Trump hrál hlavní roli při plánování povstání a nese za smrtící útok osobní odpovědnost. Loni 6. ledna, v den, kdy měl Kongres oficiálně potvrdit Bidenovo vítězství nad Trumpem v předchozích listopadových prezidentských volbách, vtrhl dav do amerického Kapitolu.Očekává se, že zbývající čtyři slyšení budou stavět na této argumentaci. Členové výboru se pokusí předložit pečlivé důkazy o Trumpově vině."Během několika měsíců Donald Trump dohlížel na sofistikovaný sedmidílný plán, jehož cílem bylo zvrátit prezidentské volby a zabránit předání prezidentské moci," řekla ve čtvrtek Cheneyová. "Během našich slyšení uvidíte důkazy o všech částech tohoto plánu."Pondělní slyšení poskytlo členům výboru další příležitost přesvědčovat Ameriku, že americká demokracie čelí hrozbě ze strany těch, kteří nevěří ve svobodné a spravedlivé volby.Výbor obvinil Trumpa a jeho spolupracovníky z účasti na "zločinném spiknutí" a tvrdí, že bývalý prezident nese osobní odpovědnost za smrtící útok na Kapitol v USA.Ačkoli byl Trump za podněcování k povstání Sněmovnou obžalován, Senát ho zprostil viny, takže mnozí jeho kritici mají pocit, že za své činy nebyl pohnán k odpovědnosti.Pokud bude výbor úspěšný v předložení obvinění proti Trumpovi, mohlo by slyšení zasadit zničující ránu nadějím bývalého prezidenta na politický návrat v prezidentských volbách v roce 2024. Pokud však Američany zjištění výboru nedojmou, hrozí zemi přízrak dalšího pokusu o převrat, varovala Thompsonová.Podrobnosti v angličtině ZDE