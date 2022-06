Der Spiegel: Proč Německo postrádá empatii vůči Ukrajině?

15. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Podpora prezidenta Volodymyra Zelenského by měla být pro Němce samozřejmostí, ale projevují více pochopení pro Rusko než pro Ukrajinu. Co je příčinou?, diví se Jacek Lepiarz. Podpora prezidenta Volodymyra Zelenského by měla být pro Němce samozřejmostí, ale projevují více pochopení pro Rusko než pro Ukrajinu. Co je příčinou?,

"Hlavním cílem Zelenského je vítězství nad Ruskem. To ospravedlňuje styl jeho veřejného vystupování. Tento cíl by nyní měl být také hlavním cílem Německa," píše Christian Neef v materiálu zveřejněném v neděli v online vydání týdeníku Der Spiegel. "Neměl by nepřítel našeho nepřítele být naším přítelem?" - ptá se autor, dlouholetý dopisovatel Spiegelu v Moskvě.

Putinova teze o válce idejí mezi Ruskem a Západem z nás, našich společností, dělá válečného nepřítele Ruska, zdůrazňuje Neef. Kancléř Olaf Scholz místo podpory Ukrajiny zdržuje dodávky zbraní do Kyjeva a odmítá pozvání k návštěvě Kyjeva chladným prohlášením, že "on to (pozvání) vzal na vědomí".

Zelenskij - popová hvězda?

Podle Neefa euforie ze Zelenského a jeho kariéry ve stylu pop-star, stejně jako jeho srovnávání s Che Guevarou nebo Fidelem Castrem, leze mnoha Němcům na nervy. Polsko dokonce vydalo sérii známek s jeho podobiznou za 4 500 zlotých - cca 1 000 euro.

"To by se dalo považovat za nadsázku." Lze připomenout, že prezident v prvních letech svého funkčního období dosáhl jen málo a že oligarchové měli ještě hodně co říct a proti korupci dělal málo. Ale co na tom záleží po 24. únoru? "Vůbec," vysvětluje novinář Spiegelu.

Pochybnosti a podráždění

Co si skeptici myslí o Zelenském v Německu? - ptá se autor. "Den za dnem vláda zasévá pochybnosti o prezidentovi Ukrajiny. Ne přímo, ale nepřímo." Z řad vlády se ozývají hlasy o křehkých strukturách demokracie na Ukrajině. O podráždění Zelenského týmu a o tom, že – jak napsal Die Zeit – úřady v Berlíně musí bránit německé zájmy před nadvládou v debatě a ve smyslu sympatií vybudovaných chytře Zelenským.

Podle Neefa je nedostatek odhodlání Němců podpořit Ukrajinu způsoben dvěma důvody. Na prvním místě uvádí "přetrvávající ignoraci" mnoha západních Němců vůči východní Evropě. "Země jako Ukrajina jsou desítky let v nedohlednu. Byli fixováni na velké Rusko, které, byť jen z historických důvodů, muselo být uspokojeno. (…) Zájmy Ukrajiny pro ně nic neznamenají, zájmy Ruska znamenají hodně," píše Neef. Paradoxně agresor Rusko může počítat s tím, že je Němci pochopí lépe než oběť agrese – Ukrajinu.

Ignorování východní Evropy

Druhý důvod averze vůči Ukrajině je materiální. S každým dnem války si Německo více a více uvědomovalo nebezpečí. Slyší o rostoucích cenách plynu a benzínu. Odmítá darovat část svého bohatství zemi, kterou považují za irelevantní. "Ukrajina je součástí východní Evropy, která - stejně jako Maďarsko, Polsko a Pobaltí - tak dychtivě vzdoruje duchu Západu a vyvolává úzkost."

Nejen Zelenskij a 40 milionů Ukrajinců ale platí vysokou cenu za nedostatek empatie. Dříve či později za něj zaplatí i Německo. Bohužel se zdá, že to málokdo z Němců chápe, píše Neef v závěru.

Zdroj v polštině: ZDE

