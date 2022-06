Ruská invaze by mohla vrátit zbrojení k obrněným jednotkám a dělostřelectvu, oslabit zájem od umělou inteligenci a robotiku

17. 6. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu by mohla donutit vlády s technologicky vyspělými armádami přehodnotit své investice v oblastech, jako je robotika a umělá inteligence, a vytvořit tak renesanci ve výdajích na brnění a dělostřelectvo, uvedl tento týden panel vojenských vůdců na výstavě obrany Eurosatory, upozorňuje Mike Gruss. Ruská invaze na Ukrajinu by mohla donutit vlády s technologicky vyspělými armádami přehodnotit své investice v oblastech, jako je robotika a umělá inteligence, a vytvořit tak renesanci ve výdajích na brnění a dělostřelectvo, uvedl tento týden panel vojenských vůdců na výstavě obrany Eurosatory,

Generálmajor americké armády Matthew Van Wagenen, zástupce náčelníka štábu pro operace v sídle NATO v Bruselu, účastníkům řekl, že dosavadní ruské ostřelování a síly nasazené na Ukrajině by mohly vést k většímu zaměření na "tvrdou sílu".

"Mnozí usnuli s vírou, že druh války, který právě vidíme na Ukrajině, už se v Evropě nikdy nebude opakovat," řekl. "A jsme tady v roce 2022 a v západní Evropě opět probíhá opotřebovací válka. To je výrazně odlišné. A myslím, že to, co to donutí mnoho vlád, aby se k věci vrátily a podívaly se na ni, je: Jaké jsou investice do obrany, které bylo nebo je třeba provést?"

Van Wagenen řekl, že některé vlády začaly věřit, že by mohly "nahradit tvrdou sílu" investicemi do kybernetických operací, elektronického boje a robotů. V důsledku toho věřily, že mohou utratit méně za věci, jako je těžké dělostřelectvo, obrněné jednotky a pěchota, dodal.

Zatímco například kybernetické operace hrály významnou roli v řadě konfliktů během posledního desetiletí, nezdálo se, že by byly v popředí ruské strategie na Ukrajině.

"Hrozba [elektronické války], kybernetika... nebyla náhradou" shromažďování ruských vojáků a vybavení na Ukrajině, řekl. "To je zásadní pro útočné a obranné operace. Je to tedy přímo imperativ. Na počtu vojáků, které můžete postavit na bojiště, záleží. … Opotřebování je tak staré jako samo válčení. Je tady, aby zůstalo pravděpodobně dalších 50-100 let, jakkoliv mnoho si přejeme, aby bylo pryč."

Jeho komentáře potvrdil i generál Pierre-Joseph Givre, ředitel doktrinálního velení francouzské armády.

"Rozhodující je, když převezmete iniciativu na místě," řekl. „Není to technologie, ale je to částečně technologie. Zejména je to kombinace, je to válečné umění."

Givre řekl, že zatímco technologie mohou kompenzovat slabiny, jako je například nedostatek personálu, jak tomu bylo na začátku konfliktu na Ukrajině v předních liniích oblasti Donbasu, nakonec může záležet na velké palebné síle.

