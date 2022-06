Lidé, kteří se nakazili covidem v první vlně, nezískávají žádnou další imunitu od omikronu

15. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Studie trojnásobně očkovaných osob rovněž zjistila, že infekce omikronem jen málo snižuje pravděpodobnost opětovného nakažení touto variantou



Lidé, kteří se nakazili covidem během první vlny pandemie, nezískají žádnou další imunitu, pokud se následně nakazí omikronem, uvádí studie třikrát očkovaných osob.



Odborníci sdělují, že zatímco tři dávky vakcíny proti covidu pomáhají chránit jedince před závažnými následky v případě, že budou nakaženi omikronem, jejich imunitní reakce nebude posílena následnou nákazou omikronem, pokud prodělali covid v první vlně.

Lidé, kteří se nakazili covidem během první vlny pandemie, nezískají žádnou další imunitu, pokud se následně nakazí omikronem, uvádí studie třikrát očkovaných osob.Odborníci sdělují, že zatímco tři dávky vakcíny proti covidu pomáhají chránit jedince před závažnými následky v případě, že budou nakaženi omikronem, jejich imunitní reakce nebude posílena následnou nákazou omikronem, pokud prodělali covid v první vlně.



Vědci rovněž zjistili, že infekce omikronem neposkytuje příliš velkou ochranu proti opětovnému nakažení touto variantou.



To vysvětluje, proč jsou reinfekce omikronem v krátkém období tak časté. Vědci dodávají, že tato zjištění jsou důležitá i pro vývoj vakcíny.



V časopise Science vědci informovali o tom, jak sledovali zkušenosti s očkováním a infekcí u 731 třikrát očkovaných zdravotnických pracovníků ve Velké Británii od března 2020 do ledna 2022. Tým pak použil vzorky krve odebrané účastníkům v týdnech po třetí dávce vakcíny ke zkoumání jejich protilátek a reakce T-buněk vůči variantě omikron BA.1.



Výsledky naznačují, že bez ohledu na předchozí infekční historii účastníků byla několik týdnů po třetí dávce vakcíny proti covidu imunita jejich T-buněk vůči omikronu slabá a hladina protilátek proti omikronu byla nižší než proti jiným variantám.



Záleželo však také na předchozí infekci. Tým mimo jiné zjistil, že infekce omikronem zvýšila ochranu proti budoucí infekci jinými variantami. Ochranu proti obnovené infekci omikronem však zvýšila jen omezeně.



Tým uvedl, že výsledky platí jak pro protilátky, tak pro reakce T-buněk, a naznačil, že ti, kteří se nakazili v první vlně pandemie covidem, nezískali z toho imunitu proti následné nákaze omikronem.



Výzkumníci uvedli, že toto zjištění bylo překvapivé, protože se obvykle předpokládalo, že předchozí infekce, dokonce i jinou variantou, působí na posílení imunitní reakce jedince.



Profesor Danny Altmann, jeden z autorů studie, uvedl, že zatímco dříve se předpokládalo, že u variant covidu, jako je omikron, se vyvinuly mutace v korunkovém proteinu, které jim pomáhají vyhnout se imunitě, situace je složitější.



"Ve skutečnosti je to horší, protože adaptace, které nyní korunka proteinu má, vyvolávají omezení nebo vypnutí imunitní reakce," řekl a dodal, že se studie zabývala reakcemi na BA.1, podobná zjištění jsou však pravděpodobná i u dalších subvariant omikronu.



Altmann uvedl, že i když přetrvávající nízký počet hospitalizací a úmrtí na covid v Británii navzdory vysoké míře infekce naznačuje, že očkování proti covidu nadále poskytuje ochranu před úmrtím a závažným onemocněním, zjištění by mohla být důležitá pro vývoj nových vakcín.





Dodal však, že zjištění vyvolávají další obavy. "Nezískáváme stádní imunitu, nevytváříme si ochrannou imunitu proti omikronu," řekl. "Takže nám hrozí, že nás opakované infekce nijak před dalšími infekcemi nechrání."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0