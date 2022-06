Ruská agrese na Ukrajině: Scholz požaduje ukončení "nepředstavitelné krutosti" invaze, Macron odsoudil ruské "barbarství"

16. 6. 2022

čas čtení 8 minut



- Scholz: Ruská "nepředstavitelně krutá" válka na Ukrajině musí skončit



Německý kancléř Olaf Scholz během návštěvy města Irpin na Kyjevském předměstí s dalšími evropskými představiteli prohlásil, že ruská válka "nepředstavitelné krutosti" a "nesmyslného násilí" na Ukrajině musí skončit.



Stejně jako Buča se Irpin stal symbolem "krutosti" ruské války na Ukrajině, napsal Scholz na Twitteru.

Brutální destrukce v tomto městě je mementem - tato válka musí skončit.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Scholz ve čtvrtek přijel do Kyjeva ve snaze obnovit důvěru mezi Německem a Ukrajino, která v poslední době poklesla kvůli opakovaným sporům o nedodané zbraně, které Scholz slíbil Ukrajině.



Německým médiím to Scholz řekl cestou do ukrajinského hlavního města:



Chceme projevit nejen solidaritu, ale také ujistit, že pomoc, kterou organizujeme - finanční, humanitární, ale také, pokud jde o zbraně - bude pokračovat. A že v ní budeme pokračovat tak dlouho, dokud to bude nutné pro boj Ukrajiny na obranu proti Moskvě.

Německý kancléř Olaf Scholz během návštěvy města Irpin na Kyjevském předměstí s dalšími evropskými představiteli prohlásil, že ruská válka "nepředstavitelné krutosti" a "nesmyslného násilí" na Ukrajině musí skončit.Stejně jako Buča se Irpin stal symbolem "krutosti" ruské války na Ukrajině, napsal Scholz na Twitteru.Scholz ve čtvrtek přijel do Kyjeva ve snaze obnovit důvěru mezi Německem a Ukrajino, která v poslední době poklesla kvůli opakovaným sporům o nedodané zbraně, které Scholz slíbil Ukrajině.Německým médiím to Scholz řekl cestou do ukrajinského hlavního města:Chceme projevit nejen solidaritu, ale také ujistit, že pomoc, kterou organizujeme - finanční, humanitární, ale také, pokud jde o zbraně - bude pokračovat. A že v ní budeme pokračovat tak dlouho, dokud to bude nutné pro boj Ukrajiny na obranu proti Moskvě.





- Británie sankcionovala ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Marii Lvovou-Belovou a hlavu ruské pravoslavné církve patriarchy Kirilla.



Britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že na Lvovou-Belovou uvalilo sankce za nucené přemístění a adopci ukrajinských dětí, Kirill se stal terčem sankcí za "výraznou podporu ruské vojenské agrese na Ukrajině".



V prohlášení se uvádí, že sankce byly uloženy také čtyřem vysokým vojenským činitelům z jednotky, "o níž je známo, že zabíjela, znásilňovala a mučila civilisty" v ukrajinském městě Buča.





- Britská ministryně zahraničí Liz Trussová uvedla, že Spojené království "z celého srdce" podporuje ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného v souvislosti se zprávami, že byl náhle převezen do vězeňského tábora s přísnou ostrahou.



Navalného mluvčí Kira Jarmyšová ve středu oznámila, že Navalnyj byl převezen do věznice s maximální ostrahou v Melechovu, 250 km východně od Moskvy. Jarmyšová napsala na Twitteru: "IK-6 v Melechovu je obludné místo."



- Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Rady bezpečnosti Ruska, uvedl, že návštěva francouzských, německých a italských představitelů v Kyjevě je "nulová".



Medveděv na Twitteru napsal, že návštěva Emmanuela Macrona, Olafa Scholze a Maria Draghiho "nepřiblíží Ukrajinu k míru", a tyto tři lídry označil za "evropské fanoušky žab, játrových párků a špaget".



- Německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi přijeli do Kyjeva na symbolickou společnou cestu, aby vyjádřili podporu Ukrajině, která se snaží vzdorovat ruskému postupu na východě země.



Všichni tři byli vyfotografováni, jak společně cestují přes noc ve vlaku z Polska, který se používá k přepravě vysoce postavených hostů na Ukrajinu, ale o podrobnostech této velmi očekávané cesty bylo poskytnuto jen málo informací.



Macron to řekl novinářům na nádraží v Kyjevě:



Je to důležitý okamžik. Je to poselství jednoty, které posíláme Ukrajincům, podpory, abychom hovořili jak o přítomnosti, tak o budoucnosti, protože nadcházející týdny, jak víme, budou velmi obtížné.



Tři vedoucí představitele přivítaly v ukrajinském hlavním městě sirény leteckého poplachu, protože Rusko pokračovalo v úderech na cíle po celé zemi. Místní představitelé ve čtvrtek uvedli, že noční ruský raketový úder ze vzduchu zasáhl předměstí severoukrajinského města Sumy, přičemž zabil čtyři osoby a šest jich zranil.



Macron dodal:



Jsme zde, soustředěni, a chystáme se nyní setkat s prezidentem Zelenským. Navštívíme válečné místo, kde došlo k masakrům, a poté povedeme rozhovory s prezidentem Zelenským.



Krátce po svém příjezdu byli všichni tři vedoucí představitelé natočeni při návštěvě Irpinu, příměstského městečka několik kilometrů od Kyjeva, které bylo v prvních týdnech ruské invaze vystaveno těžkým bojům.



Očekává se, že se k nim na jednání s ukrajinskýmprezidentem připojí i rumunský prezident Klaus Iohannis, který do Kyjeva ve čtvrtek rovněž přijel vlakem.



Návštěva přichází v době, kdy v Kyjevě sílí stížnosti na pomalé dodávky zbraní, přičemž jeden z představitelů tento týden uvedl, že Ukrajina obdržela pouze 10 % zbraní, o které požádala Západ.



Spojené království oznámilo nové sankce vůči Rusku za "barbarské zacházení s dětmi" na Ukrajině



cněnkyně pro práva dětí Maria Lvová-Belová za "nucené přemístění a adopci" 2 000 ukrajinských dětí.



- Rusko varovalo, že tok plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 by mohl být pozastaven, a obvinilo z toho problémy s opravami turbín.



Ruský velvyslanec při EU Vladimir Čižov řekl státní tiskové agentuře Ria, že úplné zastavení dodávky plynu , který dodává plyn z Ruska do Evropy pod Baltským mořem, by pro Německo znamenalo "katastrofu".



Tento týden byla dodávka plynu přes Nord Stream 1 do Německa dvakrát přerušea, což je podle německého ministra hospodářství krok, jehož cílem je zasít nejistotu a zvýšit ceny pohonných hmot.



Společnost Uniper, největší německý dovozce ruského plynu, ve středu uvedla, že dodávky z Ruska se oproti dohodnutým objemům snížily o čtvrtinu.



Sergej Makogon, šéf ukrajinského provozovatele tranzitu plynu, uvedl, že snížení dodávek plynu se rovná "vydírání EU".







- Ukrajina ignorovala ruské ultimátum, aby se vzdala Severodoněcku. Moskva kontroluje 80 % tohoto bojujícího města, které se stalo ústředním bodem ruského postupu na východě země. Rusko nařídilo ukrajinským silám, aby od středečního rána zastavily svůj "nesmyslný odpor a složily zbraně", a obvinilo Kyjev z narušování plánů na otevření humanitárního koridoru pro odchod civilistů z oblasti.

- Děti narozené v ukrajinské Chersonské oblasti od 24. února automaticky získají ruské občanství, uvádí se v prohlášení Ruskem dosazeného orgánu, který oblast okupuje.





1

1024

V bunkrech pod chemickým závodem Azot ve městě vzniká naléhavá situace, uvedl mluvčí OSN. Asi 500 civilistů, kteří jsou pravděpodobně uvězněni spolu s vojáky uvnitř Azotu, se připravovalo na útěk z města možným humanitárním koridorem.Serhaj Hajdaj, ukrajinský gubernátor Luhanska, prohlásil, že v Severodoněcku se "svádějí urputné boje o každý dům", Rusko pokračuje v pokusech o dobytí tohoto města.uvedlo ve své nejnovější zprávě britské ministerstvo obrany.Balík podpory, potvrzený ve středu, zahrnuje 18 dalších houfnic s taktickými vozidly k jejich tažení, 36 000 kusů 155mm munice pro houfnice a dva systémy pobřežní obrany Harpoon, uvedlo ministerstvo obrany.uvedl ve čtvrtek v rozhovoru pro agenturu RIA mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Tato záležitost je důležitá pro globální bezpečnost a ruská vojenská operace na Ukrajině není důvodem, proč se jejímu projednání vyhýbat, dodal Peskov., uvedli ve středu úředníci a rodinní příslušníci. Alexander Drueke, 39 let, a Andy Tai Ngoc Huynh, 27 let, jsou američtí vojenští veteráni, kteří žili v Alabamě a odjeli na Ukrajinu pomáhat s válečnými operacemi.