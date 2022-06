Putin má blíže k Hitlerovi než k Brežněvovi

16. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

Mnozí, kteří nyní argumentují, že by Ukrajina a Západ měly udělat ústupky Moskvě a tím ukončit válku, vycházejí z falešného předpokladu, že Vladimir Putin je "racionální darebák" jako Leonid Brežněv a další sovětští vůdci, s nimiž Západ často vyjednával, upozorňuje Alexandr Skobov. Mnozí, kteří nyní argumentují, že by Ukrajina a Západ měly udělat ústupky Moskvě a tím ukončit válku, vycházejí z falešného předpokladu, že Vladimir Putin je "racionální darebák" jako Leonid Brežněv a další sovětští vůdci, s nimiž Západ často vyjednával,

Ale ve skutečnosti současný vůdce v Kremlu není racionální darebák jako Brežněv, ale iracionální jako Hitler; a v důsledku toho takové předpoklady povedou pouze ke katastrofě, a to jak bezprostředně, tak ještě více v dlouhodobém horizontu.

Stejně jako ostatní sovětští vůdci a všichni diktátoři byl Brežněv darebák; ale byl to "racionální šmejd" toho druhu, kterému ruští liberálové vždy alespoň zpětně dávali přednost, někdo, s kým bylo možné vést jednání a dokonce dosáhnout kompromisu.

Tato charakteristika Brežněva a dalších sovětských vůdců měla kořeny v jejich oddanosti marxismu, který se přes všechnu svou heretickou povahu opíral o racionalistickou tradici evropského myšlení, něco, co umožňovalo svobodnému světu nějak vyjednávat s Kremlem a co umožnilo relativně pokojný, "sametový" odchod SSSR z historie.

Ale Putin není součástí této tradice. Je to fašista. A fašismus je vzpoura archaických lidí proti racionalistické civilizaci jako takové. Vítězství vůle nad rozumem, vůle vládnout, potlačovat, očerňovat a znásilňovat, temná "vůle k moci", která je ve své podstatě iracionální.

Nejzřetelnější to bylo v případě Hitlera, ale platí to i o Putinovi a jeho okolí. Režim sestává ze skupiny lidí, kteří se zformovali v důsledku neomezené a nekontrolované moci nad obrovskou zemí, jež se jim náhle dostala do rukou - a rychle si vytvořili iluze o vlastní vznešenosti.

Zároveň nepřekonali komplex méněcennosti zločinců, s nimiž se ve "slušné společnosti" nezachází jako s rovnými, a také jsou posedlí touhou dokázat světu, že jsou chladnější než Anglosasové a ukázat, že se na ně nevztahují žádné zákony, které vytvořili jiní.

Mezi Hitlerem a Putinem je samozřejmě mnoho rozdílů. Lídři jednající téměř sto let po sobě budou vykazovat charakteristické rysy. Ale jádrem každého z nich je toto odmítnutí racionality a touha vládnout prostřednictvím triumfu vůle. V důsledku toho není možný žádný kompromis s Putinem, stejně jako žádný nebyl možný s Hitlerem.

Ti, kteří nyní argumentují jinak, jako ti, kteří ve 30. letech volali po usmíření Hitlera, situaci nepomáhají. Pouze odkládají den zúčtování a zvyšují jeho cenu - nesnižují ji, jak si oni a ti, kteří chtějí snadný život, znovu představují.

Zdroj v ruštině: ZDE

