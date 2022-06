Německo zachraňuje Gazprom Germania – a Rusko omezuje dodávky

16. 6. 2022

Německo a Rusko nadále bojují o dodávky ruského zemního plynu. Zatímco spolková vláda vytváří podmínky pro udržení Gazpromu Germania, bývalé dceřiné společnosti ruské státní společnosti Gazprom, pod správou, a tedy dlouhodobě pod kontrolou vlády, Rusko omezilo množství dodávaného plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 o 40 %.

Ministerstvo hospodářství oznámilo, že situace je monitorována. "V současné době je bezpečnost dodávek stále zaručena," uvedla mluvčí. Není jasné, zda existuje příčinná souvislost mezi prodloužením správy a snížením ruských dodávek. Oficiálně Gazprom zdůvodňuje malá množství dodávek technickými problémy. Kompresor by tedy nebyl k dispozici, protože jej společnost Siemens neudržovala, jak bylo dohodnuto.

Ve vládních kruzích se však předpokládá, že byla předložena výmluva Kremlu. Nejde ani o předpokládané pravidelné údržbové práce, které by měly probíhat mimo jiné v červenci a na podzim.

Jak snížené množství plynu celkově ovlivní dodávky není v současné době jasné. Vzhledem k současným letním teplotám v Německu se spotřebovává poměrně málo plynu. Zdá se ale možné, že redukce oddálí naplnění zásobníků plynu, které mají zajistit bezpečnost dodávek v nadcházející zimě.

Svěřenství nad Gazpromem Germania

Svěřenství, o kterém rozhodla Spolková síťová agentura nad Gazpromem Germania na začátku dubna na základě zákona o zahraničním obchodu a platbách, bude přeměněno na svěřenectví podle zákona o energetické bezpečnosti. Díky tomu je nyní možné prodloužit kontrolu nad společností, která byla původně rozhodnuta existovat pouze do 30. září. To má také zajistit, aby do Ruska nemohly proudit žádné peníze potřebné ke stabilizaci Gazpromu Germania. Státní banka KfW poskytne Gazpromu Germania půjčku v celkové výši až deset miliard eur, aby energetická společnost mohla nadále plnit své dodavatelské závazky. Jako jistina by měla sloužit infrastruktura, jako jsou zásobníky plynu a plynovody.

Pokud však toto zajištění nebude dostatečné, ručí za peníze spolková vláda. Půjčka je nezbytná, protože některé dceřiné společnosti Gazpromu Germania jsou postiženy ruskými protisankcemi, takže plyn z Ruska nedostávají za původně dohodnutých výhodných podmínek, ale musí ho nakupovat za aktuální tržní cenu, aby splnily své závazky vůči komunálním podnikům a dalším dodavatelům energií.

V důsledku toho dochází během krátké doby k miliardovým ztrátám. Insolvenci lze předejít pouze půjčkou. "S tímto přístupem si spolková vláda zachovává svůj vliv na tuto část kritické energetické infrastruktury a zabraňuje ohrožení energetické bezpečnosti," oznámila spolková vláda.

Vyhněte se insolvenci Gazpromu Germania

Insolvenci Gazpromu Germania je třeba se za každou cenu vyhnout, protože by se pak kromě smluv o dodávkách, které již byly ovlivněny ruskými protisankcemi, mohly stát neúčinnými i další smlouvy o dodávkách plynu.

Podle zpráv se jedná o výrazně větší množství, která by se pak také musela později nakupovat za tržní cenu, jež masivně vzrostla. Není však jasné, zda tomu lze skutečně zabránit opatřeními, která byla přijata. Kreml by pravděpodobně mohl toto množství plynu také schválit.

Aby bylo jasné, že ruský stát již neovládá Gazprom Germania, ale že svěřenství má zajišťovat dodávky plynu do Německa a dalších evropských zemí, dojde k přejmenování společnosti.

V budoucnu se Gazprom Germania bude jmenovat "Securing Energy for Europe GmbH" (SEFE). Siemens Energy potvrzuje, že plynová turbína pro pohon plynovodu Nord Stream 1, která byla dodána již v roce 2009, je v kanadském Montrealu kvůli údržbě, ale nemůže být dodána kvůli sankcím uvaleným Kanadou.

Zdroj v němčině: ZDE

