Ukrajina: Peacenici a hrdinové

17. 6. 2022

čas čtení 1 minuta

Jak pokračuje Putinova válka na Ukrajině, odhodlání mnoha lidí na Západě postavit se ruské agresi oslabilo. Ale ukrajinská vláda a lid zůstávají pevně odhodláni bránit svou zemi. Jak pokračuje Putinova válka na Ukrajině, odhodlání mnoha lidí na Západě postavit se ruské agresi oslabilo. Ale ukrajinská vláda a lid zůstávají pevně odhodláni bránit svou zemi.

Navzdory všem odvážným prohlášením se jednota v oblasti sankcí, která existovala, začíná hroutit. EU se už celý měsíc nedokázala dohodnout na ropném embargu ani na tom, jak se Ukrajina může připojit k bloku. A evropští lídři nedokážou přestat telefonovat Putinovi, aby s ním mluvili o míru.

Stále více lidí na obou stranách Atlantiku mluví o tom, jak přeměnit válku na "zamrzlý konflikt" a tak ukončit boje a zároveň zachránit Putinovu tvář. Některé z těchto návrhů jsou prostě absurdní; jiné jako ty požadující, aby se Ukrajina vzdala území za mír, jsou za daných okolností trestuhodné.

Mezinárodní protiukrajinská lobby nyní naléhá na výsledek, který Putinovi umožní strčit si do kapsy své zisky, dotlačit Ukrajinu do ponižující situace, ukončit sankce a umožnit vůdci Kremlu rozšířit svou kontrolu a připravit půdu pro nové kolo útoků proti Ukrajině a dalším v budoucnu.

"Hlavním cílem "mírotvůrců" je nedovolit ukrajinské vítězství." Lepší by z jejich pohledu byla ukrajinská kapitulace, která je ale ve skutečnosti také kapitulací Evropy.

To, co je na tom všem obzvláště otřesné není jen to, že Ukrajinci dávají najevo, že jsou připraveni pokračovat v boji a chtějí k tomu jen nástroje, ale že přichází stále více zpráv, které dokumentují ruské válečné zločiny.

Každý den, kdy Západ odkládá dodávky zbraní Ukrajině a mluví o kompromisu a zmrazeném konfliktu, Ukrajina trpí, protože každá hodina ruské okupace je prodloužením pekla, které Putin vytvořil.

Zdroj v ruštině: ZDE

