Rekordní emise metanu v ruském uhelném dole

15. 6. 2022

V jednopm uhelném dole v Rusku byl zjištěn pravděpodobně největší únik metanu na světě, množství odpovídající emisím CO2 z pěti uhelných elektráren.







Podle údajů společnosti GHGSat, která se zabývá komerčním satelitním monitorováním a sídlí v Kanadě, se v lednu, kdy byl plyn poprvé vystopován až ke svému zdroji, z dolu uvolňovalo přibližně 90 tun metanu za hodinu. Pokud by se toto množství udrželo po dobu jednoho roku, uvolnilo by tolik zemního plynu, že by to stačilo na vytápění 2,4 milionu domácností.