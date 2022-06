Stínové boxování v Británii i v Česku? Stejně jako Trumpova zeď je i Johnsonova deportace uprchlíků do Rwandy jen metaforou

16. 6. 2022

čas čtení 4 minuty

Citujme z Mariny Hyde:





Až se budoucí archeologové ponoří pod zvýšenou hladinu moře až k naší současné vrstvě britské civilizace, vykopou rozsáhlou reliktní síť materiálů z naší doby a budou se snažit najít v nás smysl. Budou si klást otázku, co si mohli tito tajemní, k záhubě odsouzení dávní lidé myslet? Jak lze vysvětlit jejich neproniknutelně bizarní nebo neúčinná rozhodnutí, když nemají žádný zřejmý užitek a nelze je ani představitelně označit za krásná? Nakonec však někdo objeví tabulku - buď kamennou, nebo iPad -, do níž budou vepsána slova TOHLE VŠECHNY TY PRAVÉ LIDI NASERE! "Aha!" vydechne neohrožený antropolog. "Klíč ke všem mytologiím! Konečně tomu rozumíme!" TOHLE VŠECHNY TY PRAVÉ LIDI NASERE! S těmito šesti slovy se věci konečně vyjasní.





Ukázkovým příkladem naštvání všech správných lidí byl slib Donalda Trumpa postavit zeď mezi USA a Mexikem, přičemž ti, kteří se divili, proč se stavbu nedaří realizovat, se neustále tomu vysmívali. Copak nevěděli, že jde jen o metaforu?







Johnsonova snaha naštvat všechny ty pravé lidi je ukázkovým příkladem této strategie. V úterý večer byl první let, který měl deportovat uprchlíky do Rwandy, zrušen ještě před odletem, a to po několikanásobném soudním zákazu této deportace. V popředí jsme viděli Borise Johnsona, který zahájil úterní zasedání vlády projevem-efektem o svém plánu-efektu. V zákulisí se zasvěcení vyjádřili poněkud jinak. Jak řekl zdroj blízký vládním zdrojům v časopise New Statesman: "Vůbec si nemysleli, že ten let odstartuje. Smyslem tohoto cvičení bylo vytvořit konflikt ve společnosti před příštími volbami, které budou zčásti vedeny na základě Johnsonova slibu opustit Evropský soud pro lidská práva a zrušit zákon o lidských právech."







Aha. Další konflikt - přesně to, co lékař nařídil.





Zdá se, že Downing Street vytváří konflikty, které se pro Johnsona rovnají politické filozofii i plánu růstu. Navzdory bláznivému zdání aktivity existuje Johnsonova vláda v podivné formě stagnace - neustále vede kampaňně ale nikdy ničeho nedosáhne.





Taková míra nečinnosti vyžaduje neustálý přísun nepřátel. Jedním z těchto nepřátel je nevyhnutelně stále EU, a to i navzdory brexitu, který prý už byl "dokonale zrealizován". Rwandská pseudopolitika však umožnila vytvořit pro vládu nového nepřítele - "levicové právníky", kteří jí brání být světově nejlepší.





Ale je to to, co byste nazvali "vládou"? Mnohé z toho, co se děje, připomíná spíše divadlo nebo filmovou tvorbu. Úterní strhující scénou byla vojenská letecká základna na vojenském letišti v Boscombe Down. Několik set tisíc liber bylo vynaloženo na pronájem letadla, které - jak ti, kdo si ho najali, nadšeně očekávali - nevzlétlo, a proto by se dalo nejlépe považovat za drahou divadelní rekvizitu.





Sledujeme problematickou, předraženou produkci, v níž ti, kdo drží páky moci, nemají skutečnou představu, jak moc použít. Aby to zamaskovali, snaží se vláda věčně jen problematickým způsobem vymezovat se vůči něčemu jinému. V mnoha ohledech se toto vymezování stává politikou. Ale nemění to téměř nic, protože "nasírat všechny ty pravé lidi" je to, co děláte, když vás nenapadá nic lepšího. Jsou to nápady lidí, kteří žádné nápady nemají. Bohužel Spojené království naléhavě potřebuje konkrétní nápady, aby se mu dařilo a nakonec i přežilo.To se ale neděje. n