Evropský soud pro lidská práva na poslední chvíli dramaticky zakázal deportaci uprchlíků z Británie do Rwandy

15. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Johnsonova britská "vláda" chtěla v úterý večer zahájit deportaci uprchlíků, kteří do Británie připluli přes kanál La Manche, do Rwandy, země, která, jak v úterý upozornila reportáž Channel 4 News, drsně porušuje lidská práva:







Právníkům se však na poslední chvíli podařilo dosáhnout u Evropského soudu pro lidská práva rozhodnutí, jímž tento soud let do Rwandy s možná už jen asi dvěma uprchlíky (deportaci ostatních už předtím soudy vyloučily) na poslední chvíli zakázal.

Boris Johnson však podle listu The Times naznačil, že Británie zruší svů podpis pod evropskou úmluvou o lidských právech (kterou v roce 1950 inicioval Winston Churchill):



As first Rwanda flight cancelled after “last minute interventions from European Court of Human Rights”, acc to Home Office source, seems an opportune moment to post (⁦@thetimes⁩)



PM hints at leaving European Convention on Human Rights in Rwanda rowhttps://t.co/BjqElnVOZL — Beth Rigby (@BethRigby) June 14, 2022







První deportační let do Rwandy byl po zásahu Evropského soudu zrušen



Poslední zbývající žadatelé o azyl byli po zásahu soudu staženi z letu





Evropský soud pro lidská práva provedl dramatický zásah na poslední chvíli do kontroverzních plánů britské vlády na deportaci žadatelů o azyl do Rwandy.



Právníci jednoho z žadatelů o azyl, kteří měli byl letecky deportováni do Rwandy z Británie kolem půl desáté večer, podali po vyčerpání žádostí u britských soudů úspěšnou mimořádnou žádost k ESLP.



Soud rozhodl, že žadatel o azyl nesmí být v úterý večer deportován.



Uvedené důvody se podle právníků vztahují na všechny žadatele o azyl, kterým hrozí deportace do Rwandy, takže všichni žadatelé o azyl, kteří byli nuceni v úterý večer nastoupit do letadla, se mohou spolehnout na toto rozhodnutí soudu.



Výkonný ředitel Rady pro uprchlíky Enver Solomon řekl: "Přestože se nám ulevilo, když jsme se dozvěděli, že let do Rwandy dnes večer neodletěl, jak bylo plánováno, je jasné, že britská vláda je i nadále odhodlána pokračovat v této akci a nechává nás nadále být svědky lidského utrpení, nouze a chaosu, který hrozba deportace působí a který bude mít dalekosáhlé důsledky pro zoufalé lidi, kteří jednoduše potřebují bezpečí.



Skutečnost, že tento let nesměl odstartovat, svědčí o nelidskosti tohoto plánu a o tom, že vláda zcela odmítá vidět, co se za tímto případem skrývá. Ti, kterým hrozí deportace, jsou lidé, kteří unikli válce, pronásledování, mučení a násilí - deportaci bylo zabráněno jen díky individuálním právním zásahům, které dokázaly, že jde o jasné porušení jejich lidských práv.



"Rada pro uprchlíky musela také přímo zasáhnout, aby zabránila vyhoštění dětí do Rwandy, protože byli falešně britským ministerstvem vnitra vyhodnoceni jako dospělí.



"Tvrzení vlády, že deportace uprchlíků do Rwandy bude působit jako odstrašující prostředek, který má zabránit tomu, aby lidé připlouvali do Británie, již byla vyvrácena, neboť počet lidí plavících se přes kanál La Manche se oproti stejnému období loňského roku téměř zdvojnásobil."

