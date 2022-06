"Pokud to nevezmete vážně, za pár let skončíme v další válce"

17. 6. 2022

Ralf Fücks cestoval na válkou postižený východ Ukrajiny. Bývalý politik Strany zelených vidí, jak ruské válečné zločiny posilují patriotismus a ochotu k obětem mezi obyvatelstvem. Návštěva německého kancléře v Kyjevě vyvolala velké naděje – ale také velké obavy.

Rozhovor s Ralfem Fücksem vznikl přes Whatsapp, mezi dvěma schůzkami v Kyjevě, kde Ralf Fücks pracoval se svou ženou Marieluise Beckovou. Pár je nyní na cestě zpět do Německa.

Die Welt: Pane Fücksi, na Ukrajinu jste cestoval s Marieluise Beckovou podruhé od vypuknutí války a byl jste také na východě země poblíž fronty. Jak dlouho ještě může ukrajinská armáda odolávat ruské agresi?

Ralf Fücks: Odpověď na otázku závisí na západní politice. Ukrajina má skvělou morálku a strategické zpravodajství. Co chybí, je výzbroj a munice. Čím déle válka trvá, tím větší je nebezpečí, že se Ukrajina ocitne v defenzívě. Počet ukrajinských obětí je vysoký, mluví se o 100 až 200 mrtvých vojácích denně plus trojnásobek raněných. Přestože ruské ztráty jsou výrazně vyšší, Putin do bitvy vrhá stále nové vojáky a materiál. Lidské životy se pro něj nepočítají.

Welt: Proč jsou v tuto chvíli ukrajinské ztráty tak vysoké?

Fücks: Je to hlavně proto, že ukrajinská armáda nemá zbraně s dlouhým dostřelem, které potřebuje, aby čelila masivnímu použití ruského dělostřelectva a ruských náletů.

Welt: V Německu je 200 obětí denně jen číslem ve zprávách. Co to ale konkrétně znamená pro obyvatele Ukrajiny? Mluvíme o synech, manželech, přátelích, kteří položili život.

Fücks: Každý padlý voják, každý zraněný muž je tragédie. Každý jednotlivý případ je spojen s utrpením a bolestí. A přesto jsme na naší cestě narazili na působivého bojového ducha. Odhodlání bránit nezávislost a svobodu Ukrajiny od začátku války vzrostlo.

Welt: Takže žádný fatalismus nebo válečná únava mezi obyvatelstvem?

Fücks: Ani zdaleka. Panuje zde určité zoufalství, že se jim ze západní Evropy nedostává dostatečné podpory. To platí i pro Německo. Zároveň jsme v Charkivě byli svědky obrovského zapojení občanské společnosti. Jen tam bylo vybombardováno 150 000 lidí. Celé bloky jsou neobyvatelné kvůli dělostřeleckým a raketovým útokům. Existuje mnoho dobrovolníků, kteří poskytují humanitární pomoc a podporují armádu.

Byli jsme ve vývařovně, která denně posílá 2 500 přídělů jídla. Sbírají se léky, hygienické potřeby, ochranné vesty. Toto je společnost v sebeobraně, ne jen válka armády.

Welt: Poté, co ukrajinské město Svjatohirsk dobyly proruské síly, starosta města Vladimir Bandura údajně přeběhl k separatistům. Co jsi o tom slyšel?

Fücks: Kreml se na tuto válku připravoval dlouho. Ruská tajná služba systematicky budovala sítě s kolaboranty. Připisuje se tomu i obsazení Chersonu. Ale to jsou ojedinělé případy. V roce 2014 jsem byl svědkem proruských demonstrací na východní Ukrajině. Dnes je nálada úplně jiná. Ukrajinci vědí, že dnes nejde jen o území, ale o jejich národní existenci a svobodu.

Welt: Válka tedy nevede k sociálnímu rozdělení, ale ke sloučení?

Fücks: Přes všechny rozdíly vedl ruský útok k bezprecedentní úrovni ukrajinského vlastenectví. Válka se v současnosti vede především v rusky mluvících regionech. Ale rusky mluvící Ukrajinci se proti údajným "osvoboditelům" tvrdě brání.

Welt: Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg během návštěvy Finska prohlásil, že válku na Ukrajině lze ukončit pouze u vyjednávacího stolu. Mírová dohoda vždy vyžaduje kompromisy, dodal, včetně územních otázek. Připravují se politicky ústupky týkající se území?

Fücks: Existují obavy, že části Západu pracují na územním kompromisu s Ruskem. To je zcela v rozporu s postojem ukrajinské vlády a společnosti. Rusko vytvořilo vysoký stupeň nevole masivními válečnými zločiny, bombardováním obytných čtvrtí, cíleným ničením infrastruktury, znásilňováním a únosy civilistů. Politicky by nyní žádný ukrajinský prezident nepřežil podepsání územních ústupků Rusku. To je toxická myšlenka nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu.

Welt: Co tím myslíte?

Fücks: Pokud by Ukrajina byla nucena podepsat kapitulační mír s odmítnutím zbrojní pomoci, obrátilo by to evropský mírový řád vzhůru nohama. Porušení mezinárodního práva a nestoudné válečné zločiny by se pak vyplácely. Ztráta politické důvěryhodnosti by byla dramatická. A také by to roztrhalo EU a NATO.

Welt: Protože by to Polsko a pobaltské státy nikdy nepřijaly?

Fücks: Tak to je. Ohromuje mě, že nyní přicházejí takové uklidňující signály. Jen posilují důvěru Rusů ve vítězství, když spekulují, že se Západ vzdá. Putin by se nespokojil s tím, že by zabral čtvrtinu Ukrajiny. Příměří, které ponechává Rusku jeho kořist, by bylo pouze mezidobím do příštího útoku. Putinovým deklarovaným cílem je zaútočit na Západ na Ukrajině.

Ruská státní televize každý den káže, že země je ve válce s NATO. Jde o zvrácení celého vývoje od roku 1990. Pokud to nevezmeme vážně, za pár let, až se Rusko vojensky vzpamatuje, skončíme v další válce. A ta by se pravděpodobně konala na území NATO.

Welt: Nyní je Západ v Kyjevě v podobě německého kancléře Olafa Scholze (SPD), italského premiéra Maria Draghiho a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Jaká jsou očekávání a obavy Ukrajiny?

Fücks: Obává se, že ti tři přijdou s takzvaným mírovým plánem, který účinně upevní ruské výboje. Na druhou stranu Kyjev očekává jasný závazek podpořit Ukrajinu ze všech sil, aby tuto válku vyhrála. Čas polovičatých opatření je u konce.

Welt: Diskutuje se také o perspektivě vstupu Ukrajiny do EU. To by byl příslib do budoucna. Současnost je vražedná. Byl by to stále důležitý signál?

Fücks: Rozhodně. Kandidátský status EU by byl signálem "patříte k nám". Zároveň by to bylo oznámení Moskvě, aby netlačila Ukrajinu zpět do ruské sféry vlivu. K zahájení obnovy zničené infrastruktury je také zapotřebí masivní finanční a technická pomoc.

Jde o opravy elektráren a rozvodných sítí, dopravních cest, firem a bytů, aby se Ukrajina ekonomicky vzpamatovala. Na to nesmíme čekat až do konce války, o kterém nevíme, kdy přijde.

Zdroj v němčině: ZDE

