Ruská agrese na Ukrajině: Mučení v Mariupolu

23. 6. 2022

- Starosta Mariupolu: Rusové nutí všechny místní obyvatele, kteří se vracejí do Mariupolu, projít 'filtrací'.



Podle starosty Mariupolu Vadyma Bojčenka Rusové nutí lidi, kteří přijíždějí do okupovaného města, podstoupit výslechovou proceduru, která může vést k mučení a únosům.



- S tím, jak se ruské síly tlačí přes Donbas, je mnoho civilistů nuceno odejít. Mnozí však nemají kam jít.



Humanitární pomoc, kterou poskytují místní úřady a dobrovolníci, je tím, co drží mnoho místních obyvatel nad vodou.



— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 22, 2022



- Podle britského premiéra Borise Johnsona britské zpravodajské služby předpovídají, že tempo ruské války na Ukrajině se v příštích měsících zpomalí.



"Naše obranná zpravodajská služba se však domnívá, že v příštích několika měsících by Rusko mohlo dospět do bodu, kdy už nebude mít žádnou dynamiku vpřed, protože vyčerpá své zdroje," řekl Johnson skupině evropských novinářů.



"Pak musíme Ukrajincům pomoci zvrátit dynamiku. Budu se o to zasazovat na summitu skupiny sedmi (o víkendu v Německu)," dodal.



Na otázku, jak by vypadalo vítězství Ukrajiny nebo neúspěch Putina, Johnson odpověděl: "Abychom alespoň obnovili status quo, který tu byl před 24. únorem, a aby ruská vojska byla odražena z oblastí, které obsadila."



- Šéf zpravodajských služeb: V Chersonské oblasti vyletělo do povětří auto ruského kolaboranta.



alí.



- Nahradit zásoby zbraní odeslaných na Ukrajinu potrvá Británii roky.



Tony Radakin, náčelník britského obranného štábu, uvedl, že bude trvat pět až deset let, než Velká Británie dosáhne předválečných počtů zbraní.



- Policie v Miami zahájila odkup zbraní, předá je ukrajinským ozbrojeným silám.



Policie nabízí 50 dolarů za pistole, 100 dolarů za brokovnice a 150 dolarů za "silné" pušky, jako je AK-47 nebo AR-15.



Policie uvedla, že se na původ zbraní neptalá.



- Generální štáb: Rusko zintenzivňuje nálety v Donbasu.



Ruské letectvo 22. června zasáhlo několik osad u města Severodoněck v Luhanské oblasti, uvedl ukrajinský generální štáb.



- Právnická fakulta Kolumbijské univerzity bude radit ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému v otázce válečných reparací.



Ukrajina rozšířila svůj rostoucí arzenál amerických právníků a prostřednictvím Kolumbijské právnické fakulty angažovala partnera washingtonské kanceláře Allen & Overy Patricka Pearsalla jako právního poradce prezidenta Volodymyra Zelenského v otázkách reparací.



Podle podání Ministerstvu spravedlnosti USA ze dne 13. června Pearsall studuje mezinárodněprávní prostředky nápravy, které by Ukrajina mohla uplatnit v reakci na čtyři měsíce starou ruskou invazi.



Zákon o registraci zahraničních agentů vyžaduje, aby právnické firmy, lobbistické kanceláře a konzultanti pro styk s veřejností zveřejňovali určité závazky vůči zahraničním klientům.



Pearsall v tomto hlášení neuvedl žádné příjmy z angažmá na Ukrajině.



Zelenského zastupuje jako ředitel nového projektu Columbia Law's International Claims and Reparations Project.



Podle květnového prohlášení Columbia Law skupina zkoumá, jak může Ukrajina využít mezinárodní právo k uplatnění nároků vůči Rusku a požadovat reparace za válečné akce.



- V nedávném rozhovoru pro ukrajinský list Hromadske zranění ukrajinští vojáci uvedli, že ruské síly a výzbroj výrazně převyšují jejich.



"Je tu jeden náš dělostřelecký granát proti asi dvaceti jejich ... a to mluvím jen o bombardovacím dělostřelectvu, o kazetových projektilech, kterými nás zasypávají, ani nemluvím," řekl jeden z vojáků.



Ukrajinské síly prosí o zvýšení západní vojenské pomoci.



- Ukrajinský parlament schválil a ratifikoval Istanbulskou úmluvu, smlouvu o lidských právech zaměřenou na prevenci a boj proti násilí na ženách.





Orlov dodal, že "výměna civilních zajatců unesených okupanty je naléhavě nutná na nejvyšší úrovni".





informuje běloruský portál NEXTA."Místo pobytu některých není známo. Ostatní jsou ve velmi těžkých podmínkách: jsou mučeni elektrickým proudem, šikanováni fyzicky i morálně," uvedl starosta Dmytro Orlov.







Luhanský gubernátor Serhij Hajdaj ve středu uvedl, že ruské síly postupují směrem k Lysyčansku a zaměřují se na budovy policie, státní bezpečnosti a prokuratury.Video sdílené na sociálních sítích ukazuje, jak bezpilotní letoun naráží do ropné rafinerie Novošachtinsk v Rostovské oblasti, což by znamenalo trapné narušení ruských systémů protivzdušné obrany., uvedla místní doněcká tisková agentura. Petrovské televizní centrum stále stojí, ale část jeho vybavení byla poškozena, zatímco část zařízení byla vystěhována, uvedla agentura.Útok způsobil několik požárů a poškodil řadu budov včetně školy, uvedl Senkevyč. Oblastní gubernátor Vitalij Kim uvedl, že Mykolajiv zasáhlo sedm střel.Moskva podle něj pracuje na odvetných opatřeních v reakci na "nezákonné sankce" ze strany EU. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že reakce Moskvy na litevský zákaz nebude mít výhradně diplomatický, ale praktický charakter.Konzultace probíhají, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Moskva a Ankara se dohodly na pokračování jednání o bezpečném vyplouvání plavidel a vývozu obilí z ukrajinských přístavů.Finové jsou motivováni k boji a země si vybudovala značný arzenál, říká Kivinen a dodává: "Nejdůležitější obranná linie je mezi ušima."- po západních sankcích kvůli Ukrajině. Ruský vůdce uvedl, že pokračují jednání o "otevření indických obchodních řetězců v Rusku, zvýšení podílu čínských automobilů" na ruském trhu.Vyzval vlády, aby pracovaly na snížení poptávky a udržení jaderných elektráren v provozu.Maks Levin a Oleksij Černyšov údajně pátrali po Ruskem okupovaných lesích a hledali ztracený fotografův dron pro pořizování snímků, uvedla agentura s odvoláním na své poznatky z vyšetřování jejich smrti.