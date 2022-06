Británie: Mladí univerzitní učitelé nemají na jídlo a žádají své univerzity o založení potravinových bank

27. 6. 2022

Mladí akademičtí pracovníci a pomocní pracovníci na univerzitě v Leedsu se ocitli na hranici chudoby v důsledku krize životních nákladů v Británii.



Zaměstnanci žádají univerzity o zřízení potravinových bank, protože si nemohou dovolit pořádně se najíst.



S rostoucími cenami potravin a energií se podle vysiokoškolských odborů (UCU) ocitají mladí akademičtí pracovníci, kteří vyučují na základě příležitostných smluv, a špatně placení pomocní pracovníci, jako jsou vrátní a uklízečky, na hranici chudoby.







Někteří zaměstnanci University of Leeds, člena skupiny předních britských univerzit Russell Group, uvedli, že si nemohou dovolit odpovídající stravování, a minulý měsíc na anonymním diskusním fóru vyzvali k vytvoření univerzitní potravinové banky.

Dodala, že většinu seminářů prvního ročníku bakalářského studia nyní vedou doktorandi, kteří obvykle žonglují s několika hodinově placenými smlouvami na výuku, aby se uživili a zároveň napsali svou práci.





Jeden ze zaměstnanců napsal: "Dnes je další ráno, kdy se probudím hladový, protože jsem se včera večer nemohl najíst." Dodali, že během pandemie přežívali tak, že dvakrát či třikrát denně jedli jen rýži.Jiný anonymní zaměstnanec univerzity uvedl: "Všichni zaměstnanci univerzity jsou na tom stejně: "Toto úterý jsem se dostavil na schůzku, abych si vyzvedl koš s přebytečnými potravinami z charity. Dělám to každých čtrnáct dní, abych mohl vyjít s penězi. Žádný měsíc se mi nedaří ušetřit žádné peníze."Jeden mladý akademik uvedl: "Letos v zimě byla v mém bytě taková zima, že jsem si koupil rukavice, a při práci jsem je měl na sobě. Zapnout topení bylo příliš drahé."Jo Gradyová, generální tajemnice odborového svazu UCU, řekla: "Je neomluvitelné, že nízké mzdy donutily zaměstnance školství využívat potravinové banky, a je to obžaloba celého univerzitního sektoru."Leeds je jednou z 20 univerzit, kde členové UCU bojkotují známkování a hodnocení studentů na protest proti snižování důchodů, platů a pracovních podmínek.Ruth Hollidayová z university of Leeds konstatovala: "Cítím se naštvaná a trochu zahanbená, když slyším, že na mé univerzitě pracují lidé, kteří nemají na jídlo. Je to prostě zoufale nespravedlivé. Univerzity musí lidem platit tolik, aby měli z čeho žít.""Tito mladí akademici dostanou za svou výuku hodinovou sazbu, ale to, co dostanou zaplaceno, nepokryje mnoho hodin, které musí věnovat přípravě na každý seminář," řekla. "Když to spočítáte na základě práce, kterou skutečně odvedou, nezústane z této hodinové sazby prakticky nic."Doktorandka, která v současné době vykonává příležitostnou pedagogickou činnost na Birminghamské univerzitě a která si nepřála být jmenována, aby to nepoškodilo její vyhlídky na zaměstnání, uvedla: "Účty za jídlo a elektřinu jsou velkou starostí. Velmi krátce se sprchuji a o víkendu chodím pracovat do na univerzitu, protože se bojím doma spotřebovat příliš mnoho elektřiny."A dodala: "Moji studenti nemají ani tušení, že za to, že je učím, nedostávám dost peněz. Je to boj, abych si vydělala na nájem. Ráda bych byla v situaci, kdy nebudu pořád jen přežívat. Je to neuvěřitelně stresující."Dr. Marian Mayerová, národní zástupkyně členů UCU pro zdravotně postižené, uvedla, že zkušenosti členů tohoto odborového svazu v Leedsu jsou "symbolem mnohem širšího problému".Řekla: "Mluvila jsem se členy, kteří jsou v koncích. Někteří z nich s hanbou oznámili, že využívají potravinové banky. Jiní vědí, že si nezvládnou další zvyšování životních nákladů."Podle UCU mají členové tohoto odborového svazu na vysokých školách dalšího vzdělávání problémy s placením jídla a účtů.Vedoucí personálního oddělení na Abingdon and Witney College v Oxfordshire poslal v březnu zaměstnancům e-mail, v němž vysvětlil, že vysoká škola nemůže okamžitě zlepšit platy zaměstnanců, aby jim pomohla s rostoucími životními náklady, ale zaměstnanci si mohou "vzít jakékoli věci, které potřebujete", z univerzitních potravinových bank. V e-mailu se uvádělo, že vysoká škola přesune darované potraviny do "důvěrnějšího prostoru" a zaměstnankyně se mohou na recepci zeptat, zda nepotřebují hygienické potřeby zdarma.Jo Milsomová, zástupkyně ředitele pro společenskou angažovanost na Abingdon and Witney College, uvedla: "Bezprecedentní povaha současných událostí způsobila, že mnoho našich zaměstnanců se potýká s finančními problémy, a jako zodpovědný zaměstnavatel děláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli.Dodala: "Nikdo by neměl muset využívat potravinové banky, aby přežil, ale považujeme za zodpovědné podpořit naše kolegy, aby tak mohli učinit diskrétním způsobem, pokud to potřebují." Řekla, že mnoho zaměstnanců jim za to poděkovalo.Mluvčí univerzity v Leedsu uvedl: "Uvědomujeme si, že pro mnoho našich zaměstnanců a studentů nastaly těžké časy, stejně jako pro velkou část společnosti, a proto přijímáme opatření."Dodal, že kromě převedení většího počtu zaměstnanců na smlouvy na dobu neurčitou "příští měsíc vyplatíme všem zaměstnancům s nižšími platovými třídami dodatečné platby ve výši 650 liber a zvážíme, zda by později v průběhu roku neměly být provedeny další jednorázové platby".Uvedl, že univerzita rovněž zvyšuje výši svého fondu pomoci zaměstnancům, kteří se ocitli ve finančních potížích.