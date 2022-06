Proč bychom se měli více bát

30. 6. 2022

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Někteří vědci z klimatologické komunity i mnozí mimo ni označují ty, kteří v posledních letech upozorňují na kolosální hrozbu globálního oteplování, za šiřitele klimatického "porna". Jeden z významných klimatologů dokonce varoval, že bychom se při popisu klimatického kolapsu měli vyhýbat výrazům jako šokující, děsivý nebo zničující, protože se obáváme, že vyvoláme popírání, ochromení a apatii, soudí klimatolog Bill McGuire.

To je špatně na tolika úrovních, že je zatěžko poznat, kde začít.



Jsem si docela jistý, že kdyby se dnes konal průzkum veřejného mínění, který by určil, jaké procento populace je vyděšeno vyhlídkou na nebezpečný klimatický rozpad, bylo by to číslo docela malé.



Spousta lidí by pravděpodobně řekla, že je to znepokojuje, dost lidí by pravděpodobně přiznalo, že má vážné obavy – ale vyděšení lidé? To ne, moc ne. A to je problém.



Pravdou je, že se nacházíme v centru krizové situace, která má potenciál během několika desetiletí rozvrátit globální společnost a ekonomiku.



Bagatelizování zoufalé situace, v níž se nacházíme, nám nijak nepomůže řešit klimatickou krizi. Místo toho budeme - nevyhnutelně - podporovat myšlenku, že situace vlastně není tak špatná.



Možná bude trochu tepleji a počasí bude trochu divočejší, ale nenastane nic, s čím bychom si nedokázali poradit. To je samozřejmě naprostá nepravda. Naše kdysi stabilní klima se rychle rozpadá a nikdo nebude izolován od chaosu, který v příštích desetiletích nastane.



Nyní je prakticky nemožné udržet se za hranicí nebezpečné změny klimatu (1,5°C), ale pokud máme mít vůbec nějakou šanci omezit nekontrolovatelné oteplování, musíme přijmout drastická opatření teď a dnes.



Musíme vyvolat hrůzu. Strach může za určitých okolností ochromit, ale častěji je hnacím motorem akce. Dnes se stačí podívat na reakci ukrajinského lidu na ruskou invazi, abychom to potvrdili. Strach zvyšuje hladinu adrenalinu, který následně vyvolává vrozené a nezadržitelné nutkání jednat.



A nikdy jsme takové nutkání nepotřebovali tolik jako dnes. Říkat to tak, jak to je, neznamená být alarmistou, to zdaleka ne. Ve skutečnosti je sporné, zda je ještě vůbec možné vykreslit obraz, který by byl bezútěšnější než nadcházející realita.



Faktem je, že pokud chceme, aby se celé populace vzbouřily a požadovaly vážná opatření, což potřebujeme - a to brzy -, pak potřebujeme, aby se všichni báli, opravdu báli, nikoliv mírně znepokojovali.



Máme možnost a příležitost se zapojit, něco změnit, ale to se stane pouze tehdy, pokud dostatečný počet lidí pochopí rozsah problému a bude dostatečně vyděšený, aby jednal.



To se však nikdy nestane, dokud budou klimatologové a ti, kdo se zabývají dopady klimatického rozpadu, chodit kolem problému po špičkách a verbálně se omezovat. V mnoha ohledech je to jen nepatrně lepší než popírání existence globálního oteplování, které se snaží uklidnit obavy z dopadů klimatického rozpadu v příštích desetiletích.



Nebudeme chodit kolem horké kaše, klimatický kolaps je katastrofa. Brzy bude všudypřítomný, zasáhne každého na planetě a pronikne do všech aspektů našeho života.



Dobře to dokládá jediná statistika: do roku 2050 se kvůli rostoucí světové populaci zvýší poptávka po potravinách o polovinu, zatímco zemědělské výnosy by se zároveň mohly snížit až o třetinu. Pokud pomineme všechny ostatní dopady globálního oteplování, je to samo o sobě dostatečným důvodem k hromadnému hladovění a rozsáhlým občanským nepokojům.



Takže se bojte, děste se. Ale nedovolte, aby to živilo setrvačnost. Přijměte svůj strach a využijte ho k aktivizaci činnosti. Pokud máte potřebu, zablokujte ropnou rafinerii nebo se přilepte na dálnici. Přestože to není vaše gusto, stále toho můžete hodně udělat.





Celý článek v angličtině ZDE

