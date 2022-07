Obavy z letní vlny COVIDu-19 nutí odborníky, aby vyzývali k návratu respirátorů

1. 7. 2022

čas čtení 6 minut

Je čas vrátit se k požadavku na nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, říkají někteří zdravotníci uprostřed obav z potenciálního nárůstu případů COVIDu-19 letos v létě, informuje Wency Leungová. Je čas vrátit se k požadavku na nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, říkají někteří zdravotníci uprostřed obav z potenciálního nárůstu případů COVIDu-19 letos v létě,

Ve skutečnosti, podle lékaře pohotovosti v Albertě Chucka Wurstera, orgány veřejného zdraví v celé zemi tuto povinnost předčasně zrušily.

"Nic nenasvědčovalo tomu, že by to bylo bezpečné," řekl Wurster a poukázal na to, že příliv pacientů s COVIDem-19, které viděl na pohotovosti, se nikdy nezastavil. "Respirátory by měly být vždy to první, co používáme, a to poslední, čeho se zbavíme."

Za poslední měsíc země jako USA, Izrael, Portugalsko, Francie a Itálie zaznamenaly nárůst případů COVIDu-19. A se vznikem ještě infekčnějších podvariant omikronu, zejména BA.4 a BA.5 – které se zdají být schopny uniknout imunitní ochraně – existují obavy, že i Kanadu zasáhne v nadcházejících měsících další vlna.

V současné době jsou respirátory v Kanadě povinné pro cestující v letadle a ve vlaku, ale ve většině prostředí již nejsou povinné. Podle některých lékařů je jejich opětovné zavedení na veřejných místech jedním z okamžitých způsobů, jak odrazit další potenciální vlnu.

"Nechápu, proč bychom byli imunní vůči trendům, které se vyskytují v USA a Evropě," řekl Kashif Pirzada, lékař pohotovosti v Torontu.

Dr. Pirzada řekl, že chápe, že lidé jsou unaveni z opatření na ochranu veřejného zdraví, ale nebylo by nutné nosit respirátory všude nebo navždy. Věří, že by měly být vyžadovány na takových místech, jako jsou obchody s potravinami, veřejná doprava, lékařské kliniky a všude tam, kde lidé, kteří jsou zranitelní, nemají jinou možnost než jít; všude jinde by mohly mít silné doporučení.

Tehseen Ladhaová, pediatrička se sídlem v Edmontonu s magisterským titulem v oboru veřejného zdraví, také hovořila o pokračující potřebě povinného nošení respirátorů, vzhledem k tomu, že počet případů COVIDu-19 dostatečně neklesl.

"V posledních několika měsících jsme místo toho, abychom šli s vlnami z vrcholu do údolí, tak nějak jsme šli vlna za vlnou a ve skutečnosti jsme se s komunitním přenosem nedostali příliš nízko," řekla Ladhaová.

K 18. červnu bylo v Kanadě 15 047 nových týdenních případů COVIDu-19. Zatímco to je pokles z 288 771 případů za týden na vrcholu vlny omikronu v lednu, nové počty případů jsou přibližně stejné jako v listopadu.

Panuje představa, že vysoký počet případů již není velký problém, protože nepovedou k úmrtím a vážným onemocněním, řekla Ladhaová. Poznamenala však, že oba výsledky přetrvávají. K 20. červnu bylo po celé zemi denně hospitalizováno 3350 lidí, tedy zhruba stejně jako koncem prosince. K 18. červnu došlo k 137 týdenním úmrtím, což je blízko úrovně zaznamenané 1. ledna.

Ladhaová hovořila o tlaku na systém zdravotní péče, jehož příkladem jsou dlouhé čekací doby na sanitky a pohotovostní oddělení.

"Vyvíjení dalšího stresu na systém právě teď prostě to není udržitelné," řekla.

Respirátory mohou snížit část tohoto tlaku, nejen tím, že chrání lidi před COVIDem-19, ale před mnoha dalšími nemocemi, které je nutí vyhledat lékařskou pomoc právě teď, řekl Wurster. Případy chřipky a dalších respiračních onemocnění od doby, kdy bylo zrušeno povinné nošení respirátorů, prudce vzrostly.

Budování kapacity zdravotní péče bude vyžadovat čas a komplexní řešení. Ale nošení roušky není velkou nepříjemností a je to pro lidi relativně jednoduchý a okamžitý způsob, jak udržet sebe i sebe navzájem v bezpečí, řekl Wurster.

Orgány veřejného zdraví tvrdí, že používání respirátorů je osobní volbou, ale nadále je doporučují ve veřejných vnitřních prostorech. Přesto se Michelle Driedgerová, profesorka komunitních zdravotních věd na Univerzitě v Manitobě, setkává s tím, že je nosí stále méně lidí.

Někteří jsou z pandemie prostě unavení, řekla, ale i neochotní nositelé respirátorů dodržovali pravidla, když platila. Pravidlo "je velmi odlišný druh věci než silné doporučení," řekla.

Driedgerová řekla, že pro jednotlivce může být těžké řídit se doporučeními ohledně nošení respirátoru, když to ostatní kolem nich nedodržují. Když vedoucí, jako jsou učitelé nebo ředitelé škol, přestanou nosit respirátory, vyšle to ostatním zprávu, že to nepotřebují.

A z nedávných ohniskových skupin, které proběhlo mezi občany Red River Métis v Manitobě, už lidé o pandemii neslyší. Zrušení opatření proti COVIDu-19 a nedostatek zpráv o veřejném zdraví nevyvolaly v lidech dojem, že by se měli obávat infekce: "Mnoho z nich si říká: ‚Copak COVID stále pokračuje?‘," řekla.

Zatímco vakcíny jsou účinné pro prevenci závažných onemocnění, Pirzada řekl, že nejsou skvělé pro zastavení vln. Zdá se, že nové podvarianty omikron BA.4 a BA.5 mají podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí schopnost vyhýbat se imunitní ochraně získané předchozí infekcí a vakcínami, zejména pokud tato ochrana časem klesá.

V Kanadě ojedinělé spoléhání na vakcíny při kontrole COVIDu-19 "očividně nefungovalo," řekla Ladhaová. "Je důležité si uvědomit, že potřebujeme vrstvy ochrany - a respirátory jsou základní vrstvou."

Řekla, že mnoho lidí stále nechápe, že COVID-19 se přenáší vzduchem, protože často vidí dezinfekci na ruce všude na veřejných místech, ale lidé chodí bez respirátoru.

"Pokud budeme mít způsoby, jak vyčistit vzduch, pak možná v budoucnu nebudeme respirátory tolik potřebovat."

Teoreticky mohou lidé přestat nosit respirátory, pokud je pravděpodobnost, že se nakazí, nízká, řekl Wurster. Problémem je ale nedostatečné testování a data, která jim znemožňují vědět, kdy to je.

"Jednou z největších ironií celé této věci s respirátory je nechat lidi posoudit své vlastní riziko" ohledně toho, zda je nosit, řekl. "Ale to nikdo nemůže, protože nikomu neposkytujeme žádná data. Veřejnost nemá žádné informace o tom, jak je to riskantní."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

