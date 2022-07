Ruská agrese na Ukrajině: Irák, Írán a Saúdská Arábie budou nakupovat obilí z okupované Záporožské oblasti na Ukrajině

5. 7. 2022

čas čtení 13 minut

- Ukrajinské jednotky znovu dobyly Bilohorivku:



Head of Luhansk regional admin says that Ukrainian forces managed to recapture #Bilohorivka. pic.twitter.com/PI62JOpGyM — Gregor Martin (@Guderian_Xaba) July 5, 2022 - Jevgenij Balickij, šéf Ruskem dosazené správy okupované Záporožské oblasti na Ukrajině, prohlásil, že region plánuje prodávat ukrajinské obilí na Blízký východ, uvádí zprávy ruské tiskové agentury Tass.

Tass uvedl, že hlavními zeměmi zapojenými do dohody jsou Irák, Írán a Saúdská Arábie. Ukrajina opakovaně obvinila Rusko z krádeže obilí.



V pondělí uvedl vysoký turecký představitel, že Turecko zastavilo u svého černomořského pobřeží nákladní loď plující pod ruskou vlajkou, aby prošetřilo ukrajinské tvrzení, že převáží ukradené obilí.



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval mezinárodní společenství, aby omezilo přístup Ruska k námořní dopravě. Na Twitteru napsal:



Ruská ekonomika orientovaná na vývoz je do značné míry závislá na námořní dopravě zajišťované zahraničními flotilami. Vyzývám partnery: omezte přístup Ruska k jejich službám a vyčerpejte Putinovu válečnou mašinérii. Vždyť to, co dnes Rusko skutečně vyváží do světa, je smrt, krize a lži.



- Maksym Marčenko, ukrajinský gubernátor Oděsy, vydal výzvu ruským silám v zemi, aby složily zbraně a odmítly bojovat. Píše to na Telegramu:



"Ukrajinci jsou připraveni bránit své domovy a blízké do posledního dechu. Myslete i na své rodiny. Vaši blízcí potřebují živé zdravé otce, manžele a syny, potřebují je doma.



Život není dán proto, aby se plnily zločinné příkazy Putinova režimu. Zachraňte svůj život a budoucnost - odmítněte se podílet na Putinově krvavé válce.



Složte zbraně v zájmu své bezpečné a mírové budoucnosti. Můžete vypustit palivo, vyřadit techniku a vysvětlit nemožnost své účasti v bojových akcích.



Těm, kteří se obávají pronásledování ze strany ruských úřadů, bude poskytnuta mezinárodní ochrana obránců lidských práv a ochrana OSN. To není kapitulace. Je to demonstrace vašeho odmítnutí podílet se na zločinu proti lidskosti.



Tím, že jste tak učinili, nezrazujete ruský lid a svou vlast. Naopak, dáváte Rusku šanci zachovat si důstojnost a dáváte naději do budoucna." Tass uvedl, že hlavními zeměmi zapojenými do dohody jsou Irák, Írán a Saúdská Arábie. Ukrajina opakovaně obvinila Rusko z krádeže obilí.V pondělí uvedl vysoký turecký představitel, že Turecko zastavilo u svého černomořského pobřeží nákladní loď plující pod ruskou vlajkou, aby prošetřilo ukrajinské tvrzení, že převáží ukradené obilí.Na Twitteru napsal:Ruská ekonomika orientovaná na vývoz je do značné míry závislá na námořní dopravě zajišťované zahraničními flotilami. Vyzývám partnery: omezte přístup Ruska k jejich službám a vyčerpejte Putinovu válečnou mašinérii. Vždyť to, co dnes Rusko skutečně vyváží do světa, je smrt, krize a lži.. Píše to na Telegramu:"Ukrajinci jsou připraveni bránit své domovy a blízké do posledního dechu. Myslete i na své rodiny. Vaši blízcí potřebují živé zdravé otce, manžele a syny, potřebují je doma.Život není dán proto, aby se plnily zločinné příkazy Putinova režimu. Zachraňte svůj život a budoucnost - odmítněte se podílet na Putinově krvavé válce.Složte zbraně v zájmu své bezpečné a mírové budoucnosti. Můžete vypustit palivo, vyřadit techniku a vysvětlit nemožnost své účasti v bojových akcích.Těm, kteří se obávají pronásledování ze strany ruských úřadů, bude poskytnuta mezinárodní ochrana obránců lidských práv a ochrana OSN. To není kapitulace. Je to demonstrace vašeho odmítnutí podílet se na zločinu proti lidskosti.Tím, že jste tak učinili, nezrazujete ruský lid a svou vlast. Naopak, dáváte Rusku šanci zachovat si důstojnost a dáváte naději do budoucna."

- Britský konzervativní poslanec Tobias Ellwood uvedl, že Ukrajinci "odvedli ohromnou práci", když se snažili zadržet ruský postup, ale vyjádřil obavy, že Rusko nyní může být v pozici, kdy bude moci postupovat na Oděsu.



Řekl, že Západ musí jednat, aby se přístav začal využívat pro vývoz obilí, a uvedl, že "se budeme muset podívat Rusku do očí a uvidíme, kdo mrkne".



V rozhovoru pro televizi Sky News vyzval Velkou Británii, aby obešla Radu bezpečnosti OSN a obrátila se přímo na Valné shromáždění, aby "dosáhla přijetí rezoluce, která by vyzvala k tomu, aby se přístav Oděsa stal humanitární zónou".



Dále uvedl: "To by pak umožnilo "koalici ochotných" vstoupit do oblasti a chránit ji. Propojit teritoriální vody - které jsou v současné době zaminované, ty miny budou muset být odstraněny - ale propojit teritoriální vody s mezinárodními vodami, aby se ty zásilky obilí mohly dostat ven. Pouze pokud tyto lodě využijeme k odvozu obilí, můžeme získat potřebný objem obilí, a to nejen pro nasycení Evropy, ale i Afriky.



Pokud to neuděláme, budou následky téměř biblické. Hladomor a také se dočkáme masové migrace."



- Leisa Vasylenko, ukrajinská poslankyně za stranu Holos, poskytla rozhovor britské televizi Sky News. Připustila, že Rusko dosahuje vojenských úspěchů a že "v tom bude pokračovat, dokud a pokud nebude zastaveno".



Řekla: "Ale boj rozhodně pokračuje a bude pokračovat tak dlouho, než Ukrajina dostane vojenskou podporu a samozřejmě i finanční podporu, která je nezbytná k tomu, aby mohla Rusku vzdorovat."



Morálku ukrajinských ozbrojených sil označila i přes nedávné neúspěchy za dobrou a řekla, že "ukrajinská armáda je odhodlaná bojovat jako vždy".



Vasylenko uvedla: "V ukrajinské armádě došlo ke ztrátám. Tyto ztráty byly velké a v současné době je tam obrovské množství válečných zajatců. A to dodává ukrajinské armádě, mužům i ženám, kteří bojují za Ukrajinu, odhodlání bojovat tvrději. Aby pomstili životy, které byly ztraceny. A aby se vrátili ke svým kamarádům."



.- Ukrajinský gubernátor Luhanské oblasti Serhaj Hajdaj zveřejnil na Telegramu aktualizaci, v níž zpochybnil schopnost proruských proxies obnovit stabilitu v nově obsazených oblastech Ukrajiny. Píše:



"V nedávno obsazených územích Rusové zavádějí vlastní pravidla, mluví nesmysly o otevření škol od 1. září, o rychlém obnovení komunikací. To všechno je lež, totéž se stalo v Mariupolu. Jediné, čeho jsou rašisté [výraz pro ruské fašisty] schopni, je terorizovat místní obyvatelstvo.



Ukrajinské ministerstvo vnitra dnes ráno zveřejnilo varování před sabotéry a kolaboranty a tvrdí, že od začátku poslední ruské invaze na Ukrajinu bylo zadrženo více než 800 osob. Cituje ministra vnitra Jevhena Jenina, který sděluje:



"Během těchto několika měsíců bylo zadrženo více než 800 sabotérů, kteří byli předáni SBU [ukrajinské bezpečnostní službě] k dalším procesním úkonům. A často jsou "prodáváni za třicet stříbrných": cena za zradu vlasti nedosahuje více než 300 dolarů.



- Ukrajina se stáhne na obranyschopnější frontovou linii: MZV Velké Británie



Po dobytí Lysyčanska Ruskem a ovládnutí východní části ukrajinské Luhanské oblasti budou ukrajinské síly podle britského ministerstva obrany schopny ustoupit na snadněji bránitelnou, narovnanou frontovou linii.



Nejnovější zpráva britských zpravodajských služeb, která byla zveřejněna krátce před sedmou hodinou ranní, potvrzuje, že "poměrně rychlé dobytí" Lysyčanska Ruskem umožnilo jeho silám rozšířit svou kontrolu prakticky na celé území Luhanské oblasti.



Na rozdíl od předchozích fází války Rusko pravděpodobně dosáhlo poměrně účinné koordinace mezi nejméně dvěma uskupeními sil, centrálním uskupením, jemuž pravděpodobně velí generálplukovník Alexandr Lapin, a jižním uskupením, které pravděpodobně vede nedávno jmenovaný generál Sergej Surovikin.



Ukrajinské síly se pravděpodobně z velké části stáhly v pořádku, v souladu se stávajícími plány.



Ukrajinci držené oblasti Severodoněcka-Lysčanska tvořily výběžek, na který mohli Rusové útočit ze tří stran."



Zpráva konstatuje, že existuje "reálná možnost", že ukrajinské síly budou nyní schopny ustoupit na snadněji hájitelnou, napřímenou frontovou linii.



Bitva o Donbas se vyznačuje pomalým tempem postupu a masivním nasazením ruského dělostřelectva, které při tom srovnává se zemí města a obce. Boje v Doněcké oblasti budou téměř jistě tímto způsobem pokračovat."





- Podle IEA se spotřeba plynu v letošním roce mírně sníží v důsledku vysokých cen a ruských škrtů v dodávkách do Evropy a v příštích letech poroste jen pomalu, protože spotřebitelé přejdou na alternativní zdroje.



Mezinárodní energetická agentura ve své poslední čtvrtletní zprávě o trzích s plynem snížila svou prognózu celosvětové poptávky po plynu o více než polovinu, uvedla agentura France-Presse.



Nyní očekává do roku 2025 růst pouze o 3,4 %, což představuje nárůst o 140 miliard metrů krychlových (m³) oproti úrovni z roku 2021, což je méně než skokový nárůst poptávky o 175 miliard m³ zaznamenaný v samotném roce 2021. Ve svém prohlášení IEA uvedla: "V současné době se očekává, že se bude zvyšovat poptávka po elektřině. Důsledky ruské invaze na Ukrajinu na světové ceny plynu a napětí v dodávkách, stejně jako její dopady na dlouhodobý hospodářský výhled, mění výhled pro zemní plyn.



- Někteří vojenští experti se domnívají, že těžce vybojované vítězství v Luhansku přineslo ruským silám jen malý strategický zisk a výsledek toho, čemu se přezdívá "bitva o Donbas", zůstává na vážkách.



Neil Melvin z londýnského think tanku RUSI přirovnal bitvu k obrovským bojům o mizivé územní zisky, které byly charakteristické pro první světovou válku. V rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl: "Myslím, že je to taktické vítězství Ruska, ale za obrovskou cenu. Trvalo to 60 dní a postupovalo to velmi pomalu. Myslím, že Rusové mohou vyhlásit nějaké vítězství, ale klíčová válečná bitva je teprve čeká."



Podle Melvina se rozhodující bitva o Ukrajinu pravděpodobně neodehraje na východě, kde Rusko podniká hlavní útok, ale na jihu, kde Ukrajina zahájila protiofenzívu s cílem získat zpět území.



"Zde vidíme, že Ukrajinci postupují v okolí Chersonu. Začínají tam protiútoky a myslím si, že s největší pravděpodobností uvidíme, jak se dynamika přehoupne na stranu Ukrajiny, která se pak pokusí o rozsáhlou protiofenzívu, aby Rusy zatlačila zpět," řekl.



- Majetek ruských oligarchů by měl financovat obnovu:



Ukrajinský premiér Denys Šmyhal na mezinárodní konferenci uvedl, že obnova jeho válkou zničené země bude stát přibližně 750 miliard dolarů (620 miliard Kč).



V projevu na zahájení konference o obnově Ukrajiny ve Švýcarsku Šmyhal uvedl, že zabavený majetek Ruska a ruských oligarchů by měl být použit na pomoc Ukrajině, aby se dala dohromady.



V přepisu jeho projevu, který byl později zveřejněn na internetu, se uvádí:



"Domníváme se, že klíčovým zdrojem obnovy by měl být zkonfiskovaný majetek Ruska a ruských oligarchů. Ruské úřady rozpoutaly tuto krvavou válku, způsobily tuto obrovskou destrukci a měly by za ni nést odpovědnost."



Šmyhal odhadl, že zmrazený ruský majetek činí 300 až 500 miliard dolarů.



V projevu prostřednictvím videoposelství Zelenskij zdůraznil, že obnova není "lokálním úkolem jednoho národa", ale "společným úkolem celého demokratického světa".



Dvoudenní konference, která se konala za přísných bezpečnostních opatření v jihošvýcarském Luganu, byla naplánována již dlouho před invazí a původně se na ní mělo jednat o reformách na Ukrajině.



- Ukrajina zaujala nové obranné linie v Doněcku



Ukrajinské síly zaujaly nové obranné linie v Doněcku, kde stále kontrolují velká města, a plánují zahájit protiofenzivu na jihu země.



Luhanský gubernátor Serhij Hajdaj uvedl, že několik týdnů trvající bitva o Lysyčansk přilákala ruské jednotky, které mohly bojovat na jiných frontách, a poskytla ukrajinským silám čas na vybudování opevnění v Doněcké oblasti, aby to tam Rusům "ztížily".



Zopakoval také výzvu západním spojencům Ukrajiny, aby poskytli více zbraní, a uvedl, že ozbrojené síly země zahájí protiofenzívu, až budou mít dostatek zbraní dlouhého dosahu.



- Oleksij Arestovyč, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského, ve videu zveřejněném na internetu uvedl, že Ukrajina doufá v zahájení protiofenzívy na jihu země.



"Dobytí měst na východě znamenalo, že 60 % ruských sil je nyní soustředěno na východě a je obtížné je přesměrovat na jih," řekl.



"A z Ruska už nelze přivést žádné další síly. Za Sievierodoněck a Lysyčansk zaplatili velkou cenu."



- Zelenskij v pondělí uvedl, že navzdory nedělnímu stažení Ukrajiny z Lysyčanska její jednotky pokračují v boji.



Ozbrojené síly Ukrajiny den za dnem reagují, zatlačují a ničí útočný potenciál okupantů.



Je třeba je zlomit. Je to obtížný úkol. Vyžaduje čas a nadlidské úsilí. Ale nemáme jinou možnost."



- Ruské síly se příště zaměří na doněcká města, varuje luhanský gubernátor



Ruské síly se příště zaměří na východní doněcká města Slovjansk a Bachmut, varoval gubernátor sousední Luhanské provincie.



- Britský občan, který byl ruským zástupným soudem na východě Ukrajiny odsouzen k trestu smrti, se proti rozsudku odvolal. Osmadvacetiletý Aiden Aslin, bývalý britsko-ukrajinský pečovatel z Nottinghamshiru, který byl ukrajinským mariňákem, byl v dubnu zajat ruskými silami v obleženém městě Mariupol.



- Ukrajina vede rozhovory s Tureckem a OSN s cílem zajistit záruky pro vývoz obilí z ukrajinských přístavů, uvedl Zelenskij.



. Ukrajina obnovila pozvání pro papeže Františka k návštěvě země a vyzvala pontifika, aby se nadále modlil za ukrajinský lid, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.



- Západní vyslanci v Číně kritizovali Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, přičemž americký velvyslanec uvedl, že Čína by neměla šířit ruskou "propagandu", a to během neobvyklého veřejného fóra v zemi, která odmítla útok Moskvy odsoudit.



- Ruské rakety zasáhly střední školu v Charkovské oblasti v pondělí ve čtyři hodiny ráno, jak uvedl gubernátor oblasti Oleh Synyehubov.



Británie navrhuje nový zákon, který bude po společnostech provozujících sociální média požadovat, aby aktivně řešily dezinformace zveřejňované cizími státy, například Ruskem. Zákon by řešil falešné účty na platformách, jako jsou Meta Facebook a Twitter, které byly založeny jménem cizích států s cílem ovlivnit volby nebo soudní řízení, uvedla vláda v pondělním oznámení.

0