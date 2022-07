Rusové zastřelili v Luhanské oblasti 56 důchodců. Stříleli na ně z tanku

11. 7. 2022

- Po ruském útoku zůstaly desítky lidí uvízlých pod troskami; Zelenskij říká, že útok v Doněcku byl záměrně zaměřen na civilisty





- Ukrajinský gubernátor Luhanské oblasti Serhaj Hajdaj na svém každodenním brífinku uvedl, že "malá část Luhanské oblasti se stále drží, probíhají zde prudké boje".



Obvinil ruské síly z toho, že jako "potravu pro kanóny" používají nováčky z okupovaných oblastí Ukrajiny, kteří "zaručeně nepřežijí ani první bitvu".



Podle Haidaje jsou vysíláni, aby přitahovali palbu, aby Rusové viděli, kde se ukrajinské síly nacházejí.



- Gubernátor ruské Kaliningradské oblasti Anton Alichanov navrhl úplný zákaz pohybu zboží mezi třemi pobaltskými státy a Ruskem v reakci na to, co úřady v exklávě označily za "blokádu" ze strany Litvy.



- Oleh Synyehubov, gubernátor Charkova, napsal na Telegram, že v důsledku denního ostřelování Charkova bylo zraněno 28 lidí, včetně 16letého chlapce. Tři lidé byli zabiti.



- Ukrajinský velvyslanec v Londýně Vadym Prystaiko v rozhovoru uvedl, že situace s obilím na Ukrajině je velmi vážná. Řekl to divákům Sky News:



Obilí je problematické, protože je citlivé na čas. Těch 400 milionů lidí na celém světě živíme my, nejen my. Zároveň nechceme být vnímáni jako někdo, kdo produkuje něco velmi cenného, komoditu, která nám může být odebrána. Stále je to součást naší ekonomiky. Stále je to součást našeho přežití. Žádáme o pomoc, ale zároveň chceme, aby si lidé naši budoucnost koupili slušným způsobem, jako všichni na světě.







- Počet mrtvých při stávce v bytovém domě v Chasivu Jaru stoupl na 18.



Počet obětí ruského raketového útoku, který o víkendu zasáhl obytný blok na východě Ukrajiny, se v pondělí ráno zvýšil na 18 a záchranáři se stále snaží dostat k přeživším v troskách, uvedly záchranné služby.



Záchranáři byli v hlasovém kontaktu se dvěma lidmi uvězněnými v troskách pětipatrového bloku ve městě Chasiv Jar v Doněcké oblasti, který byl zasažen v sobotu pozdě večer, uvedla služba.



- Britské ministerstvo obrany naznačuje, že ani jedna ze stran nedosáhla o víkendu na Ukrajině žádných územních zisků.



V neděli 10. července pokračovalo ruské dělostřelecké bombardování v severním sektoru Donbasu, ale pravděpodobně bez větších územních úspěchů.



Ukrajinské síly pokračovaly v lokálním tlaku na ruskou obrannou linii v severovýchodní Chersonské oblasti, rovněž pravděpodobně bez dosažení územních zisků.



- Ruský plynárenský gigant Gazprom v pondělí zahájí desetidenní rutinní údržbu svého plynovodu Nord Stream 1. Evropa čeká, zda se plyn opět rozjede.



Každoroční práce na obou plynovodech byly naplánovány dlouho dopředu, mnozí se však obávají, že Gazprom by mohl využít příležitosti a ventily jednoduše uzavřít.



"Putin se chystá zavřít kohoutek s plynem... ale otočí ho jednoho dne zase zpátky?" ptá se. ptal se v neděli německý deník Bild.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij popřel zprávy o tom, že by Rusko v Donbasu udělalo operační pauzu.



Na adresu nedávných zpráv západních analytiků řekl:



V uplynulém týdnu mnozí hovořili o údajné "operační pauze" v akcích okupantů v Donbasu a dalších částech Ukrajiny. Odpovědí všem, kteří s touto "pauzou" přišli, je 34 náletů ruských letadel za poslední den.



Ukrajinská armáda se drží pevně a odráží útoky z různých směrů. Ale samozřejmě je třeba ještě hodně udělat pro to, aby ruské ztráty takovou pauzu skutečně způsobily. Navíc pauzu ne před novými ofenzivami okupantů, ale před jejich ústupem z naší ukrajinské země."





- Záchranáři pátrají po desítkách lidí uvízlých v troskách po ruském úderu



Ukrajinské záchranné složky pokračují v prohledávání trosek obytného domu na východě Ukrajiny a hledají dvě desítky lidí, včetně dítěte, kteří se obávají, že uvízli po zásahu ruskou raketou, při němž zahynulo 15 lidí.



Nejméně 15 lidí zemřelo a desítky byly zraněny poté, co série raket vypálených ruskými silami zasáhla v sobotu večer pětipatrový obytný dům ve městě Chasiv Jar na východě Ukrajiny.



Pavlo Kyrylenko, gubernátor Doněcké oblasti, uvedl, že pod troskami bytového domu mohlo uvíznout více než 24 lidí, neboť záchranné operace stále probíhají.





Ukrajina: Po zásahu ruskými raketami v obytném bloku probíhají záchranné práce - video



Podle Kyjeva byla budova zasažena ruskými raketami Uragan vypálenými z nákladních automobilů.







❗️Ruská armáda zastřelila v Luhanské oblasti 56 lidí #Ruští vojáci v #Kremennaya přijeli na tanku k pečovatelskému domu a začali střílet zblízka na starší lidi. V důsledku toho útočníci zabili 56 lidí napsal šéf #Luhanské vojenské správy Serhij Hajdaj:

❗️Russian military shot 56 people in Luhansk region#Russian soldiers in #Kremennaya drove up to nursing home on a tank and started shooting at point-blank range at elderly people. As a result invaders killed 56 people.



📰 Head of #Luhansk military administration, Serhiy Hayday pic.twitter.com/kGxBobcWch — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2022

- Ukrajinci útočí dalekonosnými raketomety:



⚡️Reznikov: Zelenskij nařídil ukrajinské armádě, aby osvobodila ukrajinské pobřeží.



Ministr obrany Oleksij Reznikov v rozhovoru uvedl, že prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil ukrajinské armádě, aby "dobyla zpět okupované pobřežní oblasti, které jsou životně důležité pro ekonomiku země".



⚡️Reznikov: Zelensky had ordered Ukraine’s army to liberate Ukraine's coast.



Defense Minister Oleksiy Reznikov said in an interview that President Volodymyr Zelensky had ordered Ukraine’s army to “retake occupied coastal areas which are vital to the country’s economy.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 10, 2022







⚡️ Russian shelling kills Ukrainian dancesport champion Daria Kurdel in Kryvyi Rih.



The 20-year-old died from a shrapnel wound after a Russian airstrike that hit a residential building on July 9.



Photo: Ukrainska Pravda. pic.twitter.com/2aqYCADEaI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 10, 2022

The EU embargo on Russian goods expanded today to cover cement, alcohol, caviar & other luxury goods.



Berlin & Brussels push for an exemption for transports going to Kaliningrad through Lithuania via Belarus, but Lithuania has refused to back down.



Time for detox in Kaliningrad pic.twitter.com/4rgUGGQBDy — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2022





- Spojené státy vyšlou na Ukrajinu další pokročilé raketové systémy HIMARS :tt:pSPOs US to send more HIMARS advanced rocket systems to Ukraine https://t.co/GyQAjCGp9T — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2022 ://twitter.com/AJEnglish/status/1546253219831205891?s=20&t=vWlfuIUeILAglJxUNrBAkA





- Doněcký gubernátor Pavlo Kyrylenko uvedl, že při ruském raketovém útoku na město Siversk nedaleko Severodoněcku, města v Luhanské oblasti, které ukrajinští představitelé minulý týden varovali, že čelí "humanitární katastrofě", zahynuli dva ukrajinští civilisté a nejméně dva další byli zraněni. Gubernátor uvedl, že při ostřelování v Soledaru byli zraněni tři lidé a v Bachmutu shořelo sedm domů a další majetek, aniž by byly uvedeny podrobnosti o případných obětech.





- Počet ukrajinských dětí zapsaných do polských škol se měl v nadcházejícím školním roce zdvojnásobit na nejméně 400 000, uvedlo tamní ministerstvo školství. Zpráva v internetovém deníku European Pravda, který vydávají ukrajinští novináři, citovala polského ministra školství Przemysława Czarneka, podle něhož se zapsaní budou účastnit výuky jak online z Ukrajiny, tak osobně.









- Německo údajně již více než měsíc blokuje pomoc EU Ukrajině ve výši 9 miliard eur. Kyjevský Independent s odvoláním na italský list Corriere della Sera uvedl, že německý ministr financí Christian Lindner je proti plánované pomoci kvůli obavám z evropského dluhu.





- Rusko omezilo přístup na internetové stránky německých novin Die Welt, uvedla agentura Reuters. Stalo se tak na žádost prokuratury, uvedl ruský regulační úřad pro komunikace Roskomnadzor.





Dvacetiletá dívka zemřela na následky střepinového zranění po ruském náletu, který 9. července zasáhl obytný dům.Civilisté v Ruskem okupované jižní oblasti Chersonu byli v neděli vyzváni k okamžité evakuaci, protože ukrajinské ozbrojené síly zde připravují protiútok, informuje agentura Reuters.Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková prohlásila v celostátním televizním projevu:"Je jasné, že dojde k bojům, k dělostřeleckému ostřelování... a proto vyzýváme [lidi], aby se urychleně evakuovali. Vím jistě, že by tam neměly být ženy a děti a že by se neměly stát živými štíty."Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na raketový úder, při kterém v Chasiv Jaru zahynulo 15 civilistů, slibem, že "trest je nevyhnutelný pro každého ruského vraha".Zelenskyj se na útok na město v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny odvolával během nedělního nočního projevu na Telegramu. V něm obvinil Moskvu, že záměrně útočí na civilisty:"Každý, kdo dává rozkazy k takovým úderům, každý, kdo je provádí v běžných městech, v obytných oblastech, zabíjí naprosto záměrně. Po takových úderech nebudou moci říkat, že o něčem nevěděli nebo něčemu nerozuměli. Trest je pro každého ruského vraha nevyhnutelný. Absolutně pro každého. Stejně jako pro nacisty. A ať nečekají, že je jejich stát ochrání. Rusko bude první, kdo je opustí, až se změní politické poměry."Šéf Zelenského štábu Andrij Jermak ve svém vlastním příspěvku na Telegramu uvedl, že to byl "další teroristický útok", uvedla agentura Reuters, a že by Rusko mělo být v důsledku toho označeno za státního sponzora terorismu.Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře, na Telegramu napsal, že ze sutin v Chasiv Jaru bylo zachráněno šest lidí a že 23 osob, včetně jednoho dítěte, bylo zasypáno troskami.. Více než třetina si však myslí, že aktivní boje budou pokračovat až do roku 2023.Sdělilo, že ruská armáda pokračovala v úderech na oblast Slovjansku v Donbasu z okolí Izjumu na severu a u Lysyčansku na východě. Aktualizace dodala, že silnice E40 - která spojuje Doněck a Charkov - je pravděpodobně důležitým cílem ruských sil.který přivádí palivo do největší evropské ekonomiky přes Baltské moře.Práce na 759 mil (1 220 km) dlouhém plynovodu jsou každoroční a vyžadují uzavření plynových kohoutů na 10 až 14 dní. Ještě nikdy v desetileté historii plynovodu se však Německo vážně neptalo, zda se tok opět spustí.."Ruský plyn je životně důležitý pro chod německé ekonomiky a také pro vytápění většiny domácností. Průtoky plynovodem se v posledních měsících snížily a dosahují asi 40 % obvyklé úrovně. Rusko viní ze sníženého průtoku sankce a tvrdí, že mu brání v přístupu k náhradním dílům.