Východopruská krize: Putin využívá Kaliningrad stejným způsobem jako Hitler

13. 7. 2022

čas čtení 2 minuty

Na konci třicátých let minulého století Hitler požadoval otevření "polského koridoru" do německého východního Pruska, což vyvolalo vážnou krizi, která vedla k zahájení všeobecné války v Evropě. A to bylo po celou dobu cílem německého vůdce, píše Alexandr Skobov. Na konci třicátých let minulého století Hitler požadoval otevření "polského koridoru" do německého východního Pruska, což vyvolalo vážnou krizi, která vedla k zahájení všeobecné války v Evropě. A to bylo po celou dobu cílem německého vůdce,

Nyní Putin požaduje otevření "suwalského koridoru" do Kaliningradské oblasti, Ruskem kontrolované exklávy, jak se nyní říká Východnímu Prusku. A opět, jeho požadavky, jako před ním Hitlerovy, nejsou ani tak určeny k vyřešení záludných problémů spojených se samotnou exklávou, ale ke spuštění požáru, v němž doufá vytvořit nový světový řád.

V tomto ohledu Putin jako "nový Hitler" chce, aby Rusko mohlo diktovat ostatním zemím, jaký mají mít politický režim a také s kým mohou spolupracovat. A pokud nebudou předem souhlasit, v jeho vizi mu to dá právo beztrestně zabrat jejich území, bombardovat jejich města, zabít desítky tisíc jejich obyvatel.

Vůdce Kremlu má ve věci svého cíle už dlouhou dobu zcela jasno. Ale až příliš často byla jeho slova a slova jeho přisluhovačů v tomto ohledu ignorována nebo odmítána s tím, že jsou určena jen ruskému domácímu publiku. To není nic nového. Mnozí z těch, kdo nechtějí reagovat na hrozby, používají takový přístup, aby popřeli, že vůbec nějaké existují.

Ale Putinova agrese na Ukrajině takové lidi začíná probouzet a nutí je soustředit se na to, že Moskva dnes stejně jako Hitlerův Berlín před tři čtvrtě stoletím opravdu chce dělat to, co říká, že chce a že věří, že dnešní Západ je příliš vystrašený a příliš se bojí ruské moci, než aby reagoval.

Jistě, Putin má něco, co Hitler neměl: Velký jaderný arzenál, o kterém on a jeho režim věří, že si kvůli němu mohou dělat, co chtějí, a Západ nebude reagovat. To ztěžuje reakci na výzvu, jíž Putin předkládá světu, ale v žádném případě to nesnižuje důležitost takového jednání.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

