Ruská agrese na Ukrajině: Další ruské bombardování, ale žádný postup

14. 7. 2022

čas čtení 10 minut

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že 20 lidí bylo zabito a mnoho dalších zraněno poté, co ruské rakety dnes ráno zasáhly "obyčejné, mírumilovné" město Vinnycja ve střední Ukrajině.Ve videopřenosu na mezinárodní konferenci zaměřené na stíhání válečných zločinů na Ukrajině Zelenskyj řekl:Dnes ráno ruské rakety zasáhly naše město Vinnycja, obyčejné, mírumilovné město. Střely zasáhly dva obecní objekty, byly zničeny domy, zničeno zdravotnické středisko, hořela auta a tramvaje.Jedná se o akt ruského teroru... Zemřelo 20 lidí.Zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko rovněž uvedl, že při útoku zemřelo nejméně 20 lidí.Podle ní jsou desítky lidí zraněny. Obytné budovy a administrativní a kancelářské prostory utrpěly "značné škody a destrukci" poté, co ruské rakety ve čtvrtek ráno zasáhly centrum tohoto středoukrajinského města.Po útoku, který zničil také zdravotnické středisko, potřebovalo lékařskou pomoc asi 90 lidí a asi 50 z nich bylo ve vážném stavu, uvedla policie.Podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) jsou do těchto center v samozvané separatistické Doněcké lidové republice (DLR) na východě Ukrajiny převáženy desetitisíce civilistů, kteří jsou pak deportováni do Ruska.Podle Jevhenije Tsymbaljuka, ukrajinského velvyslance při OBSE, je na Ruskem okupovaných územích asi 20 takových zařízení.Nová zpráva OBSE uvádí, že podle zpráv jsou lidé v těchto střediscích podrobováni "tvrdým výslechům a ponižujícím osobním prohlídkám".Ti, u nichž se zjistí, že spolupracovali s Kyjevem, "často jednoduše zmizí", přičemž někteří jsou údajně převezeni na území kontrolovaná Ruskem, kde jsou zadržováni nebo dokonce zavražděni, uvádí zpráva.Experti rovněž zjistili "závažná porušení mezinárodního humanitárního práva", zejména ve městech Buča a Irpin, kde viděli "známky mučení a špatného zacházení na tělech zabitých civilistů", které svědčily o "nerespektování zásady lidskosti".Během konfliktu bylo opakovaně zdokumentováno cílené zabíjení, znásilňování, únosy a masové deportace civilistů, uvedla komise.



- Ukrajina sděluje, že dohoda o obilí je po jednáních v Turecku "definitivně blíž".



Ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov uvedl, že Kyjev je po jednáních s Ruskem, Tureckem a OSN "rozhodně o krok blíže" k dosažení dohody o vývozu obilí přes své černomořské přístavy, informuje agentura Reuters.



Středeční jednání v Istanbulu byla "věcná", uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.



Zacharovová novinářům řekla:



Bylo možné zformulovat některé prvky možné dohody, o které nyní Rusko, Ukrajina a Turecko jednají ve svých hlavních městech prostřednictvím svých vojenských rezortů.



- Ve středu turecký ministr obrany Hulusi Akar oznámil dohodu s Ukrajinou, Ruskem a OSN, jejímž cílem je obnovit vývoz ukrajinského obilí blokovaného Ruskem, což zvyšuje vyhlídky na ukončení patové situace, která vystavila miliony lidí riziku hladomoru.





- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba se zařekl, že postaví ruské "válečné zločince" před soud "za každou kapku ukrajinské krve a slz" poté, co ruský raketový útok zabil nejméně 12 lidí ve městě Vinnycja ve střední Ukrajině.



K útoku na Vinnycji došlo v době, kdy se v Haagu sešel nejvyšší ukrajinský prokurátor pro válečné zločiny a justiční orgány z celé Evropy, aby koordinovaly vyšetřování zvěrstev, k nimž došlo po ruské invazi.



Konference o odpovědnosti Ukrajiny začala v době, kdy Rusko "spáchalo další válečný zločin", napsal Kuleba na Twitteru.





- Ruský úder na obchodní centrum ve Vinnyciji:



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o úderu na Vinnycji na Telegramu. Píše:



Vinnycja. Raketové údery v centru města. Jsou tam zranění a mrtví, mezi nimi malé dítě.



Rusko každý den ničí civilní obyvatelstvo, zabíjí ukrajinské děti, míří rakety na civilní objekty. Tam, kde není nic vojenského. Co je to, když ne otevřený teroristický čin?



Nelidé.



Vraždící země. Teroristická země.



Kim také uvádí, že při ostřelování osady Pervomajsk včera zemřeli čtyři lidé a dva byli zraněni. Dále uvádí, že jedna osoba byla v noci zabita při ostřelování Baštanky.

Navzdory rozhovorům mezi delegacemi Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN z 13. července 2022 o vývozu obilí a nedávno úspěšně vyjednaným výměnám zajatců zůstávají vyhlídky na širší rozhovory o ukončení konfliktu nízké."

- Počet obětí sobotního ruského raketového útoku na město Chasiv Jar se podle ukrajinských záchranných služeb vzrostl na 48 osob. "Pokračuje odklízení trosek po ruském útoku na město Chasiv Jar. K dnešnímu dni je na seznamu mrtvých 48 osob, včetně jednoho dítěte," uvedl prezident Zelenskij ve svém posledním večerním projevu.

-Podle vojenských představitelů Rusko v noci údajně podniklo další pokus o bombardování Hadího ostrova. Aktuální zpráva ukrajinského operačního velitelství Jih z 13. července uvádí, že dvě ruské stíhačky se pokusily zasáhnout strategický ostrov v Černém moři, ale neuspěly, protože bomby dopadly do moře.

- Další ruský velitel zabit:

The commander of the 20th Guards Motorized Rifle Division of #Volgograd was liquidated in #Ukraine.



Colonel Aleksey Gorobets had taken part in the invasion of Ukraine since February. pic.twitter.com/if0AO49k2Q