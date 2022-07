"Pacifismus je ctihodný, ale pouze upevňuje nadvládu bezbožných"

15. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Joachim Gauck říká, že Němci se musí znovu naučit, že svobodu je třeba bránit. Pacifismus je čestný, ale nevede k dobru. Bývalý spolkový prezident však optimisticky věří, že i Německo si s těžkou zimou poradí. Joachim Gauck říká, že Němci se musí znovu naučit, že svobodu je třeba bránit. Pacifismus je čestný, ale nevede k dobru. Bývalý spolkový prezident však optimisticky věří, že i Německo si s těžkou zimou poradí.

Bývalý spolkový prezident Joachim Gauck v talk show ZDF "Markus Lanz" ostře kritizoval signatáře otevřených dopisů, kteří požadovali příměří Ukrajiny s Ruskem. Dvaaosmdesátiletý muž řekl, že Německo by si nemělo dovolit říkat Ukrajincům, co by měli jako oběti války dělat. Navíc jednání nemají v současné situaci žádnou perspektivu.

"Pacifismus je ctihodný, ale nevede k dobru. Jen upevňuje dominanci padouchů, nelidů a zločinců," řekl Gauck. Pokud by bylo v hypotetickém scénáři napadeno i Německo, on, bývalý pastor, by se také v nouzi chopil zbraně a střílel na nepřítele, zdůraznil – i kdyby si přál, aby to dělat nemusel. Ale: "Člověk nesmí kapitulovat před bezohlednými".

Německo se musí "jako společnost znovu naučit, že svobodu je třeba bránit". Vidí ale i změnu v populaci a celkově větší ochotu bránit vlastní zemi. Ukazuje to i vládní souhlas s vyššími výdaji na obranu.

Lanz hovořil s předchůdcem spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera celkem 70 minut. Gauck připomněl, že ve 20. století se mezinárodní společenství dohodlo na tom, co je podle mezinárodního práva legální a co ne. "Tento řád založený na hodnotách a pravidlech je stále více zpochybňován autoritářskými mocnostmi a diktaturami," kteří se opět stále více dovolávali práva nejsilnějšího – Gauck výslovně jmenoval Rusko a Čínu.

Zároveň tyto státy vnitřně produkovaly, stejně jako v komunismu, "organizovanou impotenci mnoha a nadřazenost několika".

Ani on si do poslední chvíle nemyslel, že by ruský prezident Vladimir Putin byl "tak hloupý", aby rozpoutal takovou válku. Jako spolkový prezident si však Gauck k Rusku vždy zachoval distancovaný a kritický postoj – mimo jiné bojkotoval pozvání na olympijské hry 2014 v Soči a nikdy nepodnikl státní návštěvu Moskvy. Celkově zjistil, že Německo prošlo ve vztahu k Rusku "obdobím zbožných přání".

Nyní je ale optimistou, že těžký podzim a zimu zvládne i Německo. "Kdo chceme být? Ti s tupým vnímáním a chladným srdcem? Nebo ti, kteří projevují solidaritu s napadenou obětí?" zeptal se Gauck.

Německo je stále sociálním státem a nejchudší nikdy nezmizí z dohledu, říká Gauck. "Můžete přežít přestávku v prosperitě. V této zemi jsou lidé, kteří vědí, co je to skutečná chudoba, kteří zažili trosky. Můžeme také občas zatnout zuby, ve fázi, kdy se možná nedaří uskutečnit ty nejsladší sny nebo jedete na dovolenou jen jednou za rok místo dvakrát."

