V ruském Jekatěrinburgu se kvůli válce stávkuje

15. 7. 2022

Jekatěrinburská továrna na kompresory nebyla v posledních několika měsících schopna plně vyplatit své zaměstnance a někteří z nich vstoupili do stávky a apelovali na vládu, aby přinutila koncern vyplatit jim mzdy. Ale manažeři továrny odpověděli tvrzením, že "nikdo se neptal na plat během Velké vlastenecké války". Jekatěrinburská továrna na kompresory nebyla v posledních několika měsících schopna plně vyplatit své zaměstnance a někteří z nich vstoupili do stávky a apelovali na vládu, aby přinutila koncern vyplatit jim mzdy. Ale manažeři továrny odpověděli tvrzením, že "nikdo se neptal na plat během Velké vlastenecké války".

Postoj obou stran je pochopitelný. Továrna nedostala zaplaceno od některých zákazníků, kteří jsou pod sankcemi a ze stejného důvodu nebyla schopna vyrobit tolik, kolik měla. Ale pracovníci mají plné právo požadovat, aby jim byly vyplaceny mzdy v plné výši a včas, což se nestalo.

Na tomto případu je zajímavé, že manažeři se odvolali na vzpomínku na 2. světovou válku, aby navrhli, jak by podle nich měli ruští dělníci nyní reagovat na Putinovu "zvláštní vojenskou operaci" na Ukrajině. Zdůrazňuje to, jak se Rusové dívají na to, co se tam děje a proč analogie z 2. světové války na ně nezapůsobila tak, jak by někteří očekávali.

Pokud válka a sankce zvýší objem zpětné výplaty, kterou ruské koncerny dluží pracovníkům, bude si Kreml muset vybrat mezi obranou firem nebo obranou pracovníků. Bez ohledu na to, kterou skupinu se rozhodne podpořit, Rusové se navíc pravděpodobně zlobí nejen kvůli platům, ale také kvůli válce, do které Putin zemi zavedl.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

