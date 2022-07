Tisíce lidí byly evakuovány kvůli vedru, které způsobilo požáry v Evropě a severní Africe

15. 7. 2022

Portugalsko vyhlásilo "stav ohrožení", s požáry bojují také Francie, Španělsko a Maroko, zatímco Čínu zasáhla rekordní vedra



Tisíce lidí v Portugalsku, Španělsku, Francii a Maroku byly evakuovány ze svých domovů. Hasiči bojují s lesními požáry způsobenými vlnou veder, která tento týden přinesla do některých částí Evropy a severní Afriky extrémní teploty přesahující 45C.



Od začátku požárů v Portugalsku minulý týden zemřel jeden člověk a nejméně 135 lidí utrpělo převážně lehká zranění. Od neděle platí "stav ohrožení" a podle Úřadu civilní ochrany země bylo ze svých domovů evakuováno asi 800 lidí.



Do čtvrtka bylo v Portugalsku registrováno 28 aktivních požárů a na místě zasahovalo více než 2 000 hasičů.

Portugalský Institut pro moře a atmosféru (IPMA) uvedl, že 13 regionů dosáhlo ve středu nebývalých teplot, přičemž v centrálním městě Lousã byla zaznamenána teplota 46,3 °C.



"Tato situace není příliš normální a je vážná ve všech ohledech," řekla portugalskému tisku meteoroložka IPMA Patrícia Gomesová.



Pedro Pimpão, starosta obce Pombal ve středním Portugalsku, řekl, že situace je "neuvěřitelně vážná", a dodal: "Hoří nám domy, lidé jsou zranění - hasiči i civilisté - a jeden z našich obyvatel skončil s padesátiprocentními popáleninami."



Řekl, že mnoho vesnic v oblasti bylo zcela izolováno, což znamená, že obyvatelé museli bojovat o záchranu svých domů, dokud nedorazili hasiči.



Požár, který byl pro region nebývalých rozměrů, se od té doby podařilo dostat pod kontrolu, ale v oblasti stále platí nejvyšší stupeň pohotovosti.



Pokračující požáry přicházejí pět let po ničivém požáru v centrální obci Pedrógão Grande, při kterém zahynulo 66 lidí a stovky byly zraněny a který zpustošil 30 000 hektarů lesa.



Během čtvrteční návštěvy zraněných hasičů v Lisabonu portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa zdůraznil, že v posledních letech došlo k výraznému zlepšení požární prevence.



Další stovky lidí byly v pátek evakuovány ze svých domovů v jihozápadní Francii, kde se požáry vymkly kontrole.



Od úterý bojuje více než 1 000 hasičů za podpory devíti letadel s vodními bombardéry se dvěma požáry, které rozdmýchává spalující horko, dusno a silný vítr.



Úřady v departementu Gironde, kde požáry stále zuří, označily situaci za "nepříznivou".



Jeden ze dvou požárů v departementu Gironde vypukl v okolí města Landiras jižně od Bordeaux, kde shořelo 4 200 hektarů, silnice byly uzavřeny a téměř 1 000 obyvatel bylo evakuováno.



Druhý požár, který již spálil 3 100 hektarů, se rozhořel na pobřeží Atlantiku poblíž "Dune du Pilat" - nejvyšší písečné duny v Evropě - v oblasti Arcachonského zálivu, nad nímž byla k nebi vidět stoupat těžká oblaka tmavého dýmu.



Ve středu bylo z okolních kempů evakuováno asi 6 000 lidí a ve čtvrtek brzy ráno dalších 4 000 lidí.



Na mnoha místech Španělska byly vyrovnány nebo překonány teplotní rekordy, ve čtvrtek ve městě Ourense na severozápadě země rtuť teploměru poprvé dosáhla 44,1 stupně Celsia. Teploty v některých částech Extremadury, kde hasiči bojují s požárem, který zachvátil více než 4 000 hektarů půdy, dosáhly ve čtvrtek 45C.



V pátek vypukl další požár v národním parku Monfragüe v Extremaduře, který je známý svou biologickou rozmanitostí a ptačí faunou.





Cayetano Torres, mluvčí španělského meteorologického úřadu Aemet, uvedl, že vlna veder - zatím druhá španělská letní vlna - sice skončí v pondělí, ale nemusí být poslední v tomto roce.



Upozornil, že v roce 2021 byly dvě vlny veder, v letech 2020 a 2019 tři, v roce 2018 jedna, v roce 2017 pět a v roce 2016 čtyři.



"Nemůžeme učinit přesvědčivý závěr, ale klimatologická analýza teplotních trendů ukazuje, že vysoké letní teploty začínají dříve a jsou stále intenzivnější," řekl Torres. "Je zde také patrná mírná tendence k delšímu trvání vln veder."



Uvedl také, že rostoucí teploty způsobené globálním oteplováním již způsobují změny počasí a mění geografii některých částí Španělska.



"Víme, že se něco mění: teplotní grafy ukazují, že každý rok je teplejší než ten předchozí," řekl. "To je jasný trend a způsobuje to rozšiřování pouští. Dá se říci, že Almería je prodloužením Sahary, která postupuje podél jihovýchodu."



Maročtí hasiči, vojáci, policisté a pracovníci civilní obrany bojují s nejméně čtyřmi požáry, které zachvátily lesy na severu země.



Podle prvních zpráv shořelo od středečního večera v Larache a Ouezzane nejméně 1 000 hektarů lesa.





Zemi, která se potýká s intenzivním suchem, v posledních dnech zasáhly prudce rostoucí teploty blížící se 45 °C.





Extrémní vedra tento týden zachvátila také velkou část Číny a postihla více než 900 milionů lidí.







Dopady vysokých teplot se dostaly na titulní stránky celostátních médií a úřady varovaly starší občany před nebezpečím, které jim takové podmínky hrozí.

Ve čtvrtek Šanghaj, nejlidnatější město v zemi, již potřetí v tomto létě vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti, protože vysoké teploty opakovaně překonávaly rekordy. Ve čtvrtek odpoledne se teploty vyšplhaly na 40,6 °C, ale nedosáhly středečních 40,9 °C, které vyrovnaly předchozí rekord z roku 2017. Páteční dešťová přeháňka však přinesla obyvatelům Šanghaje úlevu.Do čtvrtka město vydalo již tři červené výstrahy v krátkém časovém rozpětí pěti dnů. Meteorologové uvedli, že tyto výstrahy jsou poměrně vzácným jevem, od roku 1873, kdy se začaly vést záznamy, jich bylo vydáno pouze 17.V Anglii se začátkem týdnem očekávají teploty kolem 40 stupňů Celsia. "Zatáhněte záclony, nechoďte ven a nepijte alkohol a kávu," doporučují tamější zdravotnické úřady. "Pijte hodně vody."