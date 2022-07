Rozhovor Britských listů 509. Ohlédnutí za karlovarským festivalem

11. 7. 2022

čas čtení 1 minuta





To, co dělá filmový festival v Karlových Varech důležitým pro Českou republiku, nejsou tamější mejdany ani na skok přijíždějící tzv. "celebrity", ale vynikající dramaturgická práce festivalových odborníků, kteří veřejnosti představují to nejlepší a nejzajímavější z filmů, co ve světě vzniklo za poslední rok dva. A ano, Václav Klaus se právem rozčiluje, že festival přináší do českého prostředí otevřený, kosmopolitní duch a autenticky pojednává o nejzávažnějších a nejdůležitějších problémech dneška. A o kterých? O tom vám v tomto rozhovoru Britských listů poví Jan Čulík. Jeho zpráva o letošním karlovarském filmovém festivalu, která se ale opravdu nezabývá tím, v jakých šatech přišly na tamější mejdany tzv. "celebrity", se vysílá na Regionální televizi od úterý 12. července 2022.











