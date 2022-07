Cílem kremelské války na Ukrajině je prostě válka

27. 7. 2022

Vladimir Putin má ve své válce na Ukrajině cíl, ale s Ukrajinou jako takovou má jen málo společného. Místo toho má konflikt pro Rusy "normalizovat" válku, přeměnit je v lidi, kteří věří, že válka je pro jejich zemi normální, zdravou a užitečnou situací, ​​říká Vladimir Pastuchov.

Protože toto je cíl, válka na Ukrajině nemůže skončit "civilizačně normálním způsobem". Místo toho to musí skončit tím, že se bude řešit tento širší účel. A k tomu může dojít pouze tehdy, pokud Západ pochopí, že účelem této války je válka samotná.

Ti v Kremlu, kdo jsou racionální a neakceptují šílenství Malofejeva nebo Dugina, vidí snahu o normalizaci války jako něco, co je v jejich nejlepším zájmu - jakkoli se ostatním může zdát, že takový postoj je vnitřně rozporný. Pokud se jim podaří přimět Rusy, aby přijali válku jako něco normálního, politicky přežijí po zbytek svých dnů.

A to znamená, že Putin a jeho okolí neusilují o vítězství v konvenčním slova smyslu, o vítězství, o kterém by jeho oponenti mohli vyjednávat, ale o přeměnu Ruska v trvalý zdroj válek různého druhu na tak dlouho, dokud on sám a jeho lidé sedí v Kremlu.

