"Brazilská Charta 77" znovu vydána na protest proti Bolsonarovým plánům na puč

29. 7. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut



V roce 1977, ovlivněn československou Chartou 77, poté, co Brazílie byla již 13 let pod vojenskou diktaturou, se prestižní profesor právnické fakulty Univerzity v São Paulu (USP) Goffredo Silva Telles Jr. rozhodl riskovat svou svobodu a blahobyt (možná i život) a napsal otevřený dopis režimu. V textu vyzval k obnovení právního státu a svolání Národního ústavodárného shromáždění, které by sepsalo novou, demokratickou ústavu. V roce 1977, ovlivněn československou Chartou 77, poté, co Brazílie byla již 13 let pod vojenskou diktaturou, se prestižní profesor právnické fakulty Univerzity v São Paulu (USP) Goffredo Silva Telles Jr. rozhodl riskovat svou svobodu a blahobyt (možná i život) a napsal otevřený dopis režimu. V textu vyzval k obnovení právního státu a svolání Národního ústavodárného shromáždění, které by sepsalo novou, demokratickou ústavu.





Manifest argumentoval, že právní stát znamená, že se stát podřizuje zásadě, že vlády a vládci jsou povinni poslušností ústavě. "Tato zásada je velmi jednoduchá, ale svízelná, protože stojí jako prozřetelná hráz proti zvůli absolutismů. Bez nadsázky lze říci, že posvěcení tohoto principu představuje jeden z nejvyšších výdobytků lidské kultury, a to v oblasti politiky a státovědy," uvádí se v dopise.



V důsledku profesorova odvážného manifestu, pod který se tehdy podepsaly tisíce umělců, pedagogů, podnikatelů a občanů vůbec, zahájil tehdejší prezident generál Ernesto Geisel brazilskou "perestrojku" zvanou "abertura" (otevírání se) - osmileté období zvyšování svobod, které v roce 1985 vedlo ke změně režimu.



Nyní současný brazilský prezident, krajně pravicový populistický armádní kapitán Jair Bolsonaro, otevřeně vyhrožuje novým vojenským pučem a tvrdí, že slavné plně elektronické hlasovací stroje v jeho zemi jsou zlovolně naprogramovány tak, aby jeho hlasy získával bývalý levicový prezident Lula, který by měl v nadcházejících říjnových volbách s velkým náskokem zvítězit. Právnická fakulta v São Paulu se proto současně s 45. výročím zveřejnění dopisu rozhodla vydat nový dopis, inspirovaný tím historickým, a požádat o respektování institucí a nadcházejících voleb. (https://estadodedireitosempre.com/)



Po počátečních 300 podpisech osobností veřejného života, včetně bankéřů a průmyslníků, které měly ukázat, že nejde jen o petici "intelektuálů", ji během 24 hodin podepsalo dalších více než 200 tisíc lidí a očekává se, že během několika týdnů dosáhne manifest milionu podpisů.



Dokument kritizuje "nepodložené útoky bez důkazů" ve vztahu k volebnímu procesu, demokracii a právnímu státu. A za "nepřijatelné" považuje hrozby ze strany výkonné moci vůči ostatním mocnostem a sektorům společnosti, které "podněcují k násilí a porušují ústavní pořádek".



Zde je část textu:



"Žijeme v zemi s hlubokými sociálními nerovnostmi a nedostatkem základních veřejných služeb, jako je zdravotnictví, vzdělávání, bydlení a veřejná bezpečnost. Máme před sebou dlouhou cestu k rozvoji našeho hospodářského potenciálu. Stát je tváří v tvář četným výzvám neefektivní. Požadavky na větší respekt a rovnost podmínek z hlediska rasy, pohlaví a sexuální orientace stále zdaleka nejsou naplňovány v náležité míře. V nadcházejících dnech nás uprostřed těchto výzev čeká začátek volební kampaně za obnovení mandátů státních a federálních zákonodárců a exekutivy. V tuto chvíli by se měl odehrát vrchol demokracie se sporem mezi jednotlivými politickými projekty, jehož cílem je přesvědčit voliče o nejlepším návrhu směřování země v příštích letech. Místo občanské strany však prožíváme okamžik nesmírného ohrožení demokratické normality, rizika pro instituce republiky a insinuací pohrdání výsledky voleb."



A pak pokračuje a vysvětluje, z čeho vychází potřeba tohoto občanského dopisu:



"Nepodložené útoky, které nejsou doprovázeny žádnými důkazy, zpochybňují férovost volebního procesu a demokratický právní stát, který si brazilská společnost tak těžce vydobyla. Vyhrožování ostatním mocnostem a sektorům občanské společnosti a podněcování k násilí a rozbití ústavního pořádku jsou nepřijatelné. V poslední době jsme byli svědky autoritářských výpadů, které ohrozily sekulární americkou demokracii. Tam pokusy o destabilizaci demokracie a důvěry občanů ve spravedlivost voleb nebyly úspěšné a nebudou úspěšné ani u nás."





V závěru se uvádí:

0

276

"Naše občanské vědomí je mnohem větší, než si odpůrci demokracie představují. Drobné neshody umíme odložit ve prospěch něčeho mnohem většího, obrany demokratického řádu. V dnešní Brazílii již není prostor pro autoritářské ústupky. Diktatura a mučení patří minulosti. Řešení obrovských výzev, kterým brazilská společnost čelí, nutně zahrnuje respektování výsledků voleb. V občanské bdělosti nad pokusy o rozkol voláme unisono: Vždy demokratický právní stát!!!"Bolsonaro očekává, že 7. září, kdy si Brazílie připomíná 200 let nezávislosti (na Portugalsku), vytvoří impuls pro svůj puč. Toto datum bylo pro vojenskou diktaturu (1964-1985) nejdůležitějším svátkem - jako dítě jsem byl nucen, stejně jako každý jiný student, každý rok strávit dva týdny nácvikem vojenských pochodů, abych se mohl účastnit celostátních vojenských přehlídek v ulicích Brazílie. Bolsonaro žádá své stoupence, aby 7. září zaplnili ulice a "hlasitě" demonstrovali svou podporu pokračování jeho prezidentství a "vyslali jasný vzkaz Nejvyššímu soudu a komunistům", že "jen Bůh mě může sesadit z prezidentského křesla".Brazílii čekají kvůli této tropické karikatuře Donalda Trumpa a Viktora Orbána ze třetího světa znepokojivé dny.Jak prohlásil francouzský generál Robert Nivelle během bitvy u Verdunu: "Ils ne passeront pas!".