Proč média při zmínce o opičích neštovicích hovoří o "mužích, kteří mají sex s muži" místo o "gayích" nebo "homosexuálech"?

2. 8. 2022 / Fabiano Golgo

Moje babička se vždycky ptala, než pustila nějakou mou spolužačku do svého domu, kde jsem trávil letní prázdniny, jestli je dotyčná dívka ještě panna. V případě, že nebyla, návštěva nebyla povolena. To je jen jeden z mnoha jejích konzervativních postojů, které zastávala, stejně jako řada dalších členů mé konzervativní rodiny. Takže jsem zvyklý se celý život setkávat s pravicovými a křesťanskými fundamentalistickými názory. V důsledku toho se v blízkosti neofašistů a jim podobných cítím velmi dobře. To vysvětluje, proč většina mých přátel jsou heterosexuální konzervativci, včetně známých členů českých pravicových stran. Využívám je také k pochopení "druhé strany", k možnosti vidět a slyšet zblízka, proč se bojí modernity a pokroku ve společnosti.



Jedním z takových blízkých přátel, s nimiž si rád vyměňuji "náboje" prostřednictvím vášnivých rozhovorů o problémech, které se vedou v současných kulturních válkách, je Petr Nachtmann, IT specialista. Přeposílá mi nejrůznější krajně pravicové materiály. Vzájemně se urážíme (já to dělám agresivněji, díky své horké latinské povaze), ale nadále zůstáváme přáteli. Dnes mi poslal odkaz na článek, který pojednává o něčem, co vzbudilo pozornost spousty lidí: proč Světová zdravotnická organizace a média tvrdí, že opičími neštovicemi se nakazí hlavně "muži, kteří mají sex s muži", místo aby použily slovo homosexuál nebo gay? https://freebeacon.com/media/new-media-rule-dont-say-gay/.



V článku se píše: "Novináři hlavního proudu zaujali k informování o epidemii opičích neštovic ve Spojených státech přístup, který kritici nazývají "neříkejte gay". Média se při informování o opičích neštovicích, které úřady v New Yorku a Kalifornii v souvislosti s rostoucím počtem případů prohlásily za hrozbu pro veřejné zdraví, úzkostlivě vyhýbají použití slova gay, když hovoří o osobách, které jsou nejvíce ohroženy nákazou tímto virovým onemocněním. Novináři trvají na používání výrazu 'muži, kteří mají sex s muži'."



Myslel jsem si tedy, že pochybnost mého přítele, na kterou jeho krajně pravicoví paranoici odpovídají nesprávně, by měla být otázkou, kterou je možná potřeba objasnit pro mnoho dalších lidí.



Předně, nejen "gayové" mají sex s jinými muži. Například bisexuálové jsou jinou kategorií mužů, kteří mají sex s muži. A existují bisexuálové podle volby - což znamená, že dotyčný muž cítí přitažlivost jak k ženám, tak k mužům -, ale existují i "případní" nebo "techničtí" bisexuálové, což jsou například mužští prostituti. Někdo řekne: no, když je muž mužský prostitut, tak je gay nebo bisexuál. Technicky vzato je bisexuál, protože má sex jak s muži, tak se ženami. Ale pokud to nedělá pro potěšení, pokud nikdy nevyhledává mužské partnery pro své vlastní uspokojení, pak je to jen muž, který nabízí své tělo za peníze, aby byl využit v sexuální situaci, která ho nevzrušuje. Není tedy bisexuál.



Pokud však má erekci s jiným mužem, pak je přinejmenším bisexuál, řeknou někteří. Ignorují přitom, že mnoho mužských prostitutů nikdy nemá erekci - placená partnerka je vůbec nevzrušuje ani nepřitahuje - a placený sexuální styk tak spočívá pouze v dotýkání a používání jiných částí těla nebo hraček k uspokojení klienta. Tento typ mužského prostituta má tedy sex s jiným mužem, což znamená, že je potenciální obětí opčích neštovic ale neidentifikuje se jako gay ani jako bisexuál. Je to prostě muž, který měl sex s jiným mužem.



Svět mužské prostituce zahrnuje miliony heterosexuálů - mužů, jejichž sexuální přitažlivost je výhradně k ženám, ale kteří se podrobují sexuálnímu styku s jinými muži pouze výměnou za peníze. Ti by si nemysleli, že opičí neštovice jsou pro ně nebezpečné, kdyby slyšeli, že jsou nebezpečné pro gaye a bisexuály.



Obecně se za bisexuála považuje člověk, který kromě opačného pohlaví "cítí" přitažlivost ke stejnému pohlaví, jako je jeho. Ne když právě prožili sexuální epizodu. Spousta plně heterosexuálních mužů a žen má za sebou jednu nebo více dobrodružných nebo alkoholem vyvolaných homosexuálních eskapád. Ale to z nich nedělá bisexuály.



To, že mluvím česky, ze mě nedělá Čecha... To, že má člověk sex s jiným mužem, z něj ještě nedělá gaye nebo bisexuála.

