Vědci: Arktida se otepluje čtyřikrát rychleji, než jsme mysleli

3. 8. 2022

čas čtení 1 minuta

Skupina vědců dospěla k závěru, že Arktida, o které je již známo, že se otepluje rychleji než kterákoli jiná oblast světa, se ve skutečnosti otepluje čtyřikrát rychleji, než jak dříve předpovídali. Zároveň udržuje Severní námořní cestu otevřenou každý rok mnohem déle a pro Rusko je obtížnější a nákladnější vyvinout podpůrné jednotky na pobřeží.

Studie "Annual Mean Artic Amplification 1970-2020" od Petera Chylka a dalších byla publikována na konci června v sérii Geophysical Research Letters.

Věda stojící za argumentací článku je komplikovaná, ale geoekonomické a geopolitické důsledky jeho závěru nejsou tak složité, jak vypadají. Na jedné straně oteplení zmenší ledovou pokrývku na Severu a umožní tak průjezd více lodím bez podpory ledoborců po delší dobu každý rok.

A na druhé straně tání permafrostu, který leží pod většinou ruského severu, ztíží a prodraží Moskvě rozvoj pobřežní infrastruktury potřebné nejen k podpoře Severní mořské cesty, ale také k rozvoji regionu, který Vladimir Putin označil za ústřední pro ruskou národní bezpečnost.

Oba tyto důsledky rychlejšího oteplování Arktidy povedou k tomu, že Rusko se nebude moci spolehnout na klima, které mu pomůže ovládnout Arktidu tak, jak chce, a umožní jiným zemím proniknout do oblasti, kterou Moskva dlouho považovala za svou výhradní doménu.

To však neznamená, že nastává nová éra mírového komerčního využití této oblasti. Místo toho to pravděpodobně znamená, že Putin a jeho režim podniknou další kroky, aby si zajistili svou pokračující dominanci - jako je omezení lodní dopravy jinými prostředky, které by mohly způsobit konflikt mezi Ruskem a vnějším světem.

Zdroj v ruštině: ZDE

