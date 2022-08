Bývalý britský premiér dnešní britské vládě.Zaveďte krizový státní rozpočet, nebo riskujete v zimě katastrofu chudoby

8. 8. 2022

čas čtení 3 minuty

Obrázek: 30 procent britských rodin zaplatí více než 30 procent ze svých příjmů za energie



Bývalý premiér Gordon Brown varoval před finanční časovanou bombou, která postihne od podzimu miliony Britů. Vláda je nesmí nechat bez pomoci





Odcházející premiér Boris Johnson a kandidáti na post lídra toryů by se měli dohodnout na okamžitém nouzovém rozpočtu, který by řešil spirálu životních nákladů, prohlásil Gordon Brown, jinak riskují, že "odsoudí miliony zranitelných a bezúhonných dětí a důchodců k zimě strašlivé chudoby".



Bývalý premiér vystoupil v souvislosti s novými údaji, podle nichž více než 4 miliony britských domácností bued muset vydávat za energie čtvrtinu svého čistého příjmu.



"Není nic morálního na tom, když lhostejní lídři odsoudí miliony zranitelných a bezúhonných dětí a důchodců k zimě plné strašlivé chudoby."



Brownovu výzvu k okamžité akci podpořil stínový labopuritický ministr pro změnu klimatu Ed Miliband. "Rodiny v celé zemi čelí katastrofálnímu nárůstu účtů za energie," řekl. "Mezitím konzervativci nemají k životním nákladům co říci.



"Vláda musí naléhavě poskytnout větší podporu, aby lidem pomohla zvládnout letošní zimu, včetně zrušení daňových úlev pro producenty ropy a plynu, kteří dosahují rekordních zisků na úkor plátců účtů."



Podle studie výzkumného oddělení pro sociální politiku York University bude do ledna 4,2 milionu domácností - tedy asi 11,6 milionu lidí - vydávat více než čtvrtinu svého čistého příjmu za energie.

Více než 3 miliony domácností budou do ledna vydávat za pohonné hmoty nejméně 30 % svého čistého příjmu.



Samostatná zpráva vypracovaná profesorem Donaldem Hirschem z Loughborough University zjistila, že stávající vládní podpora pro domácnosti s nízkými příjmy nedokáže pokrýt nedostatek peněz, kterému nyní mnozí lidé čelí.





Matt Copeland, vedoucí politického oddělení skupiny National Energy Action, uvedl, že nejchudší by mohli být chráněni vhodnou státní pomocí. "S tak vysokými účty za energie bude letošní zima pro miliony lidí ve Spojeném království noční můrou," řekl. "Chceme však jasně říci, že se tomu dá předejít. Vláda Spojeného království má moc zachránit miliony lidí před útrapami studených domovů, drtivými dluhy a nebezpečnými taktikami, jak se se zadlužením vyrovnat."



Brown uvedl, že místní charitativní organizace, které zná, se nyní zásobují dekami, přikrývkami, spacími pytli a lahvemi s teplou vodou, protože se připravují na "nejhorší zimu, jakou pamatují". Uvedl, že to bude povede k drastickému nárůstu dětské chudoby. "Británie vytváří opuštěnou generaci mladých chlapců a dívek, kteří nemají peníze, aby se mohli účastnit toho, co dělají jejich kamarádi, a jejichž dětství začíná připomínat ostudné scény z nějakého Dickensova románu," píše.



Gordon Brown se připojil k desítkám náboženských skupin, charitativních organizací a místních politiků a vyzval vládu, aby přijala naléhavá opatření.



