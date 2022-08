Nové chytré generace

11. 8. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty

Určitě jste si všimli, jak je dnes všechno chytré. Máme například chytré telefony, chytré ledničky,

chytré koule a kotle na topení, chytrá osvětlení a jiné chytré nesmysly. Máme ovšem také všelijaké chytré systémy, chytré soustavy, chytré programy, chytré sociální sítě, chytré půjčky a chytré vyhřívané záchody. A především máme chytrou demokracii a chytrou ekonomiku. Starý člověk se v té všudypřítomné chytrosti nijak neorientuje. Utápí se ve všeobecné chytrosti. Není na využívání chytrosti tak chytrý, aby v ní dokázal komfortně přežít. Je zaostalý. Činí tak svojí hloupostí mladým lidem potíže. Vytváří potíže růstu, a pak se nedivte, že rostou potíže. Starý člověk brzdí chytrost a její trvale udržitelný růst. Lety na Mars jej nezajímají, ale spíše stolice, místo Západu jej zajímá hlavně záchod. Ještě, že dnes máme tak chytré mladší lidi, nové chytré generace, které nezažily děs a hrůzy socializmu, kolektivizace a polistopadové privatizace. Nás staré to naplňuje nelíčenou radostí. Kdo z rodičů by neměl radost, když jejich chytré děti jsou úspěšné a prosperují?

Mělo by nás to těšit, že máme chytré mladé pokolení, které rychle nahrazuje rychle stárnoucí a



vymírající populaci. Chytrost je rychlost. Také jste si všimli, že když dáváte svým čtyřicetiletým,

možná i padesátiletým potomkům, uspořené peníze z důchodu, že je vlastně dáváte svým dětem?

Děti jsou prostě děti, ať jsou třeba již staré, šedivé, plešaté, bezzubé, kulhající, líné, a postižené

zahálkou a rychle postupující civilizační degenerací. Mládežníkem dnes můžete být až do smrti.

Příživnictví není zakázané. To bychom mohli rovnou zrušit celou demokratickou ekonomiku, neboť

parazitizmus je její skutečnou podstatou.





Zákon o výživě nezaopatřených potomků jejich rodiči je již dávno připraven. Určitě bude brzy

schválen. Budete prostě živit své děti, dokud nesejdete ze světa vy sami nebo vaše děti. Ale na onom

světě to bude možná ještě mnohem horší. Soudruh Ježíš nám křesťanským marxistům a

marxistickým křesťanům totiž tvrdí, že je tam pláč a skřípění zubů.





S tím zákonem naprosto souhlasím. Je to zasloužený trest za rozmnožování. Příroda se nám lidem

prostřednictvím zákonů, parlamentů, vlád, krizí, válek a našich dětí krutě mstí za přemnožení, a

také za nehoráznou devastaci planety.





Uvedení jednoho konkrétního příkladu chytrosti naší mladé generace bude snad mnohem

výmluvnější nežli nějaké obecné klišé. Možná jste to již také někde pochytili, zaslechli nebo přečetli.

Mladí lidé si oprávněně a chytře stěžují, že osamělé babičky a dědečkové si naříkají na bídu a

drahotu, ale přitom mají peníze na výživu svých domácích mazlíčků. Týká se to zejména jejich psů,

koček, morčat a nikoliv vnoučat.





Je to od těch opuštěných starců a stařen rozhodně krajně nezodpovědné a náramně pokrytecké.

Brzdí chytrý rozvoj naší chytré ekonomiky, chytré demokracie a zvláště rozvoj chytré osobnosti

našich chytrých mladých generací.





Ty peníze, které by našim důchodcům pravidelně z důchodů zbývaly, kdyby ty své psy a kočky

snědli ke svátečnímu obědu, by mohli dávat svým chytrým dětem. Mělo by to nesporné sociální

výhody. Chytré děti totiž své rodiče nenavštěvují, když od nich nedostanou žádné peníze.

0