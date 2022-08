Spisovatel Salman Rushdie se stal v USA terčem útoku

12. 8. 2022

čas čtení 3 minuty

Autor byl napaden mužem, který vtrhl na pódium, když se chystal přednášet v západní části New Yorku.







Guvernérka státu New York Hathy Hochul informuje, že Salman Rushdie je naživu a byl odvezen do nemocnice. Moderátor byl také terčem útoku, je také ošetřován.



New York Governor Kathy Hochul says Salman Rushdie is alive and has been transported to hospital



The event moderator was also attacked



She adds "He's getting the care that he needs"



pic.twitter.com/Y1WFlh5K7t — Ayshah Tull (@AyshahTull) August 12, 2022



Překlad:

Srdceryvné zjištění, že se to stalo během poslední hodiny. Významná osobnost. Salman Rushdie byl napaden na pódiu v západním New Yorku těsně předtím, než se chystal pronést projev.



Je naživu.



Poté byl převezen, letecky přepraven do bezpečí, ale je to osoba, která strávila desítky let tím, že říká pravdu moci.



Je to někdo, kdo navzdory výhrůžkám, které ho pronásledovaly, vystupoval beze strachu, zdá se, celý svůj dospělý život.



A stalo se to na místě, které je mi velmi známé a velmi klidné.



Venkovská komunitní instituce, kde se scházejí nejvýznamnější řečníci a myšlenkoví vůdci a politici a soudci a všichni ostatní, aby mohli svobodně vyjádřit své myšlenky.



Takže toto místo je ideální pro to, aby mohl promluvit, a o to se pokoušel právě v poslední hodině, než byl napaden, a já chci pochválit státní policii.



Byl to státní policista, který se útočníkovi postavil. ZachránRushdiemu život, ochránil ho.



Stejně jako moderátora, který byl také napaden.



Situaci sledujeme. Ale vězte, že se mu dostává potřebné péče v místní nemocnici.



Bližší informace o totožnosti pachatele poskytneme.

Tak jsem se s vámi o to chtěla podělit, protože nás to zasáhlo. Zasáhne to nás všechny.



Ale nás to neodradí. Neodradí nás to a náš závazek, že odsoudíme to, co se stalo.



Odsuzujeme veškeré násilí a chceme, aby lidé cítili tu svobodu mluvit a psát pravdu.



A já ji budu nadále chránit každý den jako vaše guvernérka.





Rushdie, autor, kvůli jehož psaní mu v 80. letech vyhrožovali smrtí z Íránu, byl napaden v pátek ráno, když se chystal přednášet v západní části státu New York.







Podle místní policie ve státě New York byl Rushdie bodnut do krku. Vrtulník ho odvezl do nemocnice, jeho zdravotní stav je zatím neznámý.



Autor Salman Rushdie byl podle agentury Associated Press napaden na pódiu při akci ve státě New York.