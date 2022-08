Ruská letecká základna na západním pobřeží Krymu byla poškozena výbuchy

Několik videí na sociálních sítích zaznamenalo v úterý odpoledne exploze a kouř vycházející z vojenské základny Saky v Novofedorivce na západním pobřeží Krymu, což vyvolalo otázky, jak mohlo být toto místo vzdálené více než 160 km od frontové linie napadeno. Později se k odpovědnosti za útok přihlásil vysoký ukrajinský představitel.

The Ministry of Defense of Ukraine would like to remind everyone that the presence of occupying troops on the territory of Ukrainian Crimea is not compatible with the high tourist season. pic.twitter.com/PFl6jBzKh4