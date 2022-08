Agrofert ante portas

12. 8. 2022 / Karel Dolejší

Ačkoliv se ministr vnitra Rakušan v minulosti vyslovil proti tomu, aby ve veřejných funkcích působili lidé, u nichž lze prokázat kontakty s obviněným podnikatelem Redlem figurujícím v korupční kauze Dozimetr, sám jmenoval šéfem civilní rozvědky Petra Mlejnka , který se s Redlem prokazatelně stýká. Byl kvůli tomu dokonce již vyslýchán policií.

Vláda Petra Fialy má tedy vážný problém. Populistické ANO vzniklo jako "antikorupční" hnutí, aby po převzetí moci korupci a střet zájmů dovedlo do dosud nevídaných výšin. Teď ale hrozí pětikoalici, která se proti Babišově projektu vymezila a oháněla se "deagrofertizací", že bude vnímána obdobně: Jako někdo, kdo se v opozici sice zaklínal bojem proti korupci, ale ve skutečnosti sám prosazuje zkorumpované lidi do klíčových funkcí.



Celá věc má navíc v době, kdy v Evropě zuří válka, ještě jeden důležitý rozměr: Zpravodajské služby by měly zůstat naprosto intaktní, aby zajistily odolnost proti ruským podvratným aktivitám. Pakliže je šéf civilní rozvědky kvůli svým kontaktům potenciálně vydíratelný, měl by být okamžitě vyměněn. Nejsme na tom tak dobře, abychom si vedle proruské buňky na Hradě a proruských komerčních fašistů v parlamentu mohli dovolit navrch ještě ochromenou rozvědku, které hrozí, že Kreml na jejího šéfa sežene kompromat.

Ale věc je dokonce ještě horší než tohle. Ministr vnitra Rakušan v souvislosti s kauzou Dozimetr, do níž se namočilo hned několik klíčových osob ze STANu, tak tak ustál výzvy k vlastní rezignaci. Jestliže po všem co se stalo byl schopen přesto jmenovat Mlejnka, který představuje mnohem větší bezpečnostní riziko než třeba odstoupivší ministr školství Gazdík, je už zcela jasné, že ani on nemá na své pozici co dělat.

STAN by měl okamžitě zvážit jmenování důvěryhodných nestraníků do vládních funkcí a svého předsedu stáhnout do politického zákulisí. Samotnou stranu už se možná dobudoucna zachránit nepodaří, ale mohlo by to ještě do konce volebního období spasit vládu.

Po českých luzích a hájích mezitím objíždí obytňák flákajícího se poslance Babiše a jeho majitel se fotí s rozzářenými babičkami stejně jako se zasloužilými nácky. Přitom tvrdí, že o prezidentskou kampaň se prý nejedná.

O kampaň nepochybně jde, ale prezidentská opravdu být nemusí. O žralocích se říká, že prý cítí krev ve vodě. Babiš jistě žralokem není, leč "urputné hovado" využívající sebemenší příležitosti k sebeprosazování mu nikdo neupře. A ve Strakovce to teď na oslavy rozhodně nevypadá.

Situace vlády Petra Fialy není dobrá, s nástupem topné sezóny se výrazně zhorší - a nelze úplně vyloučit, že pak Andrej vezme do ruky mikrofon a začne na zimomřivých návsích a náměstích české periferie mektavým hlasem posměšně zpívat: "Mám malý STAN, mě na nohy táhne..."

