Jsme ve válce. Vláda musí krizovým rozpočtem zachránit lidi před smrtí zimou

10. 8. 2022

Británie je šokována nejnovějším, v úterý zveřejněným odhadem, že od ledna 2023 budou Britové platit za energie 4200 liber ročně, to je 10 500 Kč měsíčně. Británie v současnosti nemá premiéra, Boris Johnson, který odstoupil, v premiérské funkci nic nedělá, jeho nástupce má přijít do funkce až 5. září, oba soupeřící kandidát, velmi nízké úrovně, Liz Truss a Rishi Sunak, se dosud nezavázali k žádné konkrétní pomoci.

Stejně se nezavázal ani Petr Fiala a nabízená částka 2000 Kč je směšná. Ten ovšem nemá výmluvu, že by čekal na potvrzení v premiérské funkci, tak jako oba britští kandidáti.

Situace je skutečně apokalyptická. Takto ji prezentovali v úterý večer v Channel 4 News, jenže šokující zprávu o astronomickém zvýšení cen energií řešila v úterý britská média celý den.

V tomto videu z Channel 4 News je rozhovor s Adamem Scorerem, pracovníkem charitativní organizace National Energy Action, od minuty 4.00 Český překlad níže. Situace je opravdu apokalyptická, proč to nikdo v ČR neřeší?







Český překlad výše uvedeného televizního rozhovoru (od minuty 4) s Adamem Scorerem z National Energy Action:





Moderátor Channel 4 News Matt Frei:







Adam Scorer:







Je to opravdu neuvěřitelné. Mimořádné. Rychle jsme se dostali od špatných předpovědí ke katastrofálním. Ten institut Cornwall , který tuto předpověď zveřejnil, je velmi spolehlivý. Až se dostaneme k lednu 2023, zaznamenali bychom nárůst průměrných účtů za energie asi o 3000 liber za rok. Tedy asi o 230 %. Jen se nad tím zamyslete. Když mluvíme o energetické chudobě, obvykle tím myslíme, že musíte utratit 10 % svého příjmu, abyste se zahřáli. Na to zapomeňte. 20 % je vážná chudoba. Mluvíme o lidech s nejnižšími příjmy, kteří pobírají sociální dávky, kteří utratí 25 procent, 40 procent, 45 procent, 75 procent svého příjmu jen za to, aby se zahřáli. A to znamená, že to neudělají. Nezapnou si topení. Nezapnou elektřinu. Neudělají si toast, neuvaří si čaj. Nebudou se sprchovat, nebudou si prát oblečení. Nebudou zapínat ledničku, protože strach z toho, že se zadluží, bude tak extrémní. Je to rozklad britské záchranné sítě sociálních dávek.

Moderátor:







A kdy jsme naposledy zažili takovéto nebezpečí?

Adam Scorer:







Nikdy. Mluvíme o ropné krizi v 70. letech, protože měla dopad na ekonomiku. Ale nic nezasáhlo domovy nejzranitelnějších domácností tak jako tato krize. Je to plyn, elektřina, energie, teplo, pohodlí, zdraví, blahobyt. A to navíc k dalším inflačním tlakům, které nejvíce dopadají na lidi s nejnižšími příjmy, zejména na nájmy a potraviny. Je to nad rámec superlativů, které jsme dosud používali. Je to krize, protože je to zoufalství. Je to zoufalství a žádná z našich drobných rad, jak se s tím vyrovnat, prostě nestačí. Ty už nefungují a vláda nemůže jen tak sedět se založenýma rukama. Protože ta vládní konvence, počkejte, až nastoupí nové vedení, to je nepřijatelné. Musíme jednat a musíme jednat hned.

Moderátor:





Za chvíli budeme mluvit o vládě a o tom, co by měla dělat a co zatím neudělala. Ale má to dopad i na střední třídu. Na miliony domácností střední třídy, že?

Adam Scorer:







Je to hrozné pro všechny. Dopadne to na všechny. Někteří lidé mohou tuto ránu zmírnit, ale všichni se budou snažit najít způsob, jak to zvládnout. Ale problém, který jsme měli předtím, je to, že jsme se snažili jít zeširoka a povrchně, dělat od všeho trochu. Lidé, kteří budou trpět, a buďme o tom brutálně upřímní: Znamená to extrémní psychický stres. Znamená to rozklad fyzické pohody doma. A znamená to, že tisíce lidí, kteří ve Velké Británii každoročně umírají, protože žijí v nevytopených domech, těch umírajících lidí bude daleko víc. Takže ano, týká se to všech, ale zásadní otázka pro vládu je pořád stejná. Je to, jak zabráníte tomu, aby to pro ty nejzranitelnější domácnosti znamenalo devastaci. Měli by udělat jednu věc teď hned. Měli by říct, že teď je potřeba zabránit těmto nárůstům cen pro ty nejzranitelnější, že? Nestačí je jen snižovat, jen zmírňovat. Nehrajte si s životy lidí.



Moderátor:



Co by vláda měla dělat?



Adam Scorer:







V krátkodobém horizontu existují dva způsoby. Buď peníze do kapsy prostřednictvím systému sociálních dávek, nebo rozšíříte systém slev na účty za energie, který sníží platby přímo za ty energie. Dávám přednost druhé možnosti, protože to znamená, že je větší šance, že lidé budou mít teplo doma. To může udělat jen stát, a ten to musí udělat hned.



Moderátor:





Ed Davey d liberálních demokratů měl plán na jakési dotace na energie, je to také dobrý nápad? Je to součástí vašich úvah?

Adam Scorer:







Je spousta nápadů, pokud jde o řešení dalšího nárůstu cen energií. Myslím, že právě proto bude spousta lidí prosazovat všeobecnou fiannční pomoc. Jako charitativní organizace zabývající se energetickou chudobou přemýšlíme o našich klientech, kteří budou zoufalí. Chci, aby se vláda zaměřila na lidi v největším ohrožení.











Moderátor:







Požádali jsme v této věci o rozhovor vládu, a požádali jsme o rozhovor s nějakým vysokým ministrem. Pak jsme požádali poslance z volební kampaně kandidátů na šéfa Konzervativní strany a premiéra Liz Trussové a Rishiho Sunaka.Bylo nám řečeno, že nikdo odnikud není k dispozici.Hovoříme ale nyní s Adamem Scorerem r z charitativní organizace National Energy Action zabývající se palivovou chudobou. Jak bezprecedentní jsou tyto odhady zvýšení cen energií?A ať už ty peníze budou pocházet ze zdanění energetických firem, ať už si je vláda půjčí, je mi to jedno. Musí to udělat. Budou to muset udělat. Nemají na výběr. Čím dříve to udělají, tím více lidí zachrání, tím více životů zlepší.Dobře, Adame Scorere, všiml jsem si, že máte na zahradě za sebou také zásobu dříví, a opravdu vám moc děkuji, i když to bylo velmi chmurné hodnocen situace.