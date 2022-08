Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij varuje ruské vojáky v jaderné elektrárně; mosty v Chersonu jsou pravděpodobně mimo provoz

14. 8. 2022

Ukrajinský prezident řekl, že vojáci střílející ze zařízení v Záporoží se stanou "zvláštním cílem"; hlavní mosty na Ruskem okupované území v Chersonu jsou pravděpodobně nepoužitelné, sděluje britská vojenská rozvědka







Ukraine targets Russian soldiers threatening Europe's largest nuclear power plant https://t.co/RAmJuonvwJ pic.twitter.com/V9bFUkli8S — Reuters (@Reuters) August 14, 2022





- Země včetně Ukrajiny, Estonska, Lotyšska, Finska a České republiky vyzvaly EU, aby omezila nebo zablokovala krátkodobá schengenská víza pro ruské občany na protest proti invazi jejich země na Ukrajinu.



O omezení ruských turistických víz nyní uvažuje také Polsko.



"Polsko pracuje na vytvoření koncepce, která umožní nevydávat Rusům víza," řekl v neděli agentuře PAP náměstek ministra zahraničí Piotr Wawrzyk s tím, že rozhodnutí padne v příštích týdnech.



Německý kancléř Olaf Scholz odmítl volání po vízových omezeních s tím, že plošný zákaz vydávání víz Rusům je "těžko představitelný".



, jejímž cílem je částečně zmírnit celosvětovou potravinovou krizi.informovala agentura Reuters.Loď MV Brave Commander, kterou pronajala OSN, odpluje z Ukrajiny do Afriky v nejbližších dnech poté, co v přístavu Pivdennyj dokončí nakládku více než 23 0000 tun pšenice, uvedl představitel OSN.Loď směřující do Etiopie bude prvním nákladem humanitární potravinové pomoci do Afriky od začátku války, a to v obavách, že ztráta ukrajinských dodávek obilí by mohla vést k vypuknutí hladomoru.Zelenskij uvedl, že za necelé dva týdny se Ukrajině podařilo ze tří přístavů vyvézt stejné množství obilí jako po silnici za celý červenec.Ukrajina doufá, že v blízké budoucnosti zvýší svůj námořní vývoz na více než 3 miliony tun obilí a dalších zemědělských produktů měsíčně.V Imatře se nachází peřeje Imatrankoski, jedna z nejznámějších přírodních atrakcí severské země, která je oblíbená zejména u ruských turistů, kteří jsou nyní při návštěvě tohoto krásného místa vítáni ukrajinskou hymnou, píše agentura AFP.Finsko, které sdílí s Ruskem 1 300 km dlouhou východní hranici a prozatím zůstává jediným sousedem Ruska v EU bez omezení turistických víz pro ruské občany, se chystá turistická víza pro Rusy brzy omezit.V nedalekém městě Lappeenranta se každý večer nad radnicí s výhledem na nákupní centra oblíbená ruskými turisty také hraje ukrajinská hymna."Cílem je vyjádřit silnou podporu Ukrajině a odsoudit agresivní válku," řekl agentuře AFP starosta Lappeenranty Kimmo Jarva.Mnoho Rusů navštěvuje Lappeenrantu například kvůli nákupům oblečení a kosmetiky a na mnoha autech jsou vidět ruské poznávací značky.Turistický ruch východního souseda však ve Finsku vyvolává nespokojenost kvůli válce na Ukrajině a nedávný průzkum ukázal, že 58 % Finů je pro omezení ruských turistických víz.Vzhledem k tomu, že lety z Ruska do EU byly zastaveny, stalo se Finsko pro mnoho Rusů, kteří chtějí cestovat dále do Evropy, tranzitní zemí."Mnozí to považují za obcházení sankčního režimu," řekl agentuře AFP finský ministr zahraničí Pekka Haavisto.Ačkoli schengenský režim a finské zákony neumožňují přímý zákaz víz na základě státní příslušnosti, Finsko může snížit počet vydaných víz na základě kategorie, poznamenal Haavisto."[Turistická] kategorie může být omezena, pokud jde o počet víz, o která lze požádat za den," řekl Haavisto a dodal, že věří, že konečné rozhodnutí o přijetí plánu by mohlo být přijato do konce měsíce.