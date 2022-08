Dvojvariantní vakcína proti covidu byla v Británii schválena pro posilovací očkování

16. 8. 2022

Britský regulační orgán dal zelenou vakcíně Moderna, která je určena proti původní variantě covidu i proti omikronu



Vakcína určená proti dvěma různým formám covidu bude v Británii nabízena v rámci podzimního posilovacího očkovacího programu poté, co ji schválil britský regulační orgán.



Očkovací látka, kterou vyrábí americká společnost Moderna, útočí nejen na původní koronavirus - jak je tomu u v současnosti používaných vakcín - ale je určena speciálně pro variantu omikron BA.1, která minulou zimu vyvolala v Británii vlnu nákazy.

Spojené království je první zemí, která schválila bivalentní vakcínu známou jako "Spikevax bivalent Original/Omicron", čímž dala zelenou jejímu použití jako posilovací vakcíny pro osoby starší 18 let.



Britský Společný výbor pro očkování a imunizaci (JCVI) uvedl, že vakcína bude použita v plánovaném podzimním posilovacím programu. Ten by měl být zahájen v září, tedy před obdobím, které by mohlo být pro zdravotnictví problematické, neboť se očekává nárůst respiračních onemocnění, včetně covidu a chřipky.



Dr. June Raineová, výkonná ředitelka Agentury pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků (MHRA), uvedla, že klinické studie prokázaly, že bivalentní vakcína vyvolává silnou imunitní reakci na variantu Omicron BA.1 i na původní kmen covidu z roku 2020.



"První generace vakcín proti covidu-19 používaná ve Velké Británii nadále poskytuje důležitou ochranu proti tomuto onemocnění a zachraňuje životy. Tato bivalentní vakcína nám dává do naší výzbroje ostřejší nástroj, který nám pomůže chránit se před touto nemocí, protože virus se stále vyvíjí," řekla.



Prof. Sir Munir Pirmohamed, předseda Komise pro léky pro lidi, která nezávisle přezkoumala údaje o vakcíně, uvedl, že komise souhlasí s rozhodnutím MHRA, a dodal, že očkování je schopno vést k širší imunitní reakci než původní vakcína.



Podle společnosti Moderna měli účastníci studie, kterým byla podána bivalentní posilovací vakcína, 1,7krát vyšší hladiny protilátek proti BA.4 a BA.5 než ti, kterým byla podána původní posilovací vakcína. Tyto subvarianty podnítily nejnovější vlnu covidu ve Velké Británii a způsobily infekce, průlomové reinfekce, úmrtí a problémy po celém světě.



Rozdíl je však malý a není jasné, jaký dopad má takové zvýšení hladiny protilátek z klinického hlediska na ochranu, kterou očkování poskytuje. Přesto se očekává, že bivalentní vakcína nebude méně účinná než současné očkování.



JCVI uvedla, že očkování je důležitější než zaměření se na příslušnou injekci, protože stávající očkovací látky dosud poskytujívelmi dobrou ochranu proti závažným onemocněním u všech variant covidu.



"Je důležité, aby každý, kdo má nárok na očkování, podstoupil letos na podzim přeočkování, ať už je v nabídce jakákoli vakcína. Zvýší se tak před zimou ochrana před vážným onemocněním," uvedl profesor Wei Shen Lim, předseda výboru pro očkování proti covidu-19 při JCVI.



Podzimní posilovací program je zaměřen na ochranu osob se zvýšeným rizikem onemocnění covidem včetně osob starších 50 let a obyvatel domovů pro seniory, přičemž se očekává, že očkování bude moci podstoupit přibližně 26 milionů osob.



JCVI uvedla, že je žádoucí, aby se v podzimním posilovacím programu používal jeden typ vakcíny, ale zatím není jasné, zda to bude bivalentní vakcína Moderna, nebo stávající posilovací vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna, které lze podle JCVI rovněž použít. Kromě toho JCVI uvedla, že jako posilovací očkování může být nabízeno očkování Novavax. Ta je založena na tradičnější technologii očkování a může být podána lidem, kteří nemohou podstoupit jiná posilovací očkování, například z důvodu alergie.



Dětem, které potřebují posilovací očkování, bude nabídnuto jedno ze současných očkování Pfizer/BioNTech v dávce odpovídající jejich věku.





Danny Altmann, profesor imunologie na Imperial College London, naznačil, že bivalentní vakcína "Spikevax Original/Omicron" nemusí přinést velké výhody v boji proti nejnovějším subvariantám Omicronu.





"Před zimou jsme ve strašně zranitelné pozici, takže jakýkoli booster program je lepší než nic a tento bivalentní booster je téměř jistě zlepšením oproti vakcínám první generace," řekl."Můj názor je, že tento přístup nabízí nepatrné zlepšení v našem boji proti BA.5, ale ve skutečnosti se nad tím musíme ještě více zamyslet a podívat se šířeji na různé kandidáty na vakcíny. Do té doby se nechte očkovat posilovací dávkou."