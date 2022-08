"Je to šílenství": Ukrajina zadržuje dech, když Putin mění jadernou elektrárnu ve frontovou linii

15. 8. 2022

Rozlehlá jaderná elektrárna je největší v Evropě. V březnu se jí zmocnila ruská vojska v rámci bleskové operace Vladimira Putina, jejímž cílem bylo obsadit celou Ukrajinu. Vtrhla do nedalekého města Enerhodar a vzala místní zaměstnance elektrárny jako rukojmí. Elektrárna se nyní nachází na frontové linii mezi Ruskem okupovaným a Ukrajinou kontrolovaným územím.



V první fázi války byl Nikopol klidný, byl bezpečným místem pro uprchlíky z východního Donbasu a dalších neklidných regionů. A pak, 12. července, začala Moskva přes řeku odpalovat zápalná zařízení. Rusové využívají jadernou elektrárnu jako štít. Komplex zaminovali. Mezi reaktory se uhnízdilo několik raketometů a tanků.



I na Putinovy amorální zvyklosti jde o ohromující akt bezohlednosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém projevu v pátek obvinil Rusko z "neskrývaného jaderného vydírání". Jako "teroristický stát" hrozí "celému světu" Armagedonem. Vyzval OSN a mezinárodní společenství, aby něco podnikly.



Na desce bylo napsáno ukrajinsky: "Vladimir Putin. Jdi do prdele. Nikdy neodpouštěj a nikdy nezapomínej."





Další soused, který po bezesné noci držel v ruce šálek kávy, nabídl vysvětlení. "Je to závist," řekla Yana Sokolova. "Nemohou se smířit s tím, že žijeme lépe než oni. My jsme svobodní. Rusové jsou otroci. Chtějí z nás také udělat otroky." A dodala: "Putin je terorista. My se nikdy nevzdáme. Jeho pokus nás zastrašit nebude fungovat."Sokolová řekla, že zůstane na místě i přes ranní útoky, kvůli kterým někteří obyvatelé vyjíždějí před večerním zákazem vycházení a nocují ve stanech postavených mezi slunečnicovými poli. Grad vyřadil internetové připojení v bytě Sokolové, ale nepoškodil její přízemní obchod, řekla. "Jsme unavení. Ale naši chlapci stojí pevně na nohou," dodala.Není jasné, proč Rusko zahájilo útočné operace z vnitřku jaderné elektrárny a přilehlé osady Voďane. Jedním z vysvětlení je, že grandiózní válka Moskvy začíná slábnout. Po šesti měsících se ruské jednotky zmocnily velké části východu země, včetně celé Luhanské oblasti a kusu Doněcka. Pomalu a brutálně postupují vpřed.Na jihu však Rusko najednou vypadá zranitelně. Od července ukrajinská armáda pomocí přesně naváděných zbraní HIMARS americké výroby zničila čtyři klíčové mosty přes Dněpr. A v úterý Kyjev udeřil hluboko za nepřátelskou linií, zničil letiště Saky na západě Krymu, zničil nejméně osm bojových letadel a přiměl tisíce lidí k útěku zpět na ruskou pevninu.Ukrajinská protiofenzíva se zdá být možná, i když ne nevyhnutelná. Dokud k ní nedojde, může Rusko využívat Enerhodar jako plnohodnotnou vojenskou základnu, jako to udělalo s Černobylem během prvních šesti týdnů konfliktu. Ruská jaderná agentura Rosatom tvrdí, že elektrárnu má nyní na starosti. Mezinárodní agentura pro atomovou energii požádala o přístup a vyzvala Rusy k demilitarizaci."Ze strany Ruska je to naprosté šílenství. Vědí, že ukrajinská armáda nemůže palbu opětovat," řekl Olexsandr Vilkul, šéf vojenské správy v Kryvém Rogu, 40 mil severně od Nikopole. Vilkul, bývalý místopředseda vlády odpovědný za mimořádné situace, řekl, že se Rusko stalo "totalitní sektou", kterou řídí šílený diktátor posedlý svým místem v dějinách."Je to podivná sekta. Je tu Lenin a vítězství ve druhé světové válce a náboženská víra v jaderný arzenál. Jejich bohem je jaderné tlačítko," řekl. A dodal: "Putinovi na Rusku ve skutečnosti nezáleží. Chce se zařadit po bok Ivana Hrozného, Petra Velikého a Stalina". Jak by válka skončila? "Stejně jako Hitler, Putin zničí svou vlastní zemi," předpověděl.O kousek dál na Ustovské ulici prorazil další Grad do bytu ve třetím patře díru připomínající Lego. Jeho majitel Alexandr Suvorov uvedl, že o půlnoci pracoval na počítači, když uslyšel zvuk přilétající rakety. "Věděl jsem, že přilétají z Enerhodaru, takže jsem se okamžitě přesunul do vedlejší místnosti. Najednou kolem mě proletěly dveře," vzpomíná.Když Suvorov ukazoval fotografie trosek na svém mobilním telefonu, řekl, že měl obrovské štěstí. Guardian se s ním setkal v budově místní správy, když podával policejní hlášení. Nebylo jasné, kdy mu bude vyplaceno odškodné ani kde by nyní mohl žít. "Chtěl bych odejít. Je to velmi nebezpečné. Nejdřív musím sehnat překližku, abych tu díru zakryl," řekl.Ostatní obyvatelé takové štěstí neměli. Raketa dopadla na blok, kde většinu nájemníků tvořili starší lidé, a zabila jednu ženu. Venku byl zaparkovaný jeřáb; pracovníci obce, kteří se snažili dům zabezpečit, shazovali zdivo ze zničeného horního patra. Poškozeny byly tři školy a více než 40 soukromých budov, auta a obchody."To je realita, ve které žijeme. Nevíme, jestli se druhý den probudíme," řekla Anna Sidilová, správkyně objektu. "Žijí tu pokojní lidé. Neměli žádné zbraně. Chtějí jen žít ve svých domovech." Co si myslela o Putinovi? "Měl by být potrestán stejně, podle světového práva. Měl by být zbaven všeho, co má."Hned naproti přes silnici dopadl Grad na sovětský válečný památník v Nikopoli. V aleji slávy, nedaleko pomníku ve tvaru jehly a zdi se jmény vojáků padlých za druhé světové války, byl hluboký kráter. Zásah vypovídal o ideologické vyprázdněnosti Putinovy invaze na Ukrajinu, která byla údajně provedena na ochranu rusky mluvících obyvatel a s cílem vrátit svéráznou provincii k jejím historickým ruským a sovětským kořenům.Nikdo neví, kdy a jak nejkrvavější evropský konflikt za posledních 80 let skončí. Ukrajinci zatím reagují na krveprolití a hrůzy kolem sebe se vzdorem, statečností a dokonce i humorem. Na kontrolním stanovišti mezi Nikopolem a Dněprem někdo tento týden vztyčil u silnice náhrobní kámen. Byl na něm Putinův obličej a datum 1952-2022. Čerstvá zemina byla navezena lopatou, aby vznikl falešný hrob.