Mezitím v Absurdistánu 220: Otrava řeky Odry, havárie křesťanských poutníků a šílená učebnice

18. 8. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut

Ale i někteří voliči PiS vidí, že vláda selhala opravdu mizerně. První alarmující signály o mrtvých rybách ve vodě vznesli rybáři už před několika týdny, ale byla ignorována. Když se v říčních zákrutech, zdymadlech a jezech začaly hromadit doslova miliony mrtvých ryb spolu s vydrami a bobry a když problém dorazil do Německa, začala vláda svolávat své ministry zpět z dovolených. Náměstek ministra infrastruktury Grzegorz Witkowski - zřejmě ještě opilý - všechny odvážně ujišťoval, že koupat se v řece je bezpečné a že to udělá sám, jen když mu dají pár minut na to, aby si oblékl plavky (spoiler: nikdy to neudělal).



Když se Mateusz Morawiecki vrátil z dovolené, uspořádal tiskovou konferenci v Gorzówě Wielkopolském - městě, které není nikde poblíž Odry. Pravděpodobně se bál, že někdo bude očekávat, že se také půjde do Odry koupat, nebo možná prostě jen nesnesl ten zápach. Zoufale se snažil někoho za to potrestat, a tak vyhodil několik, zřejmě náhodně vybraných, lidí.



Vládou kontrolovaná média si nabrala vodu do úst - bohužel jen jako řečnický obrat, i když jsem si jistý, že spousta Poláků by je chtěla vidět, jak následují kroky onoho indického politika, který se napil vody z otrávené řeky, aby dokázal, že je bezpečná, a o pár dní později skončil v nemocnici - a po mnoho dní v nich o problémech s Odrou nepadlo ani slovo. Což je příznačné, protože když došlo k poruše varšavské čističky odpadních vod, v jejímž důsledku skončily splašky ve Visle - což bylo relativně bezpečné, většina splašků totiž do Visly běžně odtékala, dokud nebyla před necelými deseti lety postavena ona čistička -, státní televize TVP a další vládou kontrolovaná média se rozohnila a snažila se vyždímat každou kapku tohoto (doslova) svinstva, aby je hodila na Rafala Trzaskowského, opozičního primátora Varšavy. Stačí se podívat sem a zjistit, kolik zpráv týkajících se Czajky - tak se jmenuje ta čistička odpadních vod - lze najít na jejich webových stránkách. Jeden obrázek mrtvé štiky byl odvysílán tolikrát, že se z něj vlastně stal mem, a přestože má nyní doslova milion příležitostí udělat z dalších mrtvých ryby největší start hlavní zpravodajské relace, TVP je příliš zaneprázdněna obviňováním Němců.



Protože když se otrávená voda dostala do Německa, média informovala, že v ní Němci našli rtuť. Řekli, že musí test zopakovat, protože množství rtuti překonalo všechny rekordy. Promluvila o tom (opoziční) maršálka Lubušského okresu, což dalo médiím ovládaným PiS záminku k útoku na ni s tím, že braniborský ministr životního prostředí to popřel, zatímco on sám popřel, že by přítomnost rtuti popíral, a obvinil z toho chybu polského tlumočníka. Mezitím několik politiků a aktivistů PiS, včetně soudkyně Ústavního tribunálu Krystyny Pawłowiczové nebo mluvčí inspekce životního prostředí, naznačuje, že vodu mohli ve skutečnosti otrávit Němci. Pokud je to pravda, zbývá zjistit, jak se jim podařilo otrávenou vodu nepozorovaně dostat až do Oławy, města 40 km proti proudu Odry od Vratislavi.



Mezitím, když si vládní televize konečně všimla problému, začala si okamžitě klást otázku, kdo by mohl mít z utajení zdroje znečištění prospěch. Média brzy zachytila, že jistá společnost v Oławě, konkrétně Jack-Pol sp. z.o.o., je známá tím, že do řeky už léta vypouští svůj toxický odpad. Jak upozornil jeden z opozičních poslanců, problém přetrvává nejméně od roku 2009. Společnost byla odpojena od městské kanalizační sítě, protože její odpadní vody byly shledány příliš znečišťujícími pro čistírny určené k nakládání s domovním odpadem, a měla odvážet vlastní odpadní vody cisternami, což činila v mizivém množství (jedna cisterna za několik dní pro společnost zabývající se recyklací papíru není nic), jen aby předstírala, že dodržuje nařízení, a přitom v noci vylévala přebytečné odpadní vody do řeky. Místní aktivisté se snaží problém řešit už léta, ale hlášení všem příslušným institucím naráží na hluchotu. Společnost údajně částečně vlastní rodinný příslušník místního politika PiS...



Zdá se však, že ačkoli je tento druh úmyslného znečišťování děsivý, zatím se nepodařilo zjistit, zda je taková praxe způsobila tuto nejnovější katastrofu. Vláda slíbila informátorům odměnu. Mezitím se objevují otázky, proč příslušné instituce nereagovaly. A tady narážíme na další problém: polské vody ve skutečnosti udržuje několik různých institucí s překrývajícími se pravomocemi. Aby tento problém PiS vyřešila, vytvořila novou instituci s názvem Polské vody (Wody Polskie), která se okamžitě začala zabývat zaměstnáváním rodinných příslušníků místních aktivistů PiS a nákupem flotily luxusních SUV a motorových člunů, ale nic moc jiného nedělala. Když došlo ke katastrofě, dva týdny bylo ticho. Pak informovali, že "reakce zaměstnanců formy Wody Polskie byla okamžitá". Na to, abyste se dozvěděli, jaká přesně ta reakce byla, jste si museli počkat další den, abyste zjistili, že "pomáhali rybářskému svazu při odstraňování uhynulých ryb z vody". Ano. Utratili milion z peněz daňových poplatníků na vybudování své byzantské instituce a jediné, co udělali, bylo, že poslali pár orgánů na pomoc amatérskému rybářskému svazu... Ach ne, počkejte, jejich předseda také poskytl rozhovor, v němž si stěžuje, že ho všichni napadají. Ale někteří naznačují, že o tom skutečně věděli a opravdu rychle jednali. Podle deníku Bild se hladina vody nakrátko zvedla o 30 cm, přestože nepršelo - jako by někdo otevřel přehrady ve snaze spláchnout otrávenou vodu do moře...



Bohužel to nebyla jediná katastrofa, které Polsko v poslední době čelilo. Autobus vezoucí skupinu polských poutníků do Medžugorje v Chorvatsku měl nehodu, při níž přišlo o život 12 jeho cestujících. Zde vláda reagovala rychle a dokonce vyslala letadla, aby pod bedlivým dohledem samotného ministra zdravotnictví repatriovala některé z méně zraněných. Brzy se objevily spekulace o příčině nehody. Někdo se snažil svalit vinu na skutečnost, že řidiči autobusu bylo 72 let, ale je možné, že k nehodě došlo v důsledku prasknutí pneumatiky a věk řidiče nebyl vůbec relevantní. Bližší vyšetřování však odhalilo otřesné standardy turistického průmyslu, který prosperuje z věřících ochotných navštívit oblíbené svatyně. Cestovní kancelář, která zájezd organizovala, ve skutečnosti fungovala nelegálně, takže účastníci nebyli pojištěni, nemohou se spolehnout ani na záruky turistického sektoru. Majitel podniku tvrdí, že se nejednalo oficiálně o zájezd, ale pouze o soukromý výlet, který zorganizovala jeptiška pro skupinu svých přátel, jimž on poskytl určitou pomoc z čiré laskavosti. Možná ale může poškozený žalovat někoho jiného? Na internetových stránkách úřadu je uvedeno svědectví organizátora. Podle něj se ho dotkl Ježíš a sama Svatá Maria mu řekla, aby začal vozit lidi do Medžugorje. Lidé ho také žádali, aby tyto výlety organizoval a podělil se o své zkušenosti s Boží láskou. "Byla to výzva, ale s Boží pomocí se to podařilo. Nebylo to však snadné. Satan překážel a překáží, boj byl na spadnutí, ale Maria přišla a stále přichází s pomocí" - píše tento podnikatel na svých webových stránkách - "pochopil jsem, že je to Svatá Matka, která je skutečnou organizátorkou těchto zájezdů, a já jsem jen pouhým nástrojem v jejích mateřských rukou. Jsem si jistý, že je to její dílo".



Takže teď už jenom musí žalobci zjistit, jestli nehodu způsobil Satan svým vměšováním do zájezdu, nebo jestli Svatá Matka něco zpackala, a problém je vyřešen.



(Směju se, jsem si docela jistý, že oběti dostanou od vlády jen nějaké zvláštní odškodnění v naději, že si tím koupí hlasy věřících důchodců, kteří tvoří velkou část jejich elektorátu).



Dalším ztroskotáním je nová příručka pro nový školní předmět: Soudobé dějiny (Historia i teraźniejszość). Ve skutečnosti nejde o učebnici, ale o propagandistickou příručku, jejímž jasným cílem je vymýt mladým lidem mozky a proměnit je v pravicové katolické trubce, ale i v tom je špatná. Podle jejího autora je feminismus ideologie stejně destruktivní jako nacismus, Evropská unie je zlo, protože propaguje ateismus, heavymetalová hudba je příkladem posedlosti hlukem, ale autor varuje teenagery před takovými nihilistickými hudebníky, jako jsou Sex Pistols (a punkrock obecně), Eminem (za to, že nosí hloupé paruky, pouští zvuky prdění a zvracení a místo toho, aby řešil své problémy se závislostmi, snaží se vydělat miliony tím, že do závislostí stahuje i miliony teenagerů. Špatný vliv mají i Nick Cave, Bob Dylan, The Beatles, The Doors, Janis Joplin, Pink a Rolling Stones. Podle nové příručky Polsko pracuje na vyúčtování válečných ztrát Němcům, proti čemuž "ostře protestují polskojazyčná média ovládaná německými vlastníky". Nedávné stávky žen jsou popisovány jako "nepokoje barbarů" - což je shodou okolností název předchozí knihy autora této příručky která se spolu s jeho dalším dílem "Pád západní civilizace" zdá být základem této nové školní učebnice. Profesor Roszkowski je znám svými kontroverzními názory - podle něj jsou například křesťané nejpronásledovanější menšinou, profesor také zpochybňuje teorii velkého třesku, evoluci a mimochodem Nietzsche, Darwin a Freud mohou za nacismus. Mohl bych pokračovat, ale neztrácejme tím více času, myslím, že už je jasné, proč by tento člověk neměl mít za úkol formovat světonázor mladé generace.



Donalda Tuska to také zaujalo a v jednom ze svých projevů citoval úryvek, v němž děti počaté technologií oplodnění in vitro jsou výsledkem "oddělení lásky od sexu a plodnosti", což vede k "lidským farmám", což zase vyvolává otázku: "Kdo bude milovat takto vzniklé děti?".



Ministr školství Przemysław Czarnek byl slovy Donalda Tuska pobouřen..., neboť Tusk mu vyčítal - jako ministru školství -, že taková slova umístil do školní učebnice. Rozhodl se ho zažalovat za pomluvu a tvrdil, že není zodpovědný za vydávání školních učebnic a že taková slova v nich nenajdeme. Taková žaloba by však byla ošemetná, protože ačkoli on osobně tuto příručku skutečně nenapsal ani nevydal, jeho ministerstvo ji schválilo s přehledem, přestože slova citovaná Donaldem Tuskem v ní skutečně jsou.



Ale víte, co je na tom nejhorší? To, že profesor Roszkowski, vysoce ceněný profesor a autor vysoce hodnocených školních učebnic ministerstva ministra Čarnka, je takový idiot, že ani nechápe, co znamená in vitro. Existuje záznam jeho přednášky, během níž říká, že in vitro je technologie vyvinutá proto, aby ženy nemusely otěhotnět - děti se místo toho vyrábějí v laboratoři, což povede k pádu genealogie, protože takto vyrobené děti nebudou mít rodiče, což je možná teď jedno, ale až jim bude 18, budou se dožadovat informace, kdo jsou jejich rodiče, a bude to strašné porušení jejich lidských práv, že to nebudou moci vědět.





A to akurat klasyczne u Roszkowskiego, on tak do końca chyba nie rozumie czym jest in-vitro. Dla niego to jest jeden wór "neomarksizm" i rzuca jakieś domyślne konserwatywne hasełka. pic.twitter.com/dxD6pkCViK