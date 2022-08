V Moskvě zahynula dcera Putinova fašistického ideologa Alexandra Dugina

21. 8. 2022

Na předměstí Moskvy byl vyhozen do povětří automobil s dcerou Alexandra Dugina Darjou. V autě údajně měl být původně i sám Dugin. Alexandr Dugin je tvůrcem Putinovy fašistické ideologie a vyvolává nenávist vůči Ukrajincům. Jeho dcera jeho názory podporovala. Byla terčem britských sankcí a šířila nenávist v ruské televizi.



Dugin: Ukrajince je nutno zabíjet, zabíjet, zabíjet...

A Land Cruiser Prado carrying the daughter of famed Rashist ideologist Alexander Dugin was blown up near Moscow.



The explosion occurred near the village of Bolshiye Vyazemi. Dugin's daughter Daria died on the spot. pic.twitter.com/KFwOxUVcic