Ukrajinská protiofenzíva kolem Chersonu čelí vážným problémům

19. 8. 2022

čas čtení 7 minut

Velké války 20. století se soustřeďovaly kolem protiofenzív: Vylodění Spojenců v Normandii; překvapivý útok Douglase MacArthura na Inčchon v korejské válce; "Levý hák" Normana Schwarzkopfa k odříznutí iráckých sil v Kuvajtu. Nyní Ukrajina, s pětinou svého území v ruských rukou, doufá, že se k tomuto seznamu připojí. Zdá se však, že tolik vychvalovaná operace v jižní provincii Cherson byla přeháněna. A může jít o záměr. Velké války 20. století se soustřeďovaly kolem protiofenzív: Vylodění Spojenců v Normandii; překvapivý útok Douglase MacArthura na Inčchon v korejské válce; "Levý hák" Normana Schwarzkopfa k odříznutí iráckých sil v Kuvajtu. Nyní Ukrajina, s pětinou svého území v ruských rukou, doufá, že se k tomuto seznamu připojí. Zdá se však, že tolik vychvalovaná operace v jižní provincii Cherson byla přeháněna. A může jít o záměr.

Ukrajinští představitelé už měsíce naznačovali, že chystají útok na jihu. Koncem července začaly Američany dodané raketomety HIMARS ničit mosty do Chersonu, aby izolovaly ruské síly západně od řeky Dněpr. Byly to "vážné přípravné kroky" k osvobození města, řekl místní představitel. Aktualizace poskytnuté britskými zpravodajskými představiteli 28. července uvedla, že "ukrajinská protiofenzíva v Chersonu nabírá na síle". 9. srpna velkolepý útok na ruskou leteckou základnu Saky na Krymu, mimo dosah známých ukrajinských zbraní, označili ukrajinští představitelé za začátek této ofenzívy. Cherson bude osvobozen do konce roku, chlubil se ukrajinský generál Dmytro Marčenko.

Tato rozmáchlá očekávání bude těžké splnit. Útoky HIMARSů změkčily ruskou obranu, včetně schopnosti dělostřelectva dostat se do předních linií. 13. srpna Ukrajina uvedla, že zničila most přes přehradu Nova Kachovka a utáhla smyčku kolem města. Ale pouze pěchota může obsadit území. Konvenční moudrost tvrdí, že útočící síly potřebují k dobytí dobře bráněné pozice třikrát více vojáků než obránci; a ještě více v městských oblastech. Pokud Ukrajina někdy měla takovou výhodu, už ji nemá.

V posledních týdnech Rusko v očekávání jižní ofenzívy stáhlo síly z Izjumu na východní frontě a posílilo Cherson a jeho okolí. Uprchlíci, kteří nedávno opustili město, říkají, že viděli desítky nových vozidel a vojáků ruské armády, zejména poblíž Nové Kachovky. Konrad Muzyka z Rochan Consulting, firmy, která sleduje válku, si myslí, že koncem července bylo v provincii 13 ruských praporních taktických skupin (BTG). Nyní jich může být 25 až 30. "Nyní věříme, že tato příležitost pominula," říká Muzyka. "Ukrajinci nemají dostatek personálu, aby čelili ruským počtům."

Přestože má Ukrajina velké množství vojáků, většina z nich jsou branci s několikadenním výcvikem. Nejnáročnější boje svedlo pouhých pět brigád nejzkušenějších a nejzkušenějších vojáků Ukrajiny, poznamenává Jack Watling z think-tanku Royal United Services Institute. Tyto jednotky jsou vyčerpané a utrpěly těžké ztráty. Výcvik nových brigád a jejich vybavení pro ofenzivu bude nějakou dobu trvat.

Útok obvykle vyžaduje více munice než obrana. Útočné síly mají tendenci mít více obětí. "Od roku 1992 jsme na našich polních cvičeních nestudovali útočné akce," posteskl si Serhij Grabskyj, záložní plukovník ukrajinské armády, v podcastu "Geopolitics Decanted" 3. srpna. "Po osmi letech války jsou ukrajinské síly skvělé v obranných akcích, ale mají velmi omezené nebo téměř nulové zkušenosti s prováděním rozsáhlých útočných akcí." Ukrajinské protiútoky kolem Charkiva v květnu, i když byly úspěšné, byly malé a měly za následek mnoho obětí.

Ruská armáda měla čas se připravit. Celé měsíce kopala zákopy v Chersonu a vozila sem opevňovací prostředky. Možná už má dělostřelectvo zaměřené na cesty, které by Ukrajina používala k postupu. "Pokud by ukrajinský útok vypadal jako ruský útok na Severodoněck, je to pravděpodobně slepá ulička," říká Chris Dougherty, bývalý plánovač Pentagonu, s odkazem na město, které Rusko dobylo v červnu pomocí hrubé taktiky a intenzivního dělostřeleckého bombardování. "Ukrajinu to bude stát mnoho nedostatkového personálu a materiálu a bude to pravděpodobně poslední velká ukrajinská operace v roce 2022."

Dougherty říká, že Ukrajina by měla zvolit nepřímý přístup: Izolaci města Cherson a použití nepravidelných sil a dělostřelectva k přerušení ruských zásobovacích linií by "zničilo ruskou obranu". Partyzánské útoky, stejně jako nedávné údery na ruské sklady zbraní a velitelská stanoviště, naznačují, že to může být skutečná strategie Ukrajiny. Někteří ukrajinští představitelé říkají, že se spokojí s čekáním, a přitom neustále oslabují ruské síly takovými útoky. "Chceme se vyhnout pouliční válce, protože nechceme zničit město," říká major Roman Kovaljov, sídlící na severovýchodě provincie Cherson. "Chceme je obklíčit a donutit je stáhnout se. Chceme je vyždímat."

Ale podporování myšlenky, že se blíží pozemní ofenzíva, má určité výhody. Zlepšuje náladu mezi civilisty v okupovaném Chersonu. Udržuje ruské síly – již opotřebované dělostřelectvem – v mezní situaci. A nutí Rusko odklonit síly z východního Donbasu, což oslabuje pokračující útoky na město Slovjansk. Naléhavé řeči o protiofenzívě by mohly být dokonce fintou, která by přitáhla Rusy k Chersonu a otevřela mezery v ruské linii jinde, které by mohly být využity.

Problémem Ukrajiny je, že její politická a vojenská strategie jsou v napětí. Volodymyr Zelenskij, prezident země, touží ukázat svým západním podporovatelům, že zbraně a munice, které dodali na Ukrajinu, mají význam a že ekonomické útrapy války, jako je energetická krize v Evropě, nejsou marné. Ruská armáda časem také nahrazuje ztracené muže. To a bahnitější půda na podzim by za pár měsíců mohly ztížit ofenzívu. "Právě teď máme jedinečnou šanci a příležitost," řekl plukovník Grabskyj a poznamenal, že výpad ze Záporoží směrem k Azovskému moři by mohl přerušit takzvaný pozemní most Ruska na Krym.

Riziko spočívá v tom, že propagace protiofenzívy, která se neuskuteční, nakonec poškodí morálku. Ale pokud dojde k útokům a neuspějí, deziluze by byla ještě horší. Ofenzíva vedená politickými ohledy, navzdory vojenské realitě, by byla "opravdu špatný nápad", říká zkušený vojenský analytik, "ale možná nebudeme schopni kontrolovat, co a kde dělají". Analytik poukazuje na Severodoněck, kde Zelenskij, jak říkají některé zdroje, vetoval vojenské rady a trval na tom, aby jeho ozbrojené síly bránily město mnohem déle, než bylo rozumné. "Sotva z toho vyvázli živí," říká. Pokud se Ukrajina pustí do protiofenzívy, říká, že by měla být metodická a rozfázovaná: Vytlačit Rusko z Chersonu, ale zastavit se u řeky Dněpr a postupovat na východ, až když se vojenské podmínky zlepší.

Napětí mezi politickými imperativy a vojenskými kalkulacemi není nic nového. V roce 1942 Amerika a Sovětský svaz chtěly, aby spojenci otevřeli druhou frontu ve Francii. Stalin doufal, že to zmírní tlak na východní frontě; Roosevelt chtěl Američanům doma ukázat pokrok. Winston Churchill a někteří američtí generálové s tím nesouhlasili, převážně na základě toho, že jejich armády nebyly připraveny. Kanadský spojenecký nájezd na Dieppe v létě 1942, při kterém byla zabita, zraněna nebo zajata více než polovina invazních sil o síle 6 000 lidí, byl uskutečněn z převážně politických důvodů. Zdůraznil rizika uspěchání. Je to poučení pro Zelenského.

Zdroj v angličtině: ZDE

0