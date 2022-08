Ruská agrese na Ukrajině: Rusko "jmenovalo nového velitele v Černém moři"

18. 8. 2022

- Ruské síly dosáhly jen minimálního pokroku,sděluje Oleksij Arestovič; Moskva údajně jmenovala Viktora Sokolova novým vojenským velitelem na Krymu

- Čtvrteční ruské údery na Charkov:

Aftermath of #Russia's shelling of #Kharkiv. pic.twitter.com/AhGMmafJoL — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022

- Rusko vyměnilo velitele své černomořské flotily na Krymu poté, co poloostrovem tento týden otřásly výbuchy. Ruská tisková agentura RIA s odvoláním na své zdroje uvedla, že Igor Osipov byl nahrazen Viktorem Sokolovem. Pokud by se to potvrdilo, znamenalo by to jeden z nejvýznamnějších vyhazovů vojenského představitele v dosavadním průběhu války. Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské síly po nedávných úderech na Krymu přesouvají letadla mimo dosah ukrajinských sil. "Okupanti provádějí opatření k částečnému přesunu letecké techniky z předsunutých letišť na Krymu na záložní letiště a letiště trvale dislokovaná na území Ruské federace."



- Estonsko bylo zasaženo rozsáhlými kybernetickými útoky poté, co odstranilo památník tanku ze sovětské éry z regionu, jehož obyvatelstvo je převážně etnicky ruské, uvedla jeho vláda.



Estonská vláda trvá na tom, že dopad útoku byl omezený a proběhl "z velké části bez povšimnutí".



- Rusko varovalo, že může uzavřít Záporožskou jadernou elektrárnu, pokud bude Ukrajina pokračovat v ostřelování zařízení - což Kyjev popřel.



Šéf ruských sil radioaktivní, chemické a biologické obrany uvedl, že při úderech byly poškozeny záložní podpůrné systémy budovy.



Igor Kirillov dodal, že v případě havárie by radioaktivní materiál zasáhl Polsko, Německo a Slovinsko.



- Ukrajina se musí "připravit na všechny scénáře" v Ruskem okupované jaderné elektrárně Záporoží, varoval její ministr vnitra.





- Ukrajina se musí "připravit na všechny scénáře" v Ruskem okupované jaderné elektrárně Záporoží, varoval její ministr vnitra.



Desítky pracovníků ukrajinských záchranných služeb v plynových maskách a ochranných oblecích se zúčastnily cvičení reakce na havárii v obavách z další katastrofy podobné té černobylské.



Při cvičení nacvičovali evakuaci zraněných, provádění radiačních skenů a mytí kontaminovaných vozidel.



"Nikdo nemohl předvídat, že ruské jednotky budou střílet na jaderné reaktory s tanky. Je to neuvěřitelné," řekl Denys Monastyrsky.



- Z ukrajinského přístavu Čornomorsk odjela ještě jedna loď s nákladem obilí, uvedlo turecké ministerstvo obrany.



Je to první ze čtyř plavidel, která ve čtvrtek dorazila do černomořského přístavu v zemi, a je to 25. plavidlo, které odplulo s obilím v rámci dohody o vývozu, kterou zprostředkovala OSN.



- Mezinárodní agentura pro atomovou energii přijala pozvání Ukrajiny, aby vedla delegaci do jaderné elektrárny v Záporoží, uvedl ministr zahraničí Dmytro Kuleba.



"Zdůraznil jsem naléhavost mise, která má řešit hrozby pro jadernou bezpečnost způsobené nepřátelskými akcemi Ruska," dodal.



- Ve čtvrtek brzy ráno byl hlášen další útok na druhé největší ukrajinské město Charkov. Podle místních médií byl při útoku zabit nejméně jeden člověk a 18 dalších bylo zraněno. Útok navazuje na včerejší útok v Charkově, při kterém zahynulo nejméně sedm lidí a 16 dalších bylo zraněno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že obytný blok byl "zcela zničen... Neodpustíme, pomstíme se".



- Válka Ruska s Ukrajinou se dostala do "strategické slepé uličky", uvedl vysoký prezidentský poradce. "Ruské síly dosáhly od minulého měsíce jen minimálního pokroku, v některých případech jsme postoupili my," řekl Oleksij Arestovyč ve videu. "To, co vidíme, je "strategická slepá ulička"."



- Podle nejnovější zprávy britských zpravodajských služeb je velmi pravděpodobné, že těžké opotřebení ruských hlavních bojových tanků na Ukrajině je částečně způsobeno tím, že Rusko nedokázalo namontovat a řádně použít odpovídající výbušný reaktivní pancíř (ERA).



- Čínští vojáci pojedou do Ruska, aby se zúčastnili společného vojenského cvičení "nesouvisejícího se současnou mezinárodní a regionální situací", uvedlo čínské ministerstvo obrany. Dalšími zeměmi budou Indie, Bělorusko, Mongolsko a Tádžikistán. V červenci Moskva oznámila plány na uspořádání cvičení "Vostok" od 30. srpna do 5. září.



- Hlavní most spojující Krym s ruskou pevninou musí být "demontován", uvedl poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Kerčský most o délce 19 km je klíčovým vojenským a civilním pozemním koridorem Moskvy na poloostrov. "Most je nelegální objekt," řekl Podolyak. Proto "musí být demontován. Není důležité jak - dobrovolně nebo ne", čímž naznačil, že by se most mohl stát vojenským cílem ukrajinských sil.



- Vedoucí představitelé Ukrajiny, Turecka a OSN se mají ve čtvrtek sejít ve Lvově, aby posoudili dohodu o vývozu obilí. Generální tajemník OSN António Guterres, Zelenskij a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan budou jednat také o "potřebě politického řešení tohoto konfliktu" a o situaci v Ruskem kontrolované Záporožské jaderné elektrárně, uvedl mluvčí OSN Stéphane Dujarric.



- Vojensky ovládaný Myanmar plánuje dovážet ruský benzin a topný olej, aby zmírnil obavy o dodávky a rostoucí ceny, uvedl mluvčí junty, a je tak poslední rozvojovou zemí, která tak učinila uprostřed celosvětové energetické krize.





- Generální tajemník OSN António Guterres přijel na Ukrajinu, aby se ve městě Lvov na západě země setkal s jejím prezidentem Volodymyrem Zelenským a tureckým prezidentem Tayyipem Erdoganem.



Vedoucí představitelé posoudí dohodu o vývozu obilí podporovanou OSN a budou jednat o "potřebě politického řešení tohoto konfliktu" a také o situaci v Ruskem kontrolované Záporožské jaderné elektrárně ve Lvově na západě Ukrajiny.



V pátek Guterres navštíví černomořský přístav Oděsa, kde byl obnoven vývoz obilí.





- Podle ukrajinské armády bylo při úderu na základnu v okupovaném městě Nová Kachovka údajně zabito nejméně 12 Rusů. Záběry, které na Telegramu zveřejnila státní pohraniční služba, ukazovaly četná ohořelá nákladní auta, zřícené budovy a trosky.



- Ukrajina nepřišla o žádné raketomety Himars dodané USA, informoval ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Ukrajina obdržela nejméně 20 těchto odpalovacích zařízení americké výroby a použila je k útokům na ruské muniční sklady, velitelská stanoviště a protivzdušnou obranu. Rusko tvrdí, že některé Himarsy zničilo.



- Kanada vyplatila Ukrajině půjčku ve výši 450 milionů kanadských dolarů na nákup topiva před zimou, oznámila ministryně financí v Ottawě Chrystia Freelandová.





- Podle dokumentu ministerstva hospodářství Rusko letos předpokládá 38% nárůst příjmů z vývozu energií díky vyššímu objemu vývozu ropy spolu s rostoucími cenami plynu. Příjmy Ruska z vývozu energií by měly v letošním roce dosáhnout 337,5 miliardy dolarů, což představuje 38% nárůst oproti roku 2021.





