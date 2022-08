V Británii se budou lidé ohřívat v knihovnách a v muzeích, protože nebudou mít na vytápění bytů

21. 8. 2022

Britské knihovny a britská muzea žádají vládu o finanční prostředky na zvládnutí nárůstu počtu návštěvníků, kteří v nich v zimě budou hledat útočiště před promrznutím



Energetická firma Scottish Power určila budoucí roční účet za vytápění třípokojového přízemního domku na 17 000 liber ročně, tedy na 1404.78 liber měsíčně, tedy 42 120 Kč měsíčně. To si tedy lidé opravdu budou moci dovolit...





Just under £17,000 a year quote for electricity from @ScottishPower??? It’s a three bedroom rural bungalow, not a cannabis farm!!! pic.twitter.com/NbSgY5TpxM — Ruth Ritchie (@ruritchie) August 20, 2022

Výzva k podpoře, která má zajistit, aby klíčové veřejné budovy mohly zůstat otevřené, přichází v době, kdy se organizace po celé zemi potýkají s obrovským nárůstem účtů za energie. Jedna skupina pečovatelských domů sdělila týdeníku Observer, že její roční účty za energie vzrostly z 1,5 milionu liber ročně na 7,7 milionu liber.





Britské knihovny a muzea se chystají fungovat jako teplé útočiště pro lidi, kteří si v zimních měsících nemohou dovolit vytápět své domovy.



Ministři byli vyzváni, aby urychleně poskytli nové finanční prostředky, aby veřejné budovy mohly zvládnout nárůst návštěvníků v nejchladnějších měsících.



Budovy budou součástí sítě po celé zemi, která poskytne teplé útočiště, aby pomohla snížit nadměrný počet úmrtí v zimě v důsledku mrazu.



Alistair Brown, politický manažer Asociace muzeí, která zastupuje muzejní sektor, řekl: "Muzea budou muset na tuto krizi reagovat, ale mnohá z nich budou mít problémy s vytápěním svých vlastních prostor.



"Lidé začínají chápat rozsah krize a my nechceme zkracovat otevírací dobu muzeí."



Catalyst Science Discovery Centre and Museum ve Widnes v hrabství Cheshire minulý týden uvedlo, že nabídka na obnovení roční smlouvy na dodávky plynu se zvýšila z 9 700 liber na 54 362 liber.



Isobel Hunterová, výkonná ředitelka organizace Libraries Connected, která zastupuje sektor veřejných knihoven, řekla: "Ústřední vláda by měla v zimě poskytnout radám dodatečné finanční prostředky na pokrytí rostoucích nákladů na energie, což by pomohlo zajistit, aby knihovny zůstaly otevřené jako důležitá teplá útočiště pro své komunity."



Paul Drumm z GLL, charitativního sociálního podniku, který provozuje knihovny v Greenwichi v jihovýchodním Londýně, uvedl, že knihovny této čtvrti již utratily 28 000 liber za nová sedadla a další nábytek, aby se připravily na nárůst návštěvníků v zimních měsících.





Řekl: "V současné době je v knihovnách k dispozici více než 200 nových míst: "Jsme si velmi dobře vědomi toho, že energetická krize bude mít obrovský dopad na mnoho obyvatel místní komunity. Budeme propagovat naše knihovny jako určená 'teplá místa' pro ty, kteří si nemohou dovolit vytápět své domovy."



Knihovny a muzea budou součástí celostátní sítě teplých míst poskytovaných místními radami, komunitními skupinami a charitativními organizacemi. Rada okresu South Cambridgeshire vypsala začátkem tohoto měsíce výběrové řízení na zakázku na poskytování "řady teplých středisek z komunitních budov" na podporu osob ohrožených chladem.



Mezitím organizace Care England, která zastupuje 4 500 pečovatelských služeb, uvedla, že provozovatelé čelí až 500% nárůstu nákladů na energie, přičemž někteří z nich zvažují snížení počtu starších lidí, které přijímají z nemocničních oddělení, nebo uzavření pečovatelských domů, aby přežili.



"Pokud vláda nepřijme okamžitá opatření, budou muset být pečovatelské služby v celé zemi tuto zimu uzavřeny. Někteří poskytovatelé prostě nebudou schopni pokračovat - zhroutí se," řekl profesor Martin Green, výkonný ředitel organizace Care England. "Neexistuje žádný strop pro náklady na energie pro pečovatelské domy a obyvatelé domovů pro seniory nedostávají od vlády žádnou slevu."



Analýza poradenské společnosti BoxPower ukázala, že domovy pro seniory platily ročně náklady na energie ve výši 700 liber na lůžko. Tento měsíc je však domovům, které chtějí od října nakupovat energii, nabízen ekvivalent 4 027 liber na lůžko. To představuje nárůst nákladů na energii na lůžko o přibližně 437 % za 12 měsíců.



Společnost Brunelcare, která poskytuje chráněné bydlení 1 400 lidem a provozuje sedm pečovatelských domů v Bristolu a Somersetu, byla tento měsíc nucena podepsat novou roční smlouvu na energie v hodnotě 7,7 milionu liber, protože ceny rostly o 100 000 liber denně. Do loňského roku platila charita ročně přibližně 1,5 milionu liber.



"Jsme v naprosto neřešitelné situaci," řekla Oona Goldsworthy, výkonná ředitelka společnosti Brunelcare. "Mám za sebou jeden z nejhorších týdnů v životě a prošla jsem si Covidem, takže vím, jaké jsou těžké časy. Zase nás někdo úplně opustil."



Mluvčí vlády uvedl, že vláda poskytla místním orgánům 3,7 miliardy liber dodatečných finančních prostředků, které mohou vynaložit na sociální péči o dospělé. "Žádná národní vláda nemůže ovlivnit globální faktory, které tlačí na růst cen energií, ale budeme i nadále podporovat podniky, včetně domovů pro seniory, v orientaci v nadcházejících měsících," uvedl mluvčí.



Ředitelé škol říkají, že čelí "dvojímu úderu", a to spirálovitě rostoucím účtům za energie a zvýšení platů učitelů o 5 %. Jeden z výkonných ředitelů víceakademického trustu, který dohlíží na řadu středních škol v centru města a který si nepřál být jmenován, uvedl: "Už teď jsem na samé nule, co se týče podpůrného personálu. Odcházející zaměstnance nenahradíme." Jeho školy již spojují dvě třídy dětí, aby pokryly dočasné výpadky personálu.





Dan Morrow, výkonný ředitel Dartmoorského multiakademického trustu v Devonu, uvedl, že se nyní jedná o "závod ke dnu" pro školy a dopady na děti "budou hluboké po celé generace". Jeho trust musí letos najít 800 000 liber navíc na účty za služby a 900 000 liber na zvýšení platů.







