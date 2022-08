Bývalý ruský poslanec tvrdí, že za bombu v autě v Moskvě jsou zodpovědní ruští partyzáni

21. 8. 2022

čas čtení 3 minuty





Ilja Ponomarjov v projevu v Kyjevě tvrdil, že bomba, která zabila dceru Putinova spojence, byla dílem ruské podzemníorganizace





Bývalý poslanec ruské Státní dumy, který byl vyloučen za protikremelské aktivity, prohlásil, že za bombou v autě, která na předměstí Moskvy vyhodila do povětří dceru jednoho z blízkých politických spojenců Vladimira Putina, údajně stojí ruští partyzáni.



V projevu v Kyjevě, kde působí, Ilja Ponomarjov tvrdil, že výbuch v sobotu večer byl dílem Národní republikánské armády, která je podle něj podzemní skupinou působící uvnitř Ruska a zaměřenou na svržení Putinova režimu.

Bývalý poslanec ruské Státní dumy, který byl vyloučen za protikremelské aktivity, prohlásil, že za bombou v autě, která na předměstí Moskvy vyhodila do povětří dceru jednoho z blízkých politických spojenců Vladimira Putina, údajně stojí ruští partyzáni.V projevu v Kyjevě, kde působí, Ilja Ponomarjov tvrdil, že výbuch v sobotu večer byl dílem Národní republikánské armády, která je podle něj podzemní skupinou působící uvnitř Ruska a zaměřenou na svržení Putinova režimu.



Ruští komentátoři z útoku obvinili Ukrajinu, což Kyjev důrazně popírá.



"Tuto akci, stejně jako mnoho dalších partyzánských akcí provedených na území Ruska v posledních měsících, provedla Národní republikánská armáda (NRA)," uvedl Ponomarjov. Hovořil ve vysílání ruskojazyčné opoziční televize Únorové ráno, kterou v Kyjevě spustil na začátku letošního roku.



Dodal: "Včera v noci se nedaleko Moskvy odehrála významná událost. Tento útok otevírá novou stránku ruského odporu proti putinismu. Novou - ale ne poslední."



Při výbuchu zahynula Darja Duginová, třicetiletá dcera ruského politického komentátora a krajně pravicového ideologa Alexandra Dugina, na kterého Spojené království a USA uvalily sankce za činnost směřující k destabilizaci Ukrajiny.



Ponomarjov uvedl, že partyzáni uvnitř Ruska jsou připraveni provést další podobné útoky proti vysoce postaveným cílům spojeným s Kremlem, včetně úředníků, oligarchů a členů ruských bezpečnostních složek.



Bývalý poslanec přečetl něco, co mělo být manifestem NRA: "Prohlašujeme prezidenta Putina za uzurpátora moci a válečného zločince, který změnil ústavu, rozpoutal bratrovražednou válku mezi slovanskými národy a poslal ruské vojáky na jistou a nesmyslnou smrt.



"Bída a rakve pro jedny, paláce pro druhé - podstata jeho politiky. Jsme přesvědčeni, že zneuznaní lidé mají právo se vzbouřit proti tyranům. Putin bude svržen a zničen námi!" dodal.





Ponomarjov své vyjádření potvrdil posléze na Twitteru.





Tento levicový poslanec ruského parlamentu byl v roce 2014 jediným poslancem, který hlasoval proti anexi Krymu.





Pomstychtivý Kreml mu při jeho cestě do USA zakázal opětovný vstup do vlastní země. V roce 2019 se Ponomarjov stal ukrajinským občanem. V březnu, po invazi na Ukrajinu, spustil televizi Únorové ráno a kanál Rozpartisan na Telegramu, který přináší aktuální informace o protiválečných akcích v ruských městech.





1

458

Ponomarjovův spor s Putinem je dobře znám. Jeho tvrzení, že existuje aktivní domorodé podzemní hnutí, které se snaží zavraždit prominentní stoupence války uvnitř Ruska, by v případě, že by bylo pravdivé, znamenalo dramatickou eskalaci. Je pravděpodobné, že by Kreml rozzuřilo - i když ne nutně přesvědčilo.Údajný manifest prohlašuje, že ruská vláda a regionální správy jsou Putinovými "komplici"."Ti, kteří se nevzdají své moci, budou námi zničeni," uvádí se v něm.Dalšími cíli jsou zkorumpovaní podnikatelé, domy a nemovitosti těch, kteří neodsoudí Kreml a jeho válku, a "zaměstnanci mocenských struktur". Vojenské náklady a lidé, kteří z nich profitují, budou také zničeni, uvedlo.V prohlášení slíbil, že NRA nebude cílit na civilisty. Za legitimní cíl označil Darju Duginovou, "věrnou družku" svého otce, který podporuje genocidu na Ukrajině. "Byla hlasem vyzývajícím k násilí a vraždění" v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny, uvedl.Prominentní ruští jestřábi požadují, aby Kreml reagoval tím, že se zaměří na vládní představitele v Kyjevě. "Rozhodovací centra!!! Centra rozhodování!!!" napsala Margarita Simonyanová, šéfredaktorka státem financované televizní stanice RT, a přeposlala výzvu k bombardování sídla ukrajinské tajné služby SBU.