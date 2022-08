Rozhovor Britských listů 517. Jak opravdu cestováním poznat svět a přitom ho nezničit

9. 8. 2022

čas čtení < 1 minuta









Turistika za účelem dovolených se stala v posledních letech masovým jevem a zvlášť letos v létě - zřejmě je to důsledkem předchozí covidové izolace a zároveň obav z toho, jak lidé zchudnou na podzim - jezdí Češi do zahraničí jako posedlí. Jakým způsobem se ale osvobodit od toho, abych si - třeba na pláže v Chorvatsku - prostě jen nepřinesl svůj domácí, český způsob života a byl schopen poznat, co se v zahraničí vlastně děje a jaké to tam je? O autentickém a ekologickém způsobu poznávání cizích krajů hovoří v tomto prázdninovém Rozhovoru Britských listů s cestovatelem Mikym Škodou Bohumil Kartous. Tento rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 9..srpna 2022.

0