Pokusy krajní pravice o cenzuru knih narazily a v Texasu stáhli ze školních regálů i bibli

22. 8. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 7 minut





Křičí "cenzura!" proti Twitteru za zrušení účtu Donalda Trumpa a vykřikují, že svoboda slova je napadána levičáky, ale oni zase rádi cenzurují knihy. Uprostřed vzestupu konzervativního populismu, který přišel s Trumpovým vítězstvím, místní americké správy z oblastí, kde vládne Republikánská strana, prosazují cenzuru nejrůznějších knih, které podle nich odporují jejich středověkému náboženskému, rasistickému, xenofobnímu a homofobnímu přesvědčení. Od knih zabývajících se neheterosexualitou až po historické knihy o zotročování a špatném zacházení s Afričany se neofašisté zaměřují na vše, co není v souladu s jejich pohledem na svět.





Svědectví o zákazech knih dosáhla v roce 2021 v amerických veřejných školách a knihovnách počtu 729 případů - což se týká téměř 1 600 knih. Je to je ve srovnáni s rokem 202 více než dvojnásobek případů. Florida, Georgia, Severní Karolína, Texas, Missouri, Idaho, Alabama a Nové Mexiko jsou jen některé ze států, kde bylycenzurou potlačeny stovky titulů.



Zákonodárný sbor Georgie schválil zákon, který urychluje proces odstraňování knih považovaných za "škodlivé pro nezletilé", Virginie nechce, aby knihy napsané mladými homosexuály, kteří vyprávějí o svých bojích, četla mládež, Severní Karolína nechce, aby Afričané, kteří byli násilím přivezeni, aby pro Američany pracovali zadarmo, byli nazýváni "zotročenými lidmi", Florida dokonce zakázala 21 knih o matematice!



Za nevhodnou a cenzurou potlačenou četbu jsou považovány knihy jako románový debut nositelky Nobelovy ceny Toni Morrisonové "The Bluest Eye", "The Hate U Give" Angie Thomasové, jejímž ústředním tématem je policejní střelba na černošského teenagera; "All Boys Aren't Blue" George Johnsona, autobiografický román Shermana Alexieho "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian", "This Book Is Gay" Juno Dawsonové a "Beyond Magenta" Susan Kuklinové.



Škola ve Wisconsinu musela přehodnotit výběr knihy Julie Otsukové "Když byl císař Bohem", která se zabývá vězněním japonských Američanů v USA během druhé světové války. Místní zákonodárci nechtějí, aby americké děti vyrůstaly v domnění, že jejich vláda byla špatná, protože vytvořila koncentrační pobytové tábory pro japonské obyvatelstvo a zahrnula do nich i jejich děti narozené ve Spojených státech, jako je Mistr Sulu ze Star Treku, herec George Takei.



Na některých místech Spojených států jsou zakázány klasické knihy jako "Zabít ptáčka" od Harper Lee, "Kdo chytá v žitě" od J. D. Salingera, "Hrozny hněvu" od Johna Steinbecka, "Purpurová barva" od Alice Walkerové, "1984" od George Orwella, "Chrabrý nový svět" od Aldouse Huxleyho, "Rodný syn" od Richarda Wrighta, "Jatka číslo pět" od Kurta Vonneguta, "Separátní mír" od Johna Knowlese, "Pán much" od Williama Goldinga.





Dokonce i Deník Anny Frankové byl z texaských škol v okresu Keller odebrán kvůli údajnému podněcování sexuality u dívek, neboť nejslavnější židovská dospívající oběť holocaustu hovořila o své menstruaci. Texaská vzdělávací agentura zahájila v loňském roce vyšetřování veřejných škol okresu Keller kvůli obavám, že v nich mají děti k dispozici knihy se sexuální tematikou.





Den před návratem dětí do tříd vydalo vedení školy v okresu Keller pokyn, aby školy stáhly z regálů knihoven všechny knihy, které byly v loňském roce zpochybněny. Jennifer Priceová, odpovědná v tom okrese za školní osnovy, poslala v úterý ráno ředitelům e-mail s instrukcemi a tabulkou všech zakázaných titulů. "Do konce dnešního dne potřebuji, aby byly všechny tyto knihy staženy z knihovny a ze tříd," napsala podle webu Dallas Morning News. "Další informace ohledně opatření k těmto knihám budou zaslány. Jakmile to bude dokončeno, pošlete mi prosím potvrzení e-mailem. Musíme zajistit, aby tato akce byla provedena do konce dnešního dne".Chytře tedy jeden znepokojený občan požadoval okamžité stažení bible ze škol, neboť se jedná o knihu nevhodnou pro nezletilé, jelikož opakovaně popisuje hrůzné vraždy, znásilnění, násilné činy pomsty, války, úmrtí, mučení, útlak žen, fašistické myšlenky a incest. Zdá se, že tomuto takzvanému svatému písmu nevadí vyhrožovat sexuálními útoky jako trestem za neposlušnost nebo považovat za správné vyhlazení obrovských skupin lidí, kteří s ním nesouhlasí.Okres byl nucen vyhovět a dodržet pravidlo, že knihy nejprve odebere a pak je podrobí úřední analýze, než je vydá zpět.Bible musely být odebrány kvůli dříve uvedeným pravidlům týkajícím se postupů nad potenciálně škodlivými knihami, přestože po uspěchané "analýze" bylo rychle rozhodnuto, že Bible vhodná pro mládež je. Je zřejmé, že touto událostí se fraška zdůvodnění zákazu knih ve školách odhalila pro své pokrytectví.Argumentace v knize Leviticus, která zakazují jíst mořské plody, nosit smíšené látky, zastřihávat si vousy, zadržovat zaměstnanci mzdu přes noc nebo se dotýkatZákazy v knize Leviticus, které zakazují jíst mořské plody, nosit různobarevné látky, zastřihávat si vousy, zadržovat zaměstnanci mzdu přes noc nebo se dotýkat mrtvé kočky, jsou obecně ignorovány, ale tamějších několik slov o ohavnosti dvou mužů, kteří spolu spí, se po stovky let používá k odsouzení homosexuálů. Další "základ" homofobie pochází z příběhu týkajícího se měst Sodoma a Gomora, která podle Bible obývali nespravedliví lidé. Genesis však nezachází do podrobností a pouze říká, že "jejich hřích byl těžký". Naproti tomu Izajáš 1 uvádí úplný výčet zločinů: nesmyslné krvavé oběti a hostiny, vraždy, úplatkářství, nevědomost, vzpouru a ředění vína vodou. Všimněte si, že homosexualita na seznamu není - to je dodatek Vatikánu z 11. století!Stínání hlav, rozčtvrcení, démoni, draci, znásilnění (hodně znásilnění), zombiové, nabodnutí na kůl, posedlá prasata a masožraví červi - to vše se objevuje v oblíbené knize krajní pravice, v Bibli.Celá tato válka proti neheterosexualitě má kořeny ve Vatikánu. Ne v křesťanství samotném. Právě kvůli papežům a kardinálům se homosexualita před stovkami let stala terčem zákazů. Ironií osudu jsou tisíce (opakuji: tisíce) již prokázaných soudních případů homosexuálního zneužívání lidí uvnitř církve. je to důkazem, že jde o největší homosexuální instituci na světě.Nicméně je to instituce, která vytvořila tabu proti nemonogamním heterosexuálním vztahům a proti neheterosexuálním identitám. Islám jej zdědil po křesťanství a nakazily se jím společnosti na celém světě. A právě tento strach a odpor vůči neheterosexuálním identitám vedl k volání po cenzuře knih a výuky, která zahrnuje uznání legitimní a přirozené existence jiných sexualit než heterosexuality.Bible by tedy skutečně měla být zakázána, pokud chceme, aby naše děti vyrůstaly bez zatracujícího vlivu knih, které učí špatným věcem.