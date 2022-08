Ruská agrese na Ukrajině: ostřelování Nikopole u jaderné elektrárny; Zelenskij varuje Moskvu před soudem s ukrajinskými vojáky

22. 8. 2022

Ruské dělostřelectvo přes noc na pondělí třikrát udeřilo na město na jihu země, tvrdí gubernátor; Zelenskij varuje, že jednání nejsou možná, pokud bude v Rusku probíhat soudní proces s ukrajinskými vojáky



- Ruská dělostřelecká palba podle ukrajinských představitelů v noci na pondělí opět ostřelovala ukrajinské město Nikopol.



Regionální gubernátor Valentyn Rezničenko uvedl, že ruské síly zasáhly tři okresy Nikopol, Kryvoriz a Synejnykiv poblíž záporožské jaderné elektrárny.



Rezničenko uvedl:



"Noc plná ostřelování a obětí. Nikopol byl v noci třikrát ostřelován z děl "Grad" a dělostřelectva. Do obytných čtvrtí dopadlo 42 ruských střel. Ve městě byly zničeny dva domy, téměř 50 jich bylo poškozeno. Nepřátelské střely poškodily mateřskou školu, obchody, lékárny, trhy, soud a autobusové nádraží. Ostřelování způsobilo pět požárů... Až dva tisíce lidí je bez elektřiny."



- Ukrajina se připravuje na zintenzivnění ruských raketových útoků, které připadají na středeční Den nezávislosti. Armáda země varovala, že Rusko umístilo v Černém moři pět válečných lodí a ponorek s řízenými střelami a že Moskva umisťuje systémy protivzdušné obrany v Bělorusku. Od pondělí byla v Kyjevě na čtyři dny zakázána velká shromáždění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij varoval, že "Rusko se může tento týden, kdy země slaví 31. výročí nezávislosti, pokusit o něco obzvlášť ošklivého, něco obzvlášť zákeřného".









- Ruské rakety zasáhly cíle poblíž Oděsy, uvedli ukrajinští představitelé. Pět ruských řízených střel Kalibr bylo vypáleno z Černého moře na tento region, uvedl v pondělí mluvčí regionální správy s odvoláním na informace z jižního vojenského velitelství. Dvě byly sestřeleny ukrajinskou protivzdušnou obranou a tři zasáhly zemědělské cíle, ale nedošlo k žádným obětem. Rusko v neděli tvrdilo, že rakety zničily muniční sklad obsahující rakety pro rakety Himars americké výroby, zatímco Kyjev uvedl, že byla zasažena sýpka.





Kyjev tato obvinění důrazně popřel. "Ukrajina s tím nemá absolutně nic společného, protože nejsme zločinecký stát jako Rusko, a už vůbec ne teroristický," uvedl v televizním vysílání poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak.

